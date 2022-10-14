賽前情報／新竹城市馬拉松 4小時列車配速策略

做為台灣文化古都及科技重鎮的新竹，市內有著古樸及創新的市容，近年更是積極改造市容，呈現蛻變後的新新竹市，因為疫情睽違兩年多的新竹城市馬拉松回來了，今年的路線南寮親子運動公園出發，接著68快速道路後下武陵路橋後進入新竹市鎮核心，一路跑過舊州廳、有著巴洛克建築風格的新竹火車站、東門之心、再上東大路橋後轉入新竹公園、全新的新竹田徑場巡場半圈，進入光復路段至千甲的田園風光，再進入微笑水岸，伴隨沿岸景觀一路挺進南寮漁港回到終點。今年配速工作還是有運筆的配速列車替大家服務，4小時的列車配有四位車長，由大鳥、雄哥、宗慶及家興負責這台破4列車，穩穩把大家帶回終點。另外還有三十幾位老司機負責不同的班次，一定也可以讓不同目標的跑者順利達標。

配速策略

考慮到後半程會有九降風、補給及影手錶里程會略多的情況(半程會多估400公尺)，在策略上會採用前半微快，後半微慢的方式。因為風大汽球不一定會在XD，所以請跑者留意下車長的車牌。

前半程均速5:30min/K，5.5×21.5K=118分鐘

後半程均速5:38min/K，5.63×21.5K=121分鐘。

總計花費239分鐘，完賽目標3:59:20~3:59:40

溫馨提醒

1.賽前吃飽睡飽很重要，把要帶的東西前一晚都整理好(晶片、號碼布、跑鞋跑衣等)。

2.比賽當天的早餐一定要吃，並且起跑前2小時吃完，吃自己習慣的早餐就好，不要嘗試新的食物，也不要吃油膩或會讓胃部發脹的食物。

3.盡量提早1小時到會場熟悉環境並且賽前排空。

4.賽前請做好暖身，前面不要衝太快。

5.全程可以跑在列車長後方，讓我們為您破風，減少體力消耗。

6.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求醫務人員協助，平安回家最重要。