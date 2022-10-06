大肚山越野親子同樂！江晏慶跑錯路仍拿總一

越野王子江晏慶拿下大肚山越野跑 30K 組總一。圖/江晏慶臉書粉專

受到疫情影響，睽違了兩年，上週日（10/2）大肚山越野跑再度於台中的環保公園舉辦，比賽於熱鬧的太鼓聲中開跑！這次組別分為 30K、12K以及 4K，不管是家長還是小朋友都可以參與，成功完賽還能得到獎學金。其中 30K 組別的總一由越野王子江晏慶奪下，第二名則是由小岡哥以 3 小時 26 分拿下，和晏慶相差了約 13 分鐘。

小岡表示，「若是以練習賽來看，起跑的時間太過唐突，太鼓才打完就馬上接著 5-4-3-2-1 起跑，我錶還沒啟動GPS定位呢！只好混在人群中，一邊啟動手機 GPS 軌跡，一邊等手錶定位，都弄好後已落居中段班，只好提氣追到晏慶身後，代價是瀕臨閾值的心跳。起跑我一不小心就快爆掉是怎樣？看來下次比賽前 5 分鐘，最好提早進入專注狀態才行。」為了不要讓自己爆掉，小岡改採守勢以待之，接著後方的四人集團就馬上吞噬上來，當下小岡不急著硬跟，留他們在視野範圍內，並爭取時間調整好呼吸節奏後，再借勢追回前方的四人小組。

小岡以 3 小時 26 分拿下大肚山越野跑 30K 組總二。圖/我是小岡，煉鐵成岡

以第三順位回會場的打卡點，這時主辦單位說，跑在總一的江晏慶不見了，估計應該是跑錯路，因此小岡的排名自動上升至第二，然而這時後方又突然竄出一位白衣花褲跑者快速超越，小岡野快速地跟上，進入下半場的南方ㄧ圈。經過一番拉鋸之後，小岡終於拿回總一的位置，繞去下一個打卡點時，聽到江晏慶依舊還在前方，便胡亂塞了兩口火龍果，繼續向前衝，到最後一公里時，白衣花褲的跑者再次追了上來，小岡說：「還好七八月練了大量的 10 分鐘間歇，再開個一公里也沒有問題！維持的輕快的節奏越過終點線！拿下總二。」

圖/我是小岡，煉鐵成岡

這次的成績也比小岡起初預期的還要好，而且還和 2020 年的周青，以及 2019 年的古明政差不多的時間完賽！

大肚山越野跑親子都能一起跑。圖/我是小岡，煉鐵成岡

除了大人奮力拼成績之外，這場比賽小孩也玩得很開心，在 12K 和 4K 組別，不少爸爸媽媽都帶著孩子一同來體驗大自然，跑友分享說：「沒有想到孩子會跑這麼快就進終點了！只要有家人的陪伴和鼓勵，這真的是一項適合全家的休閒運動。」也有一位30K 組的跑友在進終點前一公里遇上了一對父子，爸爸問說：要不要跟阿姨跑？小男孩立馬說好，結果他就蹦蹦跳跳的跑到前面，跑友說：「這小男孩上坡用跑的，下坡還海放我，完全是小孩沒心臟的最佳寫照呀！」這場親子同樂的越野跑，賽後在大草原上席地而坐，彼此熱絡的談天說地下圓滿落幕，想參與的民眾，明年千萬可別錯過了！

責任編輯：Eulla

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