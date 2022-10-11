旅跑記趣／雙十節 我們在東京跑出一個小台灣

今天是台灣的雙十節，台灣放連假剛好日本也是三連休的最後一天，一早就從千葉縣搭電車來到東京都參加一個由在日台灣人主揪的GPS地圖跑活動，目標是要在雙十節這天用雙腳跑出（騎出）一個台灣地圖。這次的起點在代代木公園，早上九點先到起點附近的ランステ店家集合（提供跑者寄物與盥洗服務的店家）

店家：&MOSH

費用：首次使用990日幣、第二次開始880日幣

位置：點我看位置

在一樓櫃檯付費結帳後就可以拿到置物櫃鑰匙，置物櫃與衛浴都在Ｂ１，置物櫃約有３０個，櫃子內部的空間很大，放一個大背包＋一雙鞋（有用鞋袋裝好不會用髒置物櫃），浴室則是有三間另外有一間廁所，如果只是需要更衣則有兩個拉簾式更衣間可以用。

衛浴空間很寬敞也很乾淨，會用到的衛浴用品都有提供也有乾淨的毛巾可以使用，吹風機在浴室內與外都有，所以如果怕在浴室吹頭髮會讓外面的人等太久也可以在外面吹乾頭髮，整體上非常類似台灣的森林跑站的感覺，但我個人更喜歡森林跑站的空間規劃（乾淨又明亮）。

因為置物的店家並不是真正的起點，所以大家換好裝後就步行去起點，途中會經過代代木八幡宮可以先去拜拜一下祈求這次一切都順利。

這次的台灣地圖全長是16公里，中間會過蠻多次馬路要等紅綠燈，所以不適合用太快的配速來跑，屬於非常歡樂跑的路線，能跑的人就一起跑而不想跑這麼遠的人也可以騎車完成地圖的繪製。

雖然是歡樂跑但是這裡的女跑者一個比一個強，其中一位是剛拿下新潟斯巴達障礙賽非菁英選手組的女總一，也是目前台灣人唯一的女人力車車伕（如果接下來有來淺草玩可以去搭搭看這位女豪傑的車啊，個人非常推薦，點我看台灣人力車女孩的影片），另一位也是玩斯巴達障礙賽並週週山徑越野跑，真的有夠強。

由於路線並非一直是跑直線，所以在需要轉彎處大家都會停下來等全員到齊再出發，邊跑邊聊其實並不會感到任何辛苦。

中間有一小段路會需要走行人專用的陸橋，這時候騎自行車的人就必須走橋下車道，不能跟著一起上來，這是整段路唯一騎車跟跑步會走不同路線的地方，不過只有一小段所以其實還好。

經過兩小時的歡樂跑順利跑回起點完成了這個台灣地圖，主揪的Jeff哥笑說我們起跑的時候是從恆春開跑，以逆時針方向跑台灣一圈，超有趣的。

這裡也提供大家每公里的分段，可以對照台灣的城市位置，這樣就知道跑到幾公里就是跑到台灣的哪了。

整段路線雖然偶爾會有一些上下坡，但都不會太長也不會太陡，非常好跑。

跑完後大家一起打開ＡＰＰ來看看地圖畫的如何，再次讚嘆能發現這條路線的主揪人，這台灣地圖也太精緻了，超讚！！

跑完後大家回到置物店家盥洗與更衣，之後一起在店家旁的台灣料理店吃個滷肉飯（不要懷疑，店家菜單上是寫滷肉飯不是控肉飯），還不錯吃。

最後如果有需要完整路線的人，我有把我今天跑的路徑放在Google Map中，有需要的人可以參考看看

東京小台灣地圖路線