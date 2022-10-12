賽事心得／蘆洲觀音山馬拉松 成就與價值從「懂跑」開始

路跑第七座凸台獎盃入手！

《2022蘆洲觀音山馬10K》46分38秒小破PB

男D組分組第二名/64

總排14名/632（男總13名）

這次是最接近前10名領獎金的一次，就差3名就有獎金900塊了（前10名都有）第10名45分04秒，還差一點點就可以追上了雖然先吃三個鍋貼，但至少還有撿到分二。

這場果真出現很多高手來搶總排前10的獎金，連乙和丙組的強者大哥都來加入戰局。一開始我處於劣勢，很多人一下就衝出去我大約總20左右，但第3~6K後有些人已經掉速了，我當下見狀就立馬超車去刷別人卡了，從20名一路拉回男總13名在7K後就一直保持這樣的配速。

本來還可以更快的，但我4K多才吃咖啡因太晚補充，到8K後肚子開始滾起來不太舒服有點陣痛，居然在掉速，那怎麼行....於是第9K後開始狂衝猛送拼了以為10K應該可以拼到45分完賽但發現前面還有約300公尺回到終點將近10.3K最後繳出46分多完賽！不過已經都是個人史上10K最佳成績了

檢討一下自己的補給策略和配速~

1.小包咖啡因下次進第一個水站前就先補>>不能太晚補以免衝太快肚子突然抽痛。

2.遇到逆風還是盡力把步頻加快>>這次平均只有178還不夠快(想辦法拉到180以上)>>所以容易掉速變慢。

3.下次一定要再早一點到會場把身體完整熱開來(1)抓起跑前30分前就先寄物完&穿裝備(2)立即開始熱身20~25分做好做滿(3)預留5分鐘排到最前面準備起跑。

4.早餐盡量吃五穀雜糧麵包~比較好消化。

5.配速目標盡量平均415-430內就好(1)先不要爆衝，以免後面遇到逆風掉速就爆掉(2)剩最後1K再全力加速狂衝猛送400開下去!(3)最理想的平均希望抓420-425跑10K-SUB44分完賽!!

賽前就先設定盡力拼總十沒有就低標至少先撿個分三還好這次有賽到一個分二沒獎金沒關係，至少再拿一座凸台獎盃也爽啊！希望有朝一日我的凸台獎金能開張一定把它存下來，當作我的征戰獎金帳戶！下一場“桃園大觀盃海洋馬8K”再力拼前20名凸台獎盃吧！

我想分享的是....你的成就與價值從『懂跑』開始專注去做好一件事，就可以把一件事就好!做你自己喜歡的事，讓喜歡的事有價值!!因為這件事能帶給你生活中的美好你就持續做、繼續做、努力做、認真做從比賽中的玩樂心態開始改變你自己的思緒和決策。

本來只是去吃吃喝喝，到可以好好跑快一下，把成績提升接下來拿到好成績和名次，還接近上凸台的標準，再到擠進上凸台的行列，拿到漂亮的獎盃和獎金獎品是令人感到開心無比的事!這樣的成就感和價值感，只有自己和懂跑的人最知道如果身邊的親朋好友也懂，那麼恭喜你你很幸福，有這麼多懂你的人在支持著你讓你的人生充滿正能量!!

#自由教練質感信#享受人生X質感健身#你的成就與價值從『懂跑』開始#專注去做好一件事，就可以把一件事就好#做你自己喜歡的事，讓喜歡的事有價值