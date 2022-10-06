淺談賽事ISO的永續發展與碳足跡標籤的差異!

路跑賽事碳標籤（圖片來源：環保署）

最近 2023萬金石馬拉松開始受理報名，媒體新聞內容也提到｢主辦單位將同時申請 ISO 20121（活動永續管理系統）驗證與 ISO 14067（產品碳足跡）查證｣，一些從事路跑產業的朋友就在討論這兩項 ISO驗證與查證與之前超馬協會提出的路跑賽事服務碳足跡盤查及環保署的碳足跡標籤有何差異。

首先，ISO 20121（活動永續管理系統）是以 PDCA的手法從經濟、社會及環境的面向，先衡量出重大的影響項目，在進而採取管理活動，經由管理重大項目進而減少經濟、社會及環境方面的衝擊，如減塑、無紙化及綠色採購等環保永續手段；而 ISO14067是計算碳足跡的ISO標準，而且當特定產品如「路跑賽事」有「碳足跡類別規則 (CFP-PCR) 」時，若路跑賽事依據 CFP-PCR規則以及 ISO14067的碳足跡計算準則，所完成的路跑賽事碳足跡查報告，在通過第三方查證後不僅可以取得第三方的查證聲明書，還可以進一步申請取得環保署的碳標籤。

每次的碳足跡盤查 /計算可以針對各種碳排放並進行熱點分析，將會是路跑賽事服務能持續減碳的科學導引。值得一提的是路跑賽事的 CFP-PCR是超馬協會所制定的，制定過程及內容符合 ISO14027的規範，係先通過專家第一次審查，再召開同業公聽會，最後再經一次專家審查和環保署修訂後，於今年八月一日由環保署公布，事實上，環保署要求每個產品或服務供應商在進行碳足跡盤查時都要進行產品或服務 PCR的制定，就是客製化的概念，換言之，這套計算架構具有國家標準，接著完成路跑賽事碳足跡盤查結果交由專業查證單位審查，通過後可向環保署申請碳足跡標籤，值得一提的是，國內的企業泰半也都依照環保署規範進行並凸顯本身的綠色作為，此處檢附相關連結做為參考並且可以使用碳足跡標籤作為識別。

更重要的是，這個，當然，超馬協會也更希望國內運動界其他單項協會能夠理解制定自身賽事的 PCR，同時，多多申請環保署的碳足跡標籤。我們不要看到”ISO”就被迷惑了，能根據 ISO標準建立運動項目的碳足跡盤查標準，超馬協會可能是該項目全球第一個運動組織，也正因為根據的是 ISO14027和 ISO14067發展出來的，所以有機會推廣成全世界該項運動賽會舉辦時碳足跡標盤查標準，這正是國家軟實力的展現的機會。

參考連結：

https://www.thsrc.com.tw/ArticleContent/5a1f4c72-b564-4706-bcdd-efbda93c3d93

https://e-info.org.tw/node/223319

https://www.esunbank.com.tw/bank/personal/credit-card/ecofooter

＊賽事永續，盡在運動筆記