賽前情報／新竹城市馬拉松 3小時45分列車配速策略

（圖片來源：運動筆記）

大家久違了，運筆的配速列車從10月份開始啟動，當然第一場配速賽事是北台灣重點賽事：2022 新竹城市馬拉松，這次配速的班次有超半馬及全馬都有列車長帶領大家乘風及破風來完成此賽事。今年辦在10月中旬溫度適當，非常適合跑馬拉松的天氣，地點在靠近海邊，路線會經過南寮漁港，順風、逆風、側風都非常大，請各位跑友可以躲在配速員後方，由配速員幫各位擋風。

新竹市城市馬拉松是運筆配速列車非常重要賽事之一，也是2022年第二場配速賽事，這次除了正列車長外還有增加幾位副車長，大家都是以使命必達的心情來完成任務，今年運筆也安排全馬及超半馬的各區間列車給各位跑友搭乘，時間如下：今年運動筆記配速列車將有35位列車長投入新竹馬配速任務，身穿白綠色配速背心、背後掛有班次車牌、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，除了自己掌握配速也可以試著跟緊車長跑哦！

全馬組：3小時30分、3小時45分、4小時、4小時15分、4小時30分、4小時45分、5小時、5小時30分，於 5:30 起跑；

超半馬組：2小時、2小時15分、2小時30分、2小時45分、3小時，在 5:30 起跑；請注意二個組別皆有分區，且是同時出發。

本賽事列車長名冊如下：

（資料及圖片來源：運動筆記）

這次我、顯金、冠汝 三位列車長一起搭配，配速ˇ3:45列車，想要破PB的人可以來搭車，我們三位會在時間內將各位跑有帶回終點 。

配速策略

全馬3小時45分要跑完，平均配速是：:5:15-5:18/km，以下是官方提供的路徑圖、高度圖及補給站。

(圖片來源:活動官網)

(圖片來源:活動官網)

(圖片來源:活動官網)

從官方公佈的路線和高度表來看，賽道沒有什麼坡度，很適合破PB連距離都有可能超過42.195 k，所以，以官方版地圖43.2 k來規劃，若設定3小時43分~3小時44分之間進站，預計均速為5:10/km-5:12/km之間完賽。

配速採分三段規劃

賽中的補給

每個人都有自己的補給習慣，這邊僅做大原則說明，所以乘客們可依自己的習慣補給，不用管車長有沒有進站，若有進站，拿了就走不停留，接近補給站時會給大家示意，出站時速度會慢慢調回預定配速，乘客們不用太緊張強拉速度跟上。以下是補給站的公里數及供應物質。

(圖片來源:活動官網)

如何找到車長？

本次車長們會穿著運動筆記背心(如下圖)，原則上會站在第一排，有氣球識別及背後有配速標籤識別速度，起跑後速度先放慢維持在5:15km，讓要跟車的跑友們可以跟得上並且先暖身，才能持續完成後面的里程。好囉，配速規劃大致上說明完畢，比賽前一天要好好休息喔，大家2022年10月15日會場見，一起達標。

(圖片來源：運動筆記)

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。早餐一定要吃，起跑前3~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。祝大家都能順利達標，無傷完賽。