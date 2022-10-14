賽前情報／新竹城市馬拉松 5小時列車配速策略
時序入秋，你這個賽季的開學馬跑了嗎? 如果新竹馬剛好是你的開學馬，而你又剛好跟我一樣總是為了開學馬焦慮不已 (因為混了大半年沒認真跑步)，那麼搭乘配速列車肯定能讓你削減大半焦慮，把配速任務交給我們，搭上列車讓你在預定的時間內回到終點。
賽事特色
今年新竹城市馬拉松賽事路線除了延續往年特色 – 進入新竹市中心欣賞古蹟，還特別規劃跑友們上68快速道路馳騁，並跑進新竹市立田徑場享受甜甜圈滋味，最後吹著海風沿水岸進南寮終點。
配速策略
運動筆記配速列車最大的特色，就是車長人數眾多，列車班次密集，完賽時間從3小時30分到5小時30分的八班列車任你挑。本場次我擔任五小時配速員，將和子其兄以均速7'/km（含補給時間）的速度駛向終點，前半段以6'50/km的速度推進，後半馬以7'10/km速度進終點，14個官方補給站均靠站停車補給。
想破五的跑友們，或是把新竹馬當LSD練跑的朋友，或是有開學馬焦慮症的朋友，都歡迎上車，我們10/15號五小時配速列車見！
賽前提醒
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