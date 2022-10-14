賽事心得／倫敦馬拉松 抽筋、暈倒、斷片 被扶進終點的BQ…

2022/10/2 半百大叔倫敦馬實錄

賽前一天特地到終點附近實地考察，從西敏寺到白金漢宮整整繞了St.James Park 兩圈。

比賽當天，從大笨鐘最後一個彎道轉入St.James Park後，看一下手錶，比原本的預期再快了3分多鐘；破PB沒問題了。

在這直線1公里慢慢加速，享受公園兩旁英國加油群眾的熱情及尖叫聲。

最後300公尺經過白金漢宮後全力衝刺，尋找官方攝影大砲，高舉勝利手勢；極度興奮地通過終點，停錶在03：11：01。再次BQ達標成功，更大破PB 10分鐘！

回頭脫下帽子；面向終點線深深一鞠躬；感謝倫敦馬大會的完美賽事！

……

然而，這一切的一切…都沒有發生？

因為…我在終點線前幾十公尺處暈倒，被大會工作人員攙扶著走進終點，記憶模糊…

到底是發生什麼事？又為什麼跑的如此慘烈呢？

賽事準備

話說因為疫情因素，2020年的倫敦馬一延再延到2022年才順利成行。為了因應2022的倫敦馬延到秋天10月2日才舉辦，我的18週漢森課表被迫從5月底開訓，偏偏我又是超級見光死的跑者，溫度一升高就會汗流浹背到兩腳全濕，更別說太陽一出來就會被曬得頭暈暈的。

可想而知要面對今天6、7、8月的酷暑，不但每天要超早起床完成課表、趕著回家盥洗、收操、送小孩上學、上班，還要心理建設面對高質量課表（週二間歇、週四馬拉松配速），實際執行狀況當然是二二六六，只要是炎熱的氣溫就很容易爆掉，提前收工。

甚至連週末的長跑課表，即使在有太陽遮蔽的福和河濱國手之道練跑，還是會喘到無法吃完最後一趟，有次回家還看到血尿（橫紋肌溶解）而嚇到了…

為了準備倫敦這場賽事拿BQ，意志力強大到儘量完成所有的課表，當然我親愛的老婆以及親愛的跑團DRC（Dear Run Club)都給予最堅強的後盾支持，讓我每每超級期待週末跑完後的八卦早餐，腥羶激辣的程度彌補了吃課表的痛楚。

DRC!謝謝妳們！有你們真好！

如果真要我總結這個夏日的備賽心得，我會說：我可能不願意再來一次如此高強度的酷暑訓練，但我也不願意抹滅今夏酷暑訓練的辛苦回憶！希望有在30度高溫下完成課表的跑友們能體會我這矛盾的心情…

幸運的是剛入初秋，清晨明顯感受到秋意，順便在最後3週驗收長間歇、馬拉松配速、27公里長距離課表時，不能說輕鬆寫意，但至少是在精神及肉體皆可控制下順利完成課表，甚至有一點點的小超標，這最後的定心丸也讓我信心滿滿地出發去倫敦，一切視比賽當天的天氣決定，至少破PB應該是低標沒問題了！

賽前7天開始我最愛的減量週；都是輕鬆跑，還會睡懶覺不用摸黑出門；嚴格執行肝醣超捕法（週三吃再多的蛋白質還是覺得好餓⋯⋯）；每天吞好多藥丸（櫻桃汁、BCAA、鎂、D3、紅景天⋯⋯）任何能讓我心裡安慰變強的我都吃了！

小插曲：距上次紐約馬最後一次出國也快3年了，為了確保賽前不要染疫，第一次全程N95口罩坐飛機，也不敢上廁所，連在新加坡轉機時戴著口罩洗澡，也算是疫情下的難得體驗！

在倫敦賽前也是盡量減少旅遊行程，多休息、小跑適應當地氣溫、狂吃碳水化合物、整理賽事服裝、檢查賽事圖擬好補給策略！ 說實話，雖然已經兩年沒跑賽事，但這是第一次覺得面對大賽最不緊張的一次，除了身體不自主的緊張造成胃食道逆流之外，心理建設算是充足：最難的課表這一仗已經打完，剩下比賽結果只是水到渠成！

倫敦的天氣莫測變幻果然名不虛傳，從出發前10天開始看氣象預報都是10/2 週日晴天，氣溫在14-17度左右，到比賽前3天開始改為下雨，讓我不斷地盯著BBC氣象時間，用各種app查詢倫敦氣象預報，期待老天送個大禮！

比賽日

可惜事與願違，大會官網宣告會有間歇性驟雨，週日清晨BCC記者站在格林威治起跑區直播氣象，說待會兒會有雲雨帶從大西洋過來穿越倫敦南邊，午後見晴，跑慢一點的跑者可以享受進終點的陽光…當記者笑著說finger cross時，我已迫不及待改變策略，收起戰鞋、賽襪，換穿ㄚ拖前往會場，萬一會場下大雨造成集結區泥濘不堪，我就犧牲ㄚ拖到起跑前再換戰鞋上場！ 一到會場正要找集結區入口時，就看到六星跑者月玲姐及她的御用攝影師拿著國旗團拍，月玲姐見我的第一句話就是：我們怎麼都在國外一直碰面，反而國內都沒見過？

倫敦馬是史上第二大的賽事（僅次於紐約馬）今年有大約42000人參加，起跑區分成紅、黃、藍、綠，每個顏色又再分Wave1到Wave16，從3個不同的賽道出發，大約4公里後才會全部匯聚再一起。我很幸運被分到紅區Wave 1，應該不會被人牆阻擋了吧⋯⋯ 起跑當天流程我給大會5顆星的讚，加上老天的眷顧：

雲雨帶巧妙刷過格林威治公園的南邊，起跑區地是乾的，陰涼風不大，氣溫是舒適的12度 紅色集結區超大，寄物、休息、進入起跑區動線良好、完全不擁擠 補給區前有大螢幕可以欣賞活動表演，氣氛很輕鬆歡樂 廁所很多一直延伸到起跑區，排隊很快 Wave 1起跑區旁有柏油路可以折返跑暖身

起跑後體感很舒爽，興奮感加上下坡較多，即使超過目標配速10秒也能輕鬆駕馭，雖然沿路有熱情觀眾尖叫聲和震耳欲聾的音樂，我還是盡量專心保持配速穩定，更無暇找攝影大砲擺拍，直到跑在倫敦塔橋上，近距離看著倫敦塔的那份感動，應該是一輩子的回憶啊！

通過半馬才95分鐘多，心裡正得意今天可能可以往高標Sub315邁進⋯⋯

果不其然輕忽了三件事導致豬羊變色：

第一、出發人群過於擁擠，4公里處3條跑道匯聚後情況更嚴重，有的慢速跑者被安排先跑、有時90度直角彎、有時賽道變窄…導致我被迫跑最左邊或最右邊來加速，甚至要跑上公車站島或人行道上，但相對地狀況也較複雜危險，超車之餘還要留意落腳處，或是急減速或急加速，沒法盡情地衝刺… 最崩潰的是，這樣穿越擁擠的狀況竟然一直到18公里後才稍微緩解，不知是否種下後面的引爆點？

第二、賽道小上坡不少，雖然沒有紐約馬那樣長又陡的坡，但後段的上坡的確讓我吃足了苦頭。

第三、陽光！也是我最不明白的部分，台灣夏天練跑隨便都是30度以上的高溫，怎麼會被倫敦18-19度的陽光打敗呢？

於是，Sub315的配速停止於32公里處，我兩隻大腿內側開始抽筋了…原本降速10-20秒還撐得住，但漸漸變成降30秒、40秒、1分鐘了…我決定看到水站才停下來用走的休息一下，順便吃能量膠或鹽糖，離開水站就逼自己跑起來，但是大腿的疼痛感越來越強烈，我用一種從未有過的姿勢在跑（腳痛到要快走，但身體盡量維持5分多速往前傾，我感覺好像唐老鴨比賽兩人三腳的遊戲般，明明腳每步都重重地全腳掌踩在地上，但身體用5分速在帶動鴨掌）

倫敦馬大約是每2英里才有水站，從來沒有如此把脖子拉長的高高地，只為了期盼早點看到水站的標誌，印象中分別凌波微步撞進水站及加油群眾各一次，引起現場的驚呼連連⋯⋯ 接近39公里處，我被和煦陽光曬到暈暈的，不知如何地突然跌倒；右手肘鮮血如柱；兩隻膝蓋內側瘀青一大片；左手掌破皮… 3、4位旁邊的跑者立即停下腳步，回過頭來把我扶起來，一直關心我的狀況，我看看手錶，還有機會BQ，便回答我想繼續跑，旁邊的群眾看著我手肘滴著血往前跑，全場尖叫為我加油！（我真的好感恩扶我起來的老外跑者們，雖然我沒力氣抬頭看，只聽到他們的聲音，但這幾句Are you ok? 的暖心聲音已經深深烙印在腦海中）

最後3公里是最煎熬的，不斷地在降速、走路、提速中看手錶，大腦沒停地一直在更新推算剩下的距離需要的配速，早已聽不到St.James 公園兩旁的加油聲、更不知經過白金漢宮後只剩幾百公尺啊⋯⋯

（以下記憶模糊幾乎不記得，還好靠著大會攝影照片對照著手錶紀錄慢慢拼湊還原出來）

離終點不到200公尺，我又跌倒了，雙腿抽筋到直接跪下，我自行站起來，慢慢往前小跑，大會已經有兩人站在我身旁看著我，離終點線前幾十公尺，我應該是強弩之末、氣力放盡了、無意識地倒下，兩旁的工作人員馬上把我扶著，我看了手錶，3小時25分鐘還沒到，跟工作人員說我要跑、別說腳、連上半身都無法移動、工作人員說沒關係、我們扶著你走進終點線、沒問題的！

我還記得過了終點線我下意識有按錶停止，但馬上暈厥，也不知道有沒有BQ成功？ 再醒來時已經在擔架上被送往醫護帳篷內，醫生看我脫水太嚴重，指名兩位醫護人員全程陪著我不能離開，拼命要我吃糖果、鹽巴薯片、喝果汁；幫我脫染血上衣、蓋厚毛巾；但我狂抽筋超過1小時，坐著不行就站起來扶著走、走不下去就躺著再按摩、從來沒有過這種痛不欲生的抽筋、痛到一直哭喊著… 等意識稍微清醒，趕快打回台灣跟老婆報平安，才知道恭喜BQ如雪片般飛來…03:24:37。

雖然沒有破PB，雖然只比BQ達標快23秒，雖然賽後一週大腿仍然嚴重發炎，但我感謝過去熬完18週課表的我，感謝關心我的親朋好友加油打氣，感謝倫敦賽道上幫助過我的跑者， 感謝我強大的意志力撐到終點線， 感謝這美好的一仗我真的盡力了！ 下一場目標賽事我還是一樣的願望： 無抽筋進終點破PB！