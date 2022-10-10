賽事心得／博克多烏來馬拉松 莎拉嘿初馬陪跑團

首先恭喜在本場賽事完成初馬的三位好朋友-嘉慧、淑慧、正周，非常恭喜你們的初馬能夠在這麼優美的風景中完成。話說這場賽事是繼當初資訊杯嘉慧初半馬之後的第二次莎拉嘿集體陪跑團，這次的主角本來只有嘉慧一人，後來大嫂跑力逐漸上升，也被我們一起推坑這一場作為初馬（可惜後來因傷就沒有報名了）。結果淑慧練著練著狀況愈來愈好，也被慫恿加入了這場賽事作為人生的初馬。在大黑哥的協助下，我們在一宿難求的烏來找到了我們的前進基地-泉世界。前一天莎拉嘿的大家就來到了這邊入住，還就近吃了兩桌的烏來美食-白斬雞、炒珠蔥、炸溪蝦、山豬肉、炒川七、快炒牛肉、苦花魚湯，先祭了我們的五臟廟，然後就開始賽前日的重點，選手之夜了。

大家搭配著零食以及金田兄一車在大溪買的名產，一面聆聽賴教授熱騰騰的棲蘭100超馬的賽事心得，聊得不逸樂乎，好像大家是來玩的，而不是明天要比賽的選手，最終開開心心的在11點終於打算要去睡覺。

隔天清晨起來，發現有三名選手-宏培大師、文生哥還有Lynn煎了一晚上的魚（外地住宿睡不著），關心了一下大家就把行李上車準備退房前往會場（沒辦法，準備玩八個半小時，來不及退房）。本想說會場距離不遠，應該很快就到，沒想到即便走捷徑，依然花了我們22分鐘的時間。途經攬勝大橋，大夥兒在特殊造型的橋上留下了賽事當天的第一張團體照。抵達會場後，領了賽道守護者的標牌、跟大黑哥打打招呼、再貼個紋身貼紙，轉眼間就到了鳴槍起跑的時間了。

既然是陪跑團，當然就是跑在一起，知道是場都是坡的賽事，但沒想到這樣綿延不絕，從一開始過了烏來大橋進入環山路，就是陡坡，還好我們都有慢慢跑完的心理準備，所以大一點的坡就走，遇到補給站就好好的補充一下能量。途中遇到了野孩子的初馬團，就這樣你來我往的交會了好幾次，感覺相當有趣呢。

環山路到了下坡路段後，看到了美麗的烏來瀑布，我們在此留下了第二張團體照，接著就轉進信福路開始今天的征程了，很快的我們就抵達信賢吊橋，留下了第三張團體照。美麗的信賢步道，有充分的遮蔭，沿途還有很多小瀑布，就在這樣美麗的風景下，我們很快的來到了內洞森林遊樂區(9K)，這裡有著豁然開朗的感覺，我們也很快的跑到了最底端的樂水橋，然後折返，在這邊我們遇到了大黑哥，彷彿嘉年華會式的的圍繞著要求合照，感覺真是開心。也遇到了我的好朋友，美麗的小魚；而熱情的賴瑞，也跟莎拉嘿一起合照留下了紀念的畫面。

離開了內洞森林遊樂區後，我們穿過了信賢隱瀑橋，一路蜿蜒爬升到了信賢天后宮，雙手合十向媽祖祈求今日賽事一切平安後繼續前行，此時的坡度又略有提升，陪跑團在此開始隱隱有將要跑散的感覺。很快的來到了五重溪橋(15K）這邊，這邊是江湖跑團贊助的補給站，有四位亮眼的Racing girl幫大家倒水及運動飲料，讓人疲憊的感覺一掃而空，扮裝的嫦娥以及長頸鹿也在此時紛紛抵達這一站，更是熱鬧非凡。除了豐富的補給，這時候還有Subway的三明治，真是感謝邵老師的用心！這是我們第一個大修整站，所有人都在這站重新集結，吃飽喝足後再重新出發。（我們還在這裡聽了邵老師鱘龍漁場的冷笑話）

大約跑到德拉楠(17.5K)的時候，不知為何愈跑愈吃力，感謝團長Toro回頭來關心我，並把我身上的束口袋接手過去揹，讓我好生輕鬆。接著跑到卡拉莫基補給站(20K)的時候，終於遇到我們的分六姐-莎莎，當時還以為即將折返了，但一聽他的里程數，才發現已經27K了，赫然發現前面還有很長的路才會折返.....繼續往前推進沒有很久，在工作人員的指引下，爬上了一個很陡的坡，進入了福山部落。此時沿著一條身邊的小圳向前奔跑，哇！好清澈的水啊。而小圳的終點，則是今天賽事的亮點之一，福山長老教會（23K）。此時有幸跟在賽德克巴萊電影中飾演莫那魯道的林慶台牧師合影留念，真是感謝大黑哥的安排！

離開了長老教會後，經過一個陡下坡右轉回信福路，馬上又是一個驚喜--烤豬！！這應該是我在賽事吃過烤的最好的烤豬了，火候恰到好處，搭配的泡菜與醬汁更是充分的提味，我才赫然發現好的烤豬原來該是如此美味啊？於是停留在這一站不走了，好好的吃了好多好多的美食，才心甘情願的再次上路。可惜跑到這邊開始腳有點不聽話了，左髖的肌肉開始隱隱作痛，為接下來的辛苦埋下了伏筆。就在此時，遇到了博克多的好朋友西門哥，當然少不了要來張合照。

重新出發後，我終於知道為何烤豬的補給站要放在這裡了，因為，開始越野了！天啊，這麼陡的階梯和石頭路，我都以為我今天是來登山越野了，一路爬一路哀嚎，卻也一面驚艷於眼前的美景，跑著跑著就抵達今日的折返點--蝴蝶公園。別說，還真是不少蝴蝶呢，但重點不只是蝴蝶，而是多層次與豐富的景致。感謝莎拉嘿的伙伴在此等候，我們邊哈啦邊討論這場賽事的困難度，此時已經接近10:30，太陽已經高高的升起，為接下來的炙烤行程揭開了序幕。

跑出了蝴蝶谷，又回到了烤豬攤位的懷抱，忍不住在這邊又吃成了大胖子，就更加的跑不動了。於是乎從這邊開始跟不上陪跑團的大部隊，剩下兩名傷兵-宏培和我在後面攜伴前行。這個時候已經是走一步痛一步的狀態，感覺自己可能要人生第一場的DNF了。

還好不久之後，兩位初馬選手也開始乏力了，於是就開始了接下來的跑走行動，此時也有EMT機巡人員陸續前來關心，感覺很有安全感。接著很努力的終於又回到了五重溪橋（33K）。在這酷熱的天氣裡，補記站的工作人員熱情的招呼我們，又是水又是飲料的，冰塊直接幫我們補滿滿，讓我們重新恢復了活力，能夠再度啟程。感謝老天，接下來的路程基本上都是下坡了，腳也不這麼痛了，於是就跟著初馬兵團的前行組-嘉慧金田組合互相超越、互相勉勵，慢慢的往前跑。

而在確認後面的淑惠有宏培陪著，我也就放心的往前面繼續前進了。此時的太陽愈來愈誇張，連我這麼黑的人都覺得要被曬傷了，只好在馬路兩邊找著樹蔭來回奔跑（這是錯誤示範，小朋友不要學）。最後3K左右，則是氣力放盡，基本上只想要走回去了，一點奔跑的念頭都沒有，看到補記站就是裝滿冰水，大口的喝，直到稍微降溫才願意離開。

發現回到了烏來瀑布，確定完賽沒有問題後，則是放慢了腳步，開始等待後面的初馬二組-淑惠宏培組合。然後心滿意足的一起前往終點。很讓人驚喜的是，前面快速跑回去的伙伴們，此時都在終點前的全家便利商店集結，拉起團旗，一起陪伴今天的兩位主角-嘉慧與淑惠，一路呼喊：「莎拉嘿！嘿！」的奔回終點，最終完賽時間，竟是巧妙的7:59:59！

回首來時路，優美的風景、充分的補給、令人安心的AED和EMT、數不完的坡、讓人吃驚的台階、曬死人的太陽、崩潰的身體、團進團出的革命情感，真是太有記憶點的一場比賽，2022博克多烏來馬拉松，給你一個大大的讚，也恭喜同場挑戰初馬的伙伴-嘉慧、淑惠，順利完成人生初馬！