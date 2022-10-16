斯巴達障礙跑菲、港選手連冠軍 前田徑選手扳回顏面

國際障礙賽賽跑領導品牌斯巴達障礙跑台中站，今於台中大肚山白陽山休閒農場進行第二天賽程，比賽在細雨下仍持續進行，共有5500多人展現斯巴達勇士的戰鬥精神參賽，沒想到前一天男、女總排第一的菲律賓包森（Jonathan Bauson）、香港瑪格達蓮那（Magdalena Cvetkovic）今再度展現驚人的毅力再奪下超級SUPER組男、女總排第一，而前一天跑錯路的紅髮戰士孫育彬則跑出台灣最快的1小時08分42秒，男子總排第6，也算是為自己掙回一點顏面。

今在超級賽SUPER的精英組賽事中，前一天才在野獸賽BEAST奪下男、女總排第一的菲律賓、香港選手竟繼續在今天的超級賽SUPER中稱霸。在彰化工作的菲律賓「最強移工」包森最終以56分09秒完賽，他透露因為下雨，場地變的很溼滑，在過程中必須特別小心，他打趣的說：「這是我第一次連續兩天拿到冠軍，很開心，希望老闆可以看到我的努力，贊助我一下！」

與男友暌違兩年多重返台灣的香港女勇士瑪格達蓮那，今再以1小時23分31秒封后，比第二名足足快了超過6分多鐘，但她坦承因為下雨miss掉3個關卡，只能接受波比跳的處罰，她說：「一直在猶豫要不要戴手套，因為下雨失誤率會增加，但這也是斯巴達障礙跑吸引人的地方。」

在台將部份，前田徑選手孫育彬表現最搶眼，為了在這次斯巴達障礙跑有好的表現，孫育彬不僅認真安排訓練課表強化3個月，而且在賽前把頭髮染成橘紅色，搭配他橘紅的褲子和跑鞋特別顯眼。但他前一天跟錯菲律賓選手跑錯路，結果成績不計，讓他非常沮喪，幸好今終於跑出台灣最快的成績，他說：「因為前一天的比賽，今天體力肯定多少有受到影響，在終點前小腿猛抽筋，但還是咬牙完賽，總算是證明了自己的訓練沒有白費。」

由於今天是進行10、5公里較短的路程，參賽中不乏俊男美女，擔任斯巴達推廣大使兩年的5566彭小刀今也在參賽名列中，他駕輕就熟的說：「已經參加過4、5次，沒問題的。」在比賽一開始後就領頭衝鋒陷陣。