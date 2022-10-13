馬拉松之神 Kipchoge 竟最想和歐巴馬跑步！

圖/Citizen Digital

如果能夠選一個人陪你晨跑，你會想選誰！？是知名藝人、跑步好手，還是你身旁的朋友，近期馬拉松之神 Eliud Kipchoge 也被問到這個問題，沒想到他的答案竟然是前美國總統歐巴馬，讓不少人都相當意外。

Eliud Kipchoge 在柏林馬跑出世界紀錄成績，歷史地位不言而喻。(圖片來源：Abbott WMMajors)

在近日的一場受訪中，當記者問到 Eliud Kipchoge 最想一起跑晨跑的人是誰時，不久前剛打破全馬世界紀錄的基神，掛著一貫的招牌微笑彷彿已經想過這題目般，不疾不徐地拿起麥克風說：「我想我會選歐巴馬，我很樂意邀請他一起來肯亞跑步」。只見現場頓時一陣靜默，大夥兒都還未反應過來，因為答案實在是太出人意料！

Eliud Kipchoge 接著解釋說：「因為歐巴馬是一個，給人希望，能夠激勵他人，使人團結的象徵，他的人格特質超越所有人類，不論你是黑人還是白人，他都會和你們站在一起。」

馬拉松之神 Eliud Kipchoge 竟最想和歐巴馬跑步。圖/KISSFM

而 Eliud Kipchoge 對於歐巴馬的崇拜處處可見，在另一場訪談中他也說道：「如果我有機會可以和歐巴馬一起跑步，我想和他對談、討論事情，我相信他是一個能激發所有人靈感的人物。因為跑步時會激發我一些想法，若當下和他討論一定會很有意思，我也會把這些內容給記錄下來。」

其實基哥和歐巴馬的緣份早在 2019 年時就已經牽線，那年他打破紀錄成為世界上第一個全馬跑近兩小時內的人類，歐巴馬就稱讚他為「Eliud Kipchoge 是一位能夠克服困難並不斷提高標準的卓越典範」。

儘管 Eliud Kipchoge 達成了如此驚人的成就，但他並沒有就此在跑步上對自己放水，反而每天依舊清晨五點就出門練跑，他說：「這不只是我對運動的熱愛，我也正在灌輸所有人類和下一世代的孩子一些新的想法！我也收到了很多民眾的訊息，表示認可我正在做的事，這也是讓我每天凌晨五點會準時出門跑步的動力！」

新聞來源：Citizen Digital

影片編輯：Chun

責任編輯：Eulla

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