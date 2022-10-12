跑步小品／蜘蛛人 快問快答podcast日

為什麼以蜘蛛人造型出現在賽道？以蜘蛛人造型行走江多久？穿蜘蛛裝有多熱？總共穿壞過幾套蜘蛛裝？蜘蛛裝裡面還有穿其他衣服嗎？〈肉腳的跑步人蔘〉podcast節目今天邀請到馬場蜘蛛人–月司特（咦？為什麼是月司特？不應該是彼得‧班哲明‧帕克嗎？

😜來賓請先掌聲鼓勵～～～👏👏👏🎉🎉🎉

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宅宅變身蜘蛛人 第一馬就吸睛！

話說馬場蜘蛛人原先很宅，跟很多跑友一樣，一開始沒有跑步習慣，遇到了某個契機才開始跑步；宅宅的興趣是打壘球、看職棒、蒐集公仔，剛好看到平常買公仔的網站推出鋼鐵人、蜘蛛人塑膠面罩，一個才999元，覺得超酷，就買來收藏～

（第一代蜘蛛人頭套 圖片提供：黃啟魁）

「我是2014年因為看到哥哥一直參加路跑賽，好奇是什麼讓他這麼投入，就自己也下去跑看看，結果就一頭栽下去，回不來了！」開始跑步後，看到其他扮裝跑者百變女王林惠萍、西裝哥發哥，覺得很有趣，靈機一動想到蜘蛛人面罩，正好運動品牌又推出蜘蛛人排汗衣，只要再加上紅、藍、黑色系的袖套、壓縮褲、跑鞋就好，不像鋼鐵人還要戴盔甲，蜘蛛人扮裝輕鬆多了！

（照片提供：黃啟魁）

2014年的精工城市路跑賽，是第一次扮裝參賽，那時前半段還不太好意思變身，只穿著蜘蛛衣，手拿面罩跑，直到折返後，覺得比賽就要結束了，就決定戴上面罩，從此展開蜘蛛人跑步人生，沒想到當場吸引主演KANO而走紅的新生代藝人曹佑寧要求合影，讓他驚喜不已！至今已變裝跑了八年，22場全馬，還有數不完的小賽事…。

（就是這一張！因為演出KANO而走紅的藝人曹佑寧主動要求合影 照片提供：黃啟魁）

從悶熱塑膠到透氣布質 蜘蛛人頭套的進化

說起蜘蛛人頭套，一開始是塑膠製，嘴巴其實是在面罩最下方，喝水比較方便，但是眼睛卻在額頭處，可以看見的視線只有一個銅板薄度，戴上去只能看著前方的地面跑，很容易撞到跑友，為了安全，只好跑快些，身旁人少一點，才比較不容易撞到。「塑膠面罩其實氣味不太好聞，有人常問是甚麼感覺？我都會說你去拿一顆籃球，剖開一半戴上，然後去跑個半馬、全馬，你就會知道是什麼感覺了！而且是塑膠整個悶著，熱氣出不去，往往脫下面罩時，頭髮都溼透了…！」如今改戴布質面罩，視線變得比較清楚，為了讓頭型立體，蜘蛛人還加上口罩架在裡面，只是補水不方便，得花個2分多鐘脫下來再戴上，「要破半馬、全馬PB很難！」蜘蛛人笑著說。「我不像一般COSER那樣的精準裝扮，因為COSER裝裡面大部分有泡棉，看起來身材才精壯，可是泡棉吸汗後會變重、更不好跑，可能跑不到5K就滿身大汗！」

（變裝或多或少影響速度，以上是著裝的路跑PB，而不扮裝時，他的半馬已破百，全馬破4 照片提供：黃啟魁）

多年蜘蛛人「上身」 熱心公益樂陪跑

「扮裝蜘蛛人跑馬，照片很好找！感謝馬場攝影師們拍超多照片，每次跑完都找照片到眼花撩亂…」。變裝久了，蜘蛛人習慣擺出吐絲手勢，pose超專業，前陣子參加靠北越野社團的三進七星山活動時，正從冷水坑往七星山東峰方向，一位阿伯看到他大喊：「哇！是蜘蛛人爬山，太厲害了，拯救地球靠你了！」頓時讓他真的上身，立馬回答：「好！」「其實蜘蛛人的無家日電影，彼得就有想幫助沙人、蜥蜴人、電人、八爪博士、綠惡魔…，恢復普通人身份，我突破了自己的目標：半馬破百、全馬破4、上凸台後，也思考自己還可以做甚麼？」他想到自己跑步時，只要聽到有人喊加油，就有力氣堅持跑下去，於是他連續六年在台北女子香香馬的賽道旁當啦啦隊，做看板、喊聲，幫女生加油打氣。

他更樂於主動參加公益賽事，如星兒路跑（陪自閉症孩童跑步）、為癌而跑（幫癌症病人跟家屬打氣）、聖誕路跑（發糖果給小朋友），只要能讓大家開心，扮裝跑就不辛苦了，「辛苦扮裝，能讓人開心，那值得了！」（笑～😊

（蜘蛛人曾與其他幾位漫威英雄在路跑賽事中合體 照片提供：黃啟魁）

最難忘的是，曾經陪同安康高中畢業生跑全馬，然而學生們其實都沒有跑馬經驗，最後是從早上6點跑到晚上6點關門前，幾乎整整走了12個小時！戴著面罩悶了12小時的蜘蛛人，看到女學生腳上起了三個大水泡仍堅持要走完，也感動到奉陪到底！

近來，蜘蛛人幫助跑友突破成績也很有成就感，「去年台北馬，我陪自己跑團的逸婷，以4分50秒配速跑前半馬，後面她自己獨跑，最後破了自己的PB；上週日跑火燒島綠島馬，也為自己的團員安妮配速跑半馬，讓安妮拿到半馬女總三上凸台！」桃園的世外桃源路跑賽，賽後領衣保袋時，一位跑者特地前來道謝，原來他看到蜘蛛人戴面罩還可以跑得飛快，覺得很猛，就跟著跑，結果大破半馬PB，「哇！頓時感到蜘蛛人跑步意義重大！」成為跑者，是一件再幸福也不過的事！蜘蛛人創立了「中壢快樂跑跑團」，常開團帶領大家跑山，如劍風劍、劍中劍、土城桐花、貓空國手之道加阿柔洋碎心坡、觀音山愛心、烏來桶后林道等等，之後還會開不厭亭＋無耳茶壺山＋基隆山的跑旅活動，既欣賞漂亮風景，又可以訓練跑坡能力，歡迎有興趣的跑友跟蜘蛛人一起快樂跑跑！🏃‍♀️🏃🏻‍♂️🏃‍♀️🏃

至於近期賽事目標，蜘蛛人希望能完成離島六馬。之前已完成金門、馬祖北竿和四次的綠島馬，11月將挑戰菊島澎湖跨海馬拉松，很期待蘭嶼和小琉球也能舉辦馬拉松賽事，順利達標！下回在馬場上見到蜘蛛人，別忘了跟他打個招呼喔！

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