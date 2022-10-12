快訊

知名滑輪溜冰教練被控性騷 受害女：選手生涯最黑暗的一天

安平古堡不改名！李永得：是兩古蹟合併稱為熱蘭遮堡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周青和古明政以85天提早完成中央山脈全縱走 創下越野新歷史

運動筆記／ Eulla

周青和古明政以 8 天 16 小時 54 分 11 秒完成中央山脈縱走挑戰。圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

越野一哥周青和古明政大哥在 10/1 日啟程「越野十日挑戰中央山脈」，團隊原本預計要花 10 天完成這個任務，但古大哥和周青兩人僅花了 8 天 16 小時 54 分 11 秒就提早抵達終點！創記錄成了最快完成中央山脈縱走的傳奇人物。

這個北起南湖北山，南抵卑南主山的路線，一般人可能需要花費 30-40 天才能走完，但他們兩人卻花了僅僅不到 9 天就完成挑戰，讓山友們都相當難以置信，越野王子江晏慶更高喊：「我感覺台灣越野跑的大航海時代要來臨了！」。這個大夢是從古大哥一人的奇想萌芽，歷經時間的灌溉與累積後，茁壯成了8 隊堅強的補給團隊，才成就了這趟將個人表現與團隊合作都推向極限巔峰的偉大旅程。

一般人可能需要花費 30-40 天才能走完，但兩人僅花了不到 9 天就完成挑戰，圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

這次，他們不切西瓜的完整走了回來，甚至補齊了許多中央山脈大縱走都不會去的「巴巴山南稜」，更在這近 9 天的日子裡，讓我們看見了當代人類體能與精神的極限展演。在挑戰進入第八天時，因為受到東北季風的影響，天空開始降下雨水，周青和古大哥的精神也逐漸疲弱，但兩人並沒有就此停止，只能盡量加強防雨措施，穿暖避免凍著及失溫，繼續往前走著。

挑戰進入第八日時因受到東北季風影響，天空開始降下雨水。圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

入夜後天公依舊不作美，一波波挾帶大量水氣的東北季風從宜蘭移至花東，台東到高雄一帶的山區降下不小雨量，也讓最後的補給團隊「2920鞍組」遇上了不小的麻煩，一覺醒來許多東西都因為滂沱大雨而泡在水裡，可說是相當的刻苦。

雖然最後一哩路因為糟糕的天氣而走得艱辛，但團隊表示，非常謝謝一路上泰雅、太魯閣、賽德克與布農老人家的保佑與包容，讓兩位選手直到第七天才開始淋雨、原本最後三日惡劣的天氣預報也大幅失準，才讓他們得以平安完賽。

這不只是他們的故事，而是台灣山中的偉大故事，周青和古大哥完成了一個新的紀錄！是攀過最多山頭、最高爬升及最長距離，但花費最少日數，完成北起南湖北山、南抵卑南主山的「中央山脈・高山主脊全縱走」，而這振奮人心的故事也將在 2023 搬上大螢幕，娓娓道來這一路走來的波折、艱辛與感動。

新聞來源：赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

責任編輯：Eulla

＊越野挑戰，盡在運動筆記

越野跑

延伸閱讀

「赤心巔峰」計畫成真！兩好手創中央山脈縱走紀錄

與東北季風共伴！秋颱「桑卡」這日有機會生成 北、東北部防雨

歷史新頁！周青、古明政挑戰「中央山脈全縱走」 8天半走完300公里

曾讓權健老董入獄 丁香醫生涉美資 旗下團隊被遣散

相關新聞

跑步小品／蜘蛛人 快問快答podcast日

為什麼以蜘蛛人造型出現在賽道？以蜘蛛人造型行走江多久？穿蜘蛛裝有多熱？總共穿壞過幾套蜘蛛裝？蜘蛛裝裡面還有穿其他衣服嗎？〈肉腳的跑步人蔘〉podcast節目今天邀請到馬場蜘蛛人–月司特（咦？為什麼是月

賽事心得／葡萄馬拉松強勢回歸 CP值超高的無敵賽事

2016年曾經跑過葡萄馬拉松全馬，當時的心得：剛開始看到美麗的風景清新的空氣覺得有報名這場真好，中間到了羅娜村，世外桃源，村民超熱情好high，到了二十五公里開始步行且腳好痠好痠，跑一跑前後都沒人，就

賽事心得／蘆洲觀音山馬拉松 成就與價值從「懂跑」開始

路跑第七座凸台獎盃入手！ 《2022蘆洲觀音山馬10K》46分38秒小破PB 男D組分組第二名/64 總排14名/632（男總13名） 這次是最接近前10名領獎金的一次，就差3名就有獎金9

周青和古明政以85天提早完成中央山脈全縱走 創下越野新歷史

周青和古明政以 8 天 16 小時 54 分 11 秒完成中央山脈縱走挑戰。圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈 越野一哥周青和古明政大哥在 10/1 日啟程「越野十日挑戰中央山脈」，團隊原本

旅跑記趣／雙十節 我們在東京跑出一個小台灣

今天是台灣的雙十節，台灣放連假剛好日本也是三連休的最後一天，一早就從千葉縣搭電車來到東京都參加一個由在日台灣人主揪的GPS地圖跑活動，目標是要在雙十節這天用雙腳跑出（騎出）一個台灣地圖。這次的起點在代

賽前情報／用不簡單的挑戰踏遍風城 新竹城市馬SUB 2配速列車

已停辦兩年、新竹指標性的近萬人賽事《新竹城市馬拉松》，今年10月15日終於在萬眾期盼中重磅回歸！本屆賽事復刻2013新竹國際馬拉松的路線，從南寮親子運動公園出發，跑向 68 快速道路，下武陵路橋後進入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。