賽事心得／東京馬拉松 回顧人生第一馬的奇幻旅程

用「奇幻」這兩個字來形容《東京馬拉松》是再貼切不過了，它不僅僅是一場馬拉松嘉年華，也是一場變裝嘉年華，更是一場讓你感官十足享受的嘉年華。我在2016年的東京完成了人生初馬，從此愛上了馬拉松。如果你也想要有一場美好的馬拉松初體驗，《東京馬拉松》絕對是不二選擇。

(圖片來源: 東京馬拉松官方網站)

你是天選之人嗎？

10/4是公佈2023《東京馬拉松》抽籤結果的大日子，跑馬圈立刻掀起了一波騷動。有人幸運的第一次就中籤，有人則是天不選之人，連續七次槓龜，再次與東馬無緣，真的是幾家歡樂幾家愁。這讓我想起了七年前一次無心插柳跟著公司跑團一起報名，不知道是狗屎運還是新手運，竟然中籤了，而且還只有我一個人抽中，讓我當晚興奮的睡不著覺，想著自己是如此的幸運，能夠參加剛好是第十屆的東馬，也是最後一屆跑向《台場》的東馬。

回想起2015年收到同樣的這封信，現在的心情還是莫名的興奮。恭喜中籤的朋友，即將參與一場超大盛宴的馬拉松嘉年華！

為什麼《東京馬拉松》會讓人如此期待？

比起中籤率幾乎是零的《倫敦馬拉松》，一生可能都跑不進去的《波士頓馬拉松》，《東京馬拉松》算是六大馬之中最「容易」參加到的賽事。而且它是六大馬拉松唯一位在亞洲的賽事，不論是氣候、飛行距離或是時差，再加上台日雙方友好，對台灣的跑者來說，真的是集合了天時、地利、人和。難怪，每年參與東京馬拉松的台灣跑者都有上千人，每一年都等待著八月報名，十月就期待結果公佈的那一刻。

(東馬團群組大合照/2016.2.28)

我參加的2016年東馬，總計有36,172人參加，非日本人6,443人，其中又以台灣1,730人最多，高達27%，難怪一路上隨時都可以踫到穿著國旗裝的台灣跑者。有幸能夠成為其中的一位，一同經歷無比精彩的一天。

跟著我一起來回顧，我與東京馬拉松第一次邂逅的精彩時刻。

報到。博覽會。祈願

永遠記得2/26出發的這一天，我懷著朝聖的心情，以及代表公司跑團出國参加比賽的使命(～自己想的啦)，當時的心情非常複雜，喜悅、緊張、興奮和擔憂相互交雜，心想：「我可是揹負著全村人的希望，若是不小心中箭落馬，那該怎麼辧？」

中午12:40一下飛機，我就直奔台場的《東京國際展示場》辧理報到。由於今天是上班日，因此報到的人潮不是很多。而清楚的指示、順暢的流程以及格外親切的服務人員，很快就完成了報到手續，果然是IAAF認證的金牌賽事。當領到號碼牌的那一刻，我終於意識到，後天，我即將展開一場未知的42.195。

大會還貼心的設置了完走祈願牆，有廠商免費發給大家完走的御守。起跑前的心裡建設特別重要，因為訓練已經結束，現在唯一能做的，只能給自己注入信心，而這個御守來的正是時候。

接下來的路線則是直接引領你參觀東馬博覽會(EXPO)。一連四天的展覽，場中有許多大會精心安排的展示及活動，更有多個運動品牌的促銷，尤其星期六下午海外選手到達，更是把會場擠得水洩不通。如果你有來跑東京馬拉松，千萬可別錯過EXPO。建議最好是提前兩天來，然後至少得空出半天的時間才夠，否則你可能會意猶未盡。

有趣的是，光是T恤，我在這個攤位就足足停留了一個多小時，每一件衣服都設計感十足，喜愛的不得了。要是本錢雄厚，我一定跟老闆講：「除了這一件及那一件以外，其他的都給我打包起來啦！」如今，這兩件我最愛的東馬T，仍然愛不釋手；每次穿上它們，當天跑馬的回憶全部湧現。

(穿了6年的東馬T，居然完全沒有褪色)

起跑前一天的東京雖然寒冷，卻是陽光普照的好天氣。以往幾屆東馬都是低溫開跑帶點小雨，我祈求著老天爺，希望明天的天氣能夠像今天一樣就好。我還特地到《東京都廳》去巡禮一下，從東京都廳的頂樓望下去，一覽無疑的風景，多美妙呀：「明天我將用我的雙腳來丈量這座城市。」

人生初馬正式啟航

前一晚沒怎麼睡，一方面想到第一次出國跑馬，激動的心情一直無法平靜下來。另一方面則是擔心：「要是鬧鐘沒把我叫醒那不就完蛋。」起跑的這一天早晨八度，七點不到入口檢查站就已排滿了人潮，一進會場，新宿東京都廳前擠滿了人群。

太幸運了，老天爺給了我們一個好天氣，連一點點要下雨的跡象也沒有。起跑前的等待過程雖然稍微感覺寒冷，但陽光在八點過後漸漸灑下。我和東馬團同一區的的跑友相見歡，大家都很好認，因為我們都特地穿上由台灣的東京馬拉松路跑團團友所設計的東京馬團服，由於它吸睛度十足，還上了東京馬的國際新聞。大家都非常興奮，很多人也跟我一樣是第一次參加東馬，對於接下來的旅程充滿期待。

另外幸運的，遇見了號稱林老爹的林觀芝大哥。甫在去年(2015)以70歲高齡完成了波士頓馬拉松，東馬則是他收集世界六大馬的第二馬。後來才知道，林老爹只花了五年不到的時間，就拿下世界馬拉松的「六大滿貫」， 這可是跑步人心中的夢幻賽事。難得遇到傳說中的神人，大家都搶著跟他拍照。

起跑前五分鐘，我轉身拍下這一張照片，大家安靜的駐足等待。我試著平復一下激動的情緒，讓自己的心情沈寂下來，準備迎接全馬的挑戰。

槍聲終於響起，空中落下花雨般的彩紙，灑在來自世界各地、穿著五顏六色運動服的跑者身上。空氣中充滿著歡欣快樂的味道，雖然我沒有看到彩紙撒落的景像，然而排在後面的我們也被巨大的聲音給震撼到，大家都摩拳擦掌快要按奈不住了。

(圖片來源: 東京馬拉松官方網站)

希望有一天，我能有資格被安排在前面一點的區域，體驗一下這巨大的開跑盛況。

(圖片來源: iFuun.com)

(圖片來源: J. Henning Buchholz)

大會分區管制的非常嚴格，三萬七仟人井然有序的陸續出發，形成一條長長的人龍，因為前面五公里是筆直的大道且全部封街，因此一點也不擁擠。一群人並排地跑在一起，感覺特別歡樂，第一次擁有這樣的奇妙體驗，加上陽光露臉的好天氣、適合的溫度，跑起來好舒服，也深深感受到馬拉松帶給我的快感。

東京馬拉松的賽道就是一整個平坦，前五公里有一點微下坡，加上剛起跑時特別的High，速度就會忍不住的開出去。

全線封閉的馬路，讓你可以恣意的奔跑。你可以選擇跑在馬路中間，享受被眾人圍繞的爽感；也可以跑在馬路邊邊，享受和民眾連續擊掌的痛快。

台灣加油、台灣甘巴爹

東馬旅程中，最讓我感受深刻的莫過於日本民眾滿滿的熱情及友善，而且從起跑開始到結束，加油聲始終在你耳邊縈繞，一路到底幾乎没有停過。另外，因為穿上印有台灣字樣跑衣的關係， 因此不時就會聽到日本民眾向你大聲喊叫：「台灣加油」、「台灣甘巴爹」，聽到這兩句話，瞬間注入一股力量，腳步也隨之輕快了起來。

看到日本民眾、旅居日本的華人，拿著中華民國國旗幫我們加油、吶喊，心中盡是滿滿的感動，謝謝你們。

遇見歐陽靖

《旅跑日本》是我的第二本跑步啟蒙書，就是看了這本書的介紹，才讓我開始對日本各大馬拉松產生了興趣和期待。如今看到歐陽靖特地到現場為台灣跑者加油，真的啾甘心！

另外，我最抗拒不了的是小朋友為你加油及補給，超級感動，一看到他們，不管多累，我一定會跑到賽道旁邊跟他們來個”Give me five！”

一場歡樂無限的城市馬拉松

由於每年都有超過150萬民眾的熱烈參與，因此沿途只要可以站人的地方，就有民眾熱情的加油。這種熱情高漲的氣氛，加上溫度五到十度，乾燥合宜，常常是很多跑者作為破PB（personal best）的選擇，因此深受各地跑者所愛。當然，如果你不是追求速度的跑者，記得一定要慢慢跑，最好跑六小時以上，好好享受沿途熱情民眾的加油聲及變化多端的市景，特別是一路上會經過東京的著名景點，包括新宿、飯田橋、皇居、日比谷、東京鐵塔、銀座、東京車站、淺草寺、晴空塔、築地以及東京國際展示場等著名景點，是一場熱情十足、歡樂無限的城市馬拉松。

如果不趕時間，不妨停下腳步欣賞一下表演。

10公里的日比谷，對面已有菁英選手折返。

我也來個一日雙塔，東京鐵塔和晴空塔。

來到28公里處的淺草寺，我看起來狀況還蠻OK的。

城市馬拉松，就是要你看見這個City最美麗的風景！42.195公里，就是要你在Tokyo留下最美麗的足跡！

變裝的馬拉松嘉年華

東馬的另一個特色，就是會出現一群很吸睛的跑者，他們會特別裝扮，造型百變婉如身處在cosplay現場。其中，我遇見了佛祖，真是強，穿這樣跑42.195公里。有了神明的庇祐，我想我一定可以順利完賽。

馬拉松未知的世界

一路歡樂的跑，不知不覺竟已經過了《築地》來到了35公里，雙腳開始沈重了起來，後面的馬拉松旅程果然是一個未知的世界。如果說前面的路程是充滿歡樂的嘉年華感受，那最後的路程，應該是痛苦並快樂的跑著，越接近終點，身體感受到的疲憊感加重，其實很痛苦，但想著再過不久，即將完成人生的第一場馬拉松，心情卻是喜悅的，很難形容這種痛苦和快樂交會的心情。

終於來到最後的5公里，此時觀眾的加油聲依然是最有用的興奮劑，比噴劑還有效。當你覺得快要跑不下去的時候，記得跑到路邊去和民眾擊掌，絕對讓你立刻回血，這一招可是東馬限定！

最後的5公里，我已經忘記是怎麼過來的。只記得自己的心跳聲、 跑步聲、迎面而來的風聲，以及民眾熱情的加油聲所交織而成的一首進行曲，引領著我繼續前進。當看到地上寫著195公尺，當轉彎看到終點拱門，我激動的展開雙手歡呼。通過拱門，我不敢相信的再回頭看了一下，深深的向賽道一鞠躬，然後大聲的對自己說：「Yes~我做到了」。

在挑戰初馬突破的過程中是痛苦的，但痛苦後方能看見美麗。

完賽後，跟著大家慢慢緩緩前進，拿了大會準備的完賽禮，除了獎牌還有大浴巾、運動飲料、水、橘子、香蕉、肌肉噴霧和花生醬三明治，也太豐富了吧。另外，工作人員親切的替跑者拍手或擊掌，說著「お疲れ様でした」，沿路一直到拿衣保袋的地方都是臉上滿滿的為你開心，感覺就好像是他們跑完了這場馬拉松。你會覺得，來參加這場賽事，真好！

(完賽禮圖片來源: 美食魚樂誌。小魚)

最後，來到大會所提供的按摩及足浴，好好放鬆一下。也為整個比賽到這裡劃下一個完美的句點。

後記

記事一隔天，特地走訪了《東京大學》，這是此次旅跑日本就計劃好的行程。一動一靜的安排，除了走路排乳酸之外，也順道造訪這間日本最高學府，感染一下它的文化氣息，當一天文青跑者。當天，我還在它的學生食堂解決了我的午餐呢。

記事二特別要感謝前同事 Eric 的盛情款待，知道我來東京跑馬拉松，相約一起晚餐並慶祝我完成了人生初馬。到餐廳前，我還發生了一件趣事，那就是弱弱的我，跑完後雙腳一整個酸痛，腳已經和身體分離，走路一拐一拐的。出了地鐵，谷哥導航明明只要五分鐘的路程，我卻花了二十分鐘才到達餐廳。我想，這就是跑完初馬的美麗代價。

(謝謝Eric的盛情款待/2022.2.28)

跑完東京馬拉松的心得

東馬對我的意義重大，不僅僅是我的人生初馬，也是我海外的第一場馬拉松，最後的十公里雖然痛苦，但是沿路熱情加油的民眾，滿滿沒有間斷的私補以及志工親切的關心和問候，如今痛苦已忘記，但是對於這一趟42.195公里的美好回憶卻永存心底。也因為在東馬擁有了如此美好又新奇的體驗，讓我從此踏入馬拉松世界，才有了接下來在日本、台灣、美國及韓國所完成的18場馬拉松。東馬就是一個Sign，注定要讓我成為馬拉松的咖(腳)，正式加入馬拉松的行列。

看到明年2023年東馬的主視覺海報，雖然沒有機會參賽，但心情也不自覺地跟著興奮起來。我想，只要有跑過東馬的人，應該會和我有一樣的感覺吧。One Step Ahead，期待下一次和東馬的相會。

(圖片來源: 東京馬拉松官方網站)

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