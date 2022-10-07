跑步小品／路跑賽季將即 市民跑者們大家準備好了嗎？

今年炎熱缺雨的夏季，對於許多市民跑者而言，真是既期待又害怕受傷害，期待的是白晝時間較長，無論是清晨或是傍晚，都可以有較多的時間練習，但酷暑難耐的氣候，不要說慢跑運動了，光只是出門散步都可能會熱傷害，更甭提激烈的跑步課表訓練了。

近日陣陣涼風細雨，讓大家感受到秋意漸濃，無論是公園、人行道或學校操場，進行慢跑運動的跑者開始變多了，九月是路跑賽事開始暴發的季節，根據運動筆記《2020跑步大調查》統計，台灣跑者的主要輪廓為 36 ~ 45 歲的男性跑者，跑齡大概介於 3 至 5 年，每週約有 21 ~ 40 公里的跑量，練習場地則以操場跑道為主，這些人除了平時跑步外，閒暇也會從事登山活動。您是跑步運動愛好者嗎？您是主要輪廓描述的跑者嗎？是的話，恭喜您達標，不是也沒關係，這只是統計中大概率跑者的樣子而已。對於跑步這項人人可及的運動而言，男女性別不重要，年齡大小沒關係，跑齡長短更無須介意，周跑量大家量力而為即可，畢竟我們只是一個市民跑者，穿上跑鞋踏出戶外，維持強健體魄、追求熱情生活，一本初衷，快樂無比。

根據統計，跑步的男女比例為 64：36，雖然女生占比約為男生的 1/2 強

男女跑齡皆以 3 至 5 年占多數，其次是 1 至 2 年，跑齡超過 6 年的跑者，男性遠多於女性，不及一年者則男少於女

現行繁忙的工商業社會裡，大半以上的跑友，練跑時間幾乎都集中在晚上，晨跑其次為 26.7%，下午跑步的人則占 19.1%

跑者統計中有 30% 的男生週跑量達 21～40 公里，相同跑量女生僅占百分之二十幾，每週在10公里以下的女生則有 32%，倍數於男生

常態性練習跑步的跑者，蠻大比例喜歡在田徑場「吃甜甜圈」練習，畢竟專業跑道較不傷鞋

市民跑者的練習場地其次為街道馬路，而後才是河濱道路或自行車道，這應該或許和每個人的居住環境有絕對關係吧！

想要使女生喜歡上跑步運動，最好的方法即是讓跑步的感覺，猶如漫步時尚廣場一般

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