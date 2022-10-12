賽事心得／葡萄馬拉松強勢回歸 CP值超高的無敵賽事

2016年曾經跑過葡萄馬拉松全馬，當時的心得：剛開始看到美麗的風景清新的空氣覺得有報名這場真好，中間到了羅娜村，世外桃源，村民超熱情好high，到了二十五公里開始步行且腳好痠好痠，跑一跑前後都沒人，就算我在山裡面倒下應該沒人會發現吧，後來到了三十幾公里處下坡路段，又復活了，痠痛整個不見了，好神奇，這一場我學到一件很重要很重要的事，就算覺得自己已經不行，再撐一下下，人是會復活的，跑全馬讓我看到不一樣的景色，真好。

上個月無意間發現這場比賽停辦五年後又再度復活，立馬報名超半馬23公里，好好回味一下五年前年的美好(中間那段很痠痛的記憶已經完全被移除)。10/10這天一大早，我們開車來到信義鄉梅子夢工場，這邊不能停車，需停在要走15分以上的停車場，但我們比較早到，就在附近找了一個不起眼的陡坡停車。現場大豬已經開始烤，好期待啊~因為這場比較晚開始報名，人數不多，且大部份是全馬組(連假三天跑三場的全馬老手)。

全馬6:30開跑，送走全馬後發現，已經沒有多少人了，超半馬6:40起跑，開始是起起伏伏的上橋下橋，這種緩坡我還OK，但後來就是綿延不絕的山路，好不容易到了九公里終於開始下坡，上坡爬得很辛苦，下坡就很開心，里程數相當微妙，中間好像賺到了一公里，指標是14公里手錶才13公里，可是慢慢就越來越近，回到終點是很足夠的23公里，最後2公里又是上坡，相當痛苦。全程濃霧，中間有2公里都看不到任何人，很怕自己在山上倒下無人發現(每次都擔心這個)、被黑熊攻擊之類的，還好沿路有指標，終於順利回到有人的地方。遇到的居民、施工人員等等都會幫忙加油，很熱情，補給就是葡萄、牛番茄、香蕉、水、運動飲料、梅干，純天然補給品。空氣濕度很高96%，跑完整個人像淋雨回來一樣，濕答答。

回來後看到牛爸，他得了男總四，很開心的已經領完獎(一箱葡萄+3000元獎金)，我是分組3，想說人這麼少分組3應該沒獎，沒想到，主辦單位超佛心，竟然也給獎，我也得到一箱葡萄。賽後拿到山豬肉+豬雜湯+便當，牛爸很喜歡豬雜湯，說喝下去力氣就回來了，這還沒完，旁邊有農產品市集，本來想去買一些甜椒，看到旁邊的婆媽都有很多券，於是趕緊報名參加闖關遊戲，單槍匹馬闖了五關，也換到了一堆券，最後換得200元甜椒、100元高麗菜還有吉拿富(小米粽)，大豐收。牛爸看到我拿那麼多，就不去闖關了，不要吃不完浪費食物。

總之，這場比賽CP值極高，很像高木直子參加的巨峰之丘馬拉松，除了可以練山路空氣清新風景好，居民友善熱情，還有滿滿農產品，主辦單位虧錢在辦，希望明年大家多多支持這個優質賽事。