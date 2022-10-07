芝加哥馬拉松 10/9 開跑！上屆冠軍 Tura 拼蟬聯

芝加哥馬拉松（資料照）。圖/illinoisusanews

2022 年的柏林馬拉松和倫敦馬拉松都創造了激動人心的歷史時刻，包括 Eliud Kipchoge 締造了新的男子世界紀錄、Yehualaw 跌倒後還是甩開上屆冠軍 Jepkosgei 飆速奪冠。在本週日（10/9）台灣時間晚上 19:30 芝加哥馬拉松將正式開跑，一起來看看這場賽事中邀請了哪些精英選手吧！芝加哥馬拉松自 1977 年創辦以來一直都是一年一度的常規賽事，現在更已成為世界上最受歡迎的馬拉松賽事之一，其快速、平坦的賽道為跑步者提供了突破 PB 的機會，並曾在賽中創下了五項世界紀錄，而 2019 年 Brigid Kosgei 以 2:14:04 寫下女子最快的時間——紀錄至今仍然保持著。

2021 芝加哥馬拉松女子組冠軍-Ruth Chepngetich。圖/Olympics

在週日的比賽上，去年的男子組冠軍 Seifu Tura 及女子組冠軍 Ruth Chepngetich 都將會參賽，並且將目標放在「蟬聯冠軍」，此外還會有一些美國的精英選手加入賽事，希望能在自己的家鄉留下難忘的回憶。首先在女子比賽中，最值得關注的是來自肯亞 28 歲的 Chepngetich ，於去年芝加哥比賽拿下女子冠軍，且曾在 2019 年的杜拜馬拉松比創下了 2:17:08 的個人最好成績；2020 年在倫敦馬拉跑出第三名的佳績，並且以 1:04:02 的成績成為半馬有史以來第三快的女性。

來自肯亞的 Celestine Chepchirchir。圖/IOL

和她最競爭對手是同樣來自肯亞的 Celestine Chepchirchir，她在 2021 年時曾以 2:23:38 的時間打破法國拉羅謝爾馬拉松的大會紀錄，於今年的首爾馬拉松再度突破個人 PB ，跑出 2:20:10 的成績奪下第四名，因此這次芝加哥馬拉松她將著眼於跑進 2:20。

來自肯亞的 Vivian Kiplagat。圖/Breaking news

而第三位女子菁英選手，同樣也是來自肯亞的 Vivian Kiplagat ，她在 2021 年的四月於義大利米蘭寫下 2:20:18 的個人最佳成績，和 Chepchirchir 僅有 8 秒之差，相信在芝加哥馬拉松上會是一場激烈的競爭。除此之外，今年美國的長跑好手和往年一樣，也會參戰芝加哥馬拉松。在 2020 東京奧運 10,000 公尺田徑賽結束後，Emily Sisson 就帶領著長跑好手們站上芝加哥的街頭，並在 2022 年 5 月打破了美國半程馬拉松記錄。而 Emily Sisson 的個人馬拉松最好成績為 2:23:08，比同樣來自美國的 Laura Thweatt 還要快了兩分鐘。

美國長跑好手 Emily Sisson 於今年打破美國半馬女子紀錄。圖/Runner's World

而在男子組上，最受矚目的是由去年的冠軍，來自衣索比亞的 Seifu Tura 領銜的四位好手。25 歲的 Tura 個人最佳成績是 2:04:29，歷史排名第 39 快，去年以 2:06:12 奪下芝加哥馬拉松冠軍。

2021 芝加哥馬拉松男子組冠軍 Seifu Tura。圖/Olympics

四位中個人紀錄最快的則是 Herpasa Negasa ，於 2019 年的杜拜馬拉松創下 2:03:40 的最佳紀錄，歷史排名第 18 快！另外兩名選手分別為 Dawit Wolde ，個人最佳 2:04:27 ，以及 Asrar Abderehman ，個人最佳 2:04:43。這次有參賽的美國好手有 Matt McDonald 和 Jerrell Mock 。於 2019 年的芝加哥馬拉松，Matt McDonald 以 2:11:10 創下了個人最佳紀錄，今年他希望能再將成績往上推進。

2022 芝加哥馬拉松將於美國中部時間 10/9 07:00-11:00 ，於 NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago 和 TeleXitos 現場直播，同時民眾也可以在 Apple TV 上收看比賽，讓我們一起持續關注精彩賽事。

新聞來源：Olympics

責任編輯：Eulla

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