周青和古明政以85天提早完成中央山脈全縱走 創下越野新歷史

周青和古明政以 8 天 16 小時 54 分 11 秒完成中央山脈縱走挑戰。圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

越野一哥周青和古明政大哥在 10/1 日啟程「越野十日挑戰中央山脈」，團隊原本預計要花 10 天完成這個任務，但古大哥和周青兩人僅花了 8 天 16 小時 54 分 11 秒就提早抵達終點！創記錄成了最快完成中央山脈縱走的傳奇人物。

這個北起南湖北山，南抵卑南主山的路線，一般人可能需要花費 30-40 天才能走完，但他們兩人卻花了僅僅不到 9 天就完成挑戰，讓山友們都相當難以置信，越野王子江晏慶更高喊：「我感覺台灣越野跑的大航海時代要來臨了！」。這個大夢是從古大哥一人的奇想萌芽，歷經時間的灌溉與累積後，茁壯成了8 隊堅強的補給團隊，才成就了這趟將個人表現與團隊合作都推向極限巔峰的偉大旅程。

一般人可能需要花費 30-40 天才能走完，但兩人僅花了不到 9 天就完成挑戰，圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

這次，他們不切西瓜的完整走了回來，甚至補齊了許多中央山脈大縱走都不會去的「巴巴山南稜」，更在這近 9 天的日子裡，讓我們看見了當代人類體能與精神的極限展演。在挑戰進入第八天時，因為受到東北季風的影響，天空開始降下雨水，周青和古大哥的精神也逐漸疲弱，但兩人並沒有就此停止，只能盡量加強防雨措施，穿暖避免凍著及失溫，繼續往前走著。

挑戰進入第八日時因受到東北季風影響，天空開始降下雨水。圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

入夜後天公依舊不作美，一波波挾帶大量水氣的東北季風從宜蘭移至花東，台東到高雄一帶的山區降下不小雨量，也讓最後的補給團隊「2920鞍組」遇上了不小的麻煩，一覺醒來許多東西都因為滂沱大雨而泡在水裡，可說是相當的刻苦。

雖然最後一哩路因為糟糕的天氣而走得艱辛，但團隊表示，非常謝謝一路上泰雅、太魯閣、賽德克與布農老人家的保佑與包容，讓兩位選手直到第七天才開始淋雨、原本最後三日惡劣的天氣預報也大幅失準，才讓他們得以平安完賽。

這不只是他們的故事，而是台灣山中的偉大故事，周青和古大哥完成了一個新的紀錄！是攀過最多山頭、最高爬升及最長距離，但花費最少日數，完成北起南湖北山、南抵卑南主山的「中央山脈・高山主脊全縱走」，而這振奮人心的故事也將在 2023 搬上大螢幕，娓娓道來這一路走來的波折、艱辛與感動。

新聞來源：赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

責任編輯：Eulla

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