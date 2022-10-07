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賽事心得／烏來馬拉松 捲土再戰進步一小時！

運動筆記／ 蔡小惠

來到會場遠處就看到顯眼的特腫團服於是就來個賽前大合照🤗

2019年的烏來馬，因為跑得比初馬還久，所以心中一直有個想法，一定要再跑一次破自己的pb2021年鼓起勇氣報名，但疫情緣故賽事延到2022年終於等到這一年的到來。

現場拿到號碼布，哇！當初團報怎麼名稱被改這樣啦～要不是印刷廠印錯，我真的要持著害羞的號碼布跑了😆寄物時工作人員應該覺得我怎麼@#%$＆😂

可愛又歡樂的特腫團員們合拍

開跑前的合照

這一路上就是順順輕鬆的一路跑著，途中碰到熟悉的面孔就稍歇一會拍照，感覺就是同樂會今天穿着虎走鞋來練足底肌力，並預計630內完賽就好怎知跑著跑著我雙腳大姆指一直頂在前面，越跑越覺得痛，然後太陽越來越大，再來就是正逢生理期.....天啊…怎麼那麼虐啊…

雖然一路上補給真的無比豐富但我只想狂灌可樂消暑。過了半馬後腳姆指只是越痛，到了我最擅長的下坡我也只敢小跑不敢全力去衝，就怕後半場會跑不了😭其實我努力點有機會可以540完賽，但我真的好熱又好累腳也好痛😭所以就輕鬆跑後半段吧…幸好一路上碰到的朋友給予的加油聲，還有佛叫練的精神答數😆到了最後2k我竟然還有力氣衝刺到終點（以往肯定走回終點）

我竟然破了pb還進步一小時✌️✌️如果再給我一次機會我要不要再跑一次？先容我再想想吧🤭如果可以我想要再突破自己看看謝謝努力的自己，勇敢的自己

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