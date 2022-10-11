賽前情報／用不簡單的挑戰踏遍風城 新竹城市馬SUB 2配速列車

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已停辦兩年、新竹指標性的近萬人賽事《新竹城市馬拉松》，今年10月15日終於在萬眾期盼中重磅回歸！本屆賽事復刻2013新竹國際馬拉松的路線，從南寮親子運動公園出發，跑向 68 快速道路，下武陵路橋後進入新竹市鎮核心，一路跑過州廳、火車站、東門之心再上東大路橋後轉入新竹公園，進入光復路段至千甲的田園風光，再進入微笑水岸，伴隨沿岸景觀一路挺進南寮漁港。其中最特別的是全馬組、超半馬組會跑「新竹市立田徑場」，並繞跑半圈田徑場。大家可好好享受新竹市近年的建設與蛻變。

超半馬 SUB 2 配速列車

超半馬 2 小時的配速列車，將由小錫車長服務跑者，列車長們背後會有配速氣球以及PACER識別布，並且安排在各區起跑，期待帶領各位跑友一起奔馳北海岸。

賽道分析

路線起點位於南寮漁港，賽道大致上平坦，進市區後雖有緩升緩降的地形，但均屬緩坡，沒有長程陡坡，路線設計環繞整個新竹市區，並沒有反覆繞轉折返的問題，有利於配速的流暢與穩定。

(照片來源：2022萬金石馬拉松官網)

配速策略

超半馬2小時完賽的全程平均配速約為每公里4'37，配速列車將視地形略作配速調整，另外較大的顧慮是濱海強風，不論是側風或逆風，都是對跑者體力的挑戰，列車長們將為跟車的跑者們擔任破風手，擔心風勢阻力的跑者們，不妨跟在列車集團中，一方面穩定配速，另一方面有人幫你擋風取暖，節省體力，預計完賽時間1:59:00~1:58:00，帶領大家達標完賽。

補給策略

面對26公里連續跑2小時如何維持體力是一大考驗，飲水及能量補給不可或缺，本次超半馬組的補給安排很密集，共有9站，從5K開始，每站皆有飲用水及運動飲料，每6.6K開始設有固體食物補給，配速列車每個補給站採降速慢跑補給方式，補給約10~15秒，進補給站前50~100公尺，會提醒跑者並且放慢配速，離站後逐漸加速回復原定配速，請跑者盡早習慣跑動時補給的進食方式，以確保有充足的能量，安全抵達終點。

讓我們踏遍風城的賽道的每一個角落

超半馬2小時對於跑者是比半馬更不一樣的挑戰，對於期待突破此一門檻的跑者，穩定的配速與團體的激勵，將有助於你克服賽道上的各種狀況，在26公里的漫漫里程中不致於無所適從，跟上配速列車，共創佳績，留下美好的足跡與回憶。

賽前小提醒

1.賽前調整以不要受傷為主，減少高強度的訓練。

2.要適度休息休息，避免疲勞累積。

3.前一晚檢查號碼布、晶片是否正確。

4.早餐很重要、早餐很重要、早餐很重要，起跑前大約1.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，避免油膩、高刺激性的食物。

5.比賽當天廁所會排很久，有需要請提早解決。

6.盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。

7.最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無 法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

2022新竹城市馬拉松官網：https://irunner.biji.co/HSINCHUCITY2022

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馬拉松

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