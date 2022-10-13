賽前情報／新竹城市馬拉松 4小時45分列車配速策略

受到疫情影響停辦兩年的《新竹城市馬拉松》，將於10月15日起跑囉！這次的路線將由南寮親子運動公園出發，沿著快速道路下橋後穿越新竹市區，再上東大路橋後轉入新竹公園，一路欣賞著風城街景田園風光微笑水岸，最後再轉進回到南寮漁港。

運動筆記這次為跑者們安排了 全馬3小時30分到5小時30分完賽 8個班次的配速列車，小弟(朱凱文)與北投超馬一姐宣諭共同來擔任全馬4小時45分配速列車長。歡迎參賽跑者跟上適合自己能力配速列車，開心完成自我的目標與挑戰！

配速策略

新竹城市馬拉松的特色之一就是一路平坦 所以配速列車還是會以均速前進12個補給水站，預計每站都會快速進出補給，大概停留10~15秒的時間，星期六當天預期是個濕涼的雨天(23~27度) 記得別在水站停留太久以免身體冷掉喔。以全馬4小時45分完賽列車來說，均速6分40秒的速度(含補給進站時間)，前半馬通常還是會稍快配一點，將以6:35/km前進，後半馬回程預計以均速6:50/km的配速完賽。

(全馬的路線與水站)

這次的全馬起跑時間依然是05:30出發，請跟車的跑友們跟好配速列車，一起迎接挑戰!一起愉快的完成這場城鄉交錯風景宜人的風城新竹馬！