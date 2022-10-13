賽前情報／新竹城市馬拉松 4小時30分列車配速策略

配速列車長穿搭_身穿白綠色配速背心、綁上空飄汽球🎈

號外號外！受疫情影響，睽違兩年的新竹城市馬拉松終於回來了，藉由馬拉松賽事的重新啟動，彷彿告訴我們生活也該慢慢回歸日常，就讓我們再次燃燒起心中的路跑魂，跑上68快速道路，跑進新竹市鎮核心，感受新竹這2年來的蛻變，與430列車長們一同享受田園風光，再挺進南寮漁港一起去吹吹風喔！

運動筆記配速列車🚂也將於本週六準備再出發，很開心怡如能與另外2位列車長寬神及忠諭一同擔任全馬組4小時30分的列車長，除了自己的完賽目標，也非常歡迎想和列車長們一起共跑的跑友們前來跟車喔😃

配速列車班次車牌 (別於列車長背後)

🎈430列車配速策略

新竹城市馬拉松全馬路線地形起伏不大，僅前半馬有些微爬升，因此，430列車原則上會以6'15/km的均速前進。新竹向來以風城著稱，有鑑於進入南寮漁港後受風勢影響較大，考量到去程順風，回程逆風，在此會視情況些微調整配速，跑友們請放心將配速交給列車長們，專心跟車，保留體力，以確保大家都能在目標時間內一起回到終點喔！

🎈補給站資訊

以下為新竹城市馬拉松官網提供的全馬路線圖及補給站資訊，除了第一個補給站設在5km處左右，接下來約莫3~4km會有一個補給站，總共設有13個補給站， 430列車每個官方補給站都會進站，停留時間大約20~25秒，跑友們可視天氣狀況進行補給，適時的補充水份、運動飲量才能維持基本體能，避免任何因缺水、缺電解質所產生的身體不適。

🎈貼心小提醒

下方為活動官方FB賽前總提醒，請大家也一併特別留意喔！

活動會場周邊將於10/15凌晨03:30起陸續進行封閉管制，跑友們記得提早規劃進場動線。

大會共設有二條免費巡迴接駁車路線往返會場，報名時如有登記，活動當日即可憑號碼布免費搭乘，同行的眷屬亦可一同搭乘。

依照疾管局規定，主會場限制單一出入口(東大路方向)，並設置人體體溫感測器及手部酒精消毒站，請跑友們配合。

衣保區凌晨04:30開放跑者寄物，提供寄物衣保貼紙(一式兩張)進行寄物，12:00領取截止。

各組起跑時間為：05:30全馬組(限時6小時)與超半馬組(限時4小時)、06:00健跑組(限時2小時)、06:30親子休閒組(限時75分鐘)，並請依據報名時填選區域就位準備起跑。

特別提醒大會設有兩處關門點：(1)補給站'六'(約全馬組22.6公里；超半馬組18.3公里)，關門時間：上午08:50(2)新港二路與天府路二段交會口，臨親子組補給站，全馬組約32.4公里處，關門時間：上午10:30終點關門為上午11:30，如未能在此時間返回終點者，請接受裁判指示乘坐回收車返回會場，失格者裁判將立即取下選手晶片，確保避免干擾終點計時名次成績。

最後誠摯邀請跑友們帶著愉悅的心情一起搭乘430配速列車，讓我們一同奔向終點，一起完成疫情之下格外難能可貴的新竹城市馬拉松。