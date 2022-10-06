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賽事心得／倫敦馬拉松 遲來兩年半的六星破PB之旅

運動筆記／ Khanh Alina

自從2018年訂下要完成世界六大馬拉松甜甜圈之旅後，同年七月開報的東京馬拉松半菁英名額就立馬用成績幸運的免抽籤拿到門票，緊接著九月再次用BQ入選明年的波士頓馬拉松，接下來就一路以成績拿下柏林、芝加哥、紐約的門票，2019年連摘五星，目標2020年4月完成自己的小小心願。

     

奈何大家都不願見到的病毒全球大流行，讓2020的名額就這樣一路的延後到了2022的10月2號。     

所謂打鐵趁熱，但熄滅了兩年半的火如今反而變得不這麼的真實，久沒長途飛行的日子讓自己越來越沒動力，但遲來總比不來好，於是9/30抵達了這個兩年半前就夢想來到的倫敦。

   

希斯洛機場是英國最大的機場，到市區或EXPO都有地鐵且只要有信用卡或手機支付功能就可以暢行無阻，是我認為六大馬中最方便的城市，連街頭小販都可以刷卡，給日後要來倫敦馬拉松的選手建議不用換太多英鎊。

   

當天下飛機後就直奔展覽館領物資，終於領到了屬於自己的準六星號碼簿，一起同行的準六星選手還有小i(靖儀)是今年才要三十的超年輕小鮮肉。

   

本次六星QR code是直接印在上面，往年看別人都是要去六大馬櫃檯貼貼紙，但一樣要先去報到，會給一張別在後面的準六星打氣紙，可以在比賽接受大家熱情的加油打氣。   

   

隔天早上起來晨跑發現超多人都在海德公園附近晨跑，真的開始有點熱血沸騰的感覺了，然後去看看終點路線跟拍拍照，發現這些照片拍起來真的好像在國外唷！誤！

     

英國天氣預報比賽日會有間歇性大雨，加上早上約13度的氣溫，想說明天要雨戰了，結果早上起床發現是個陰涼無雨的好天氣，開心的在飯店門口打氣照相後就坐著地鐵到遙遠的格林威治公園。

   

跑者當天到傍晚五時為止都可憑號碼簿免費乘坐公共交通工具，真是給跑者的尊榮禮遇。   

起點在綠區的WAVE 1出發，開心跟芝加哥、紐約馬都遇到的Roger哥在同一區，也感謝幫我拍了很多照片🥰🥰。

   

WAVE 1雖是第一梯次出發，但起跑時間是9:40，真的好晚呀，有遇到WAVE 12區的跑友說要10:45才起跑，天呀！身在台灣的我們真的很難想像⋯   

起跑後有下坡且被周邊民眾的熱情加油打氣下大家都非常快，過10公里感應點app完賽推估2:54:33.

     

想說距離自己的目標成績有望，過了半馬點的倫敦塔橋1:27完成，但馬拉松真不是兩個半馬那麼簡單的⋯之後太陽出來了，長途坐飛機水腫等狀況越來越多，25K感應點完賽推估2:56。

   

看著周邊不斷出現有老外路倒、棄賽，我的配速也直直落還開始耳鳴現象，32K左右我真的不舒服停下來走了一段，我真的很怕不能完賽，只能一直祈禱神給我力量並告訴自己等了兩年多又飛了那麼遠來到倫敦決不能就這樣功虧一貴。

   

只能降速奔向終點後直接路倒，工作人員扶著問我要不要上救護車，也看到有老外被抬上擔架，在終點旁休息了一會兒，領完倫敦馬獎牌後搖搖晃晃走向代表勝利的六星完賽跑者獎牌站，終於拿到了自己的六星甜甜圈了，這一刻的感動實在無法言喻⋯⋯一路上不停的有外國跑者來恭喜跟拍照，連乘坐地鐵也是，真的是無憾了。

   

最後倫敦馬的成績3:05:16⋯⋯雖不如預期，但也大破了自己在六大馬拉松系列賽的PB.以六場場均3:15:54，結束了這六場難忘的旅程及戰役。

   

本次跟小i同梯晉升為六星的菜鳥新成員，相信下週芝加哥、下月的紐約馬很快就會有很多學弟妹了，大家一起朝著夢想出發吧！

     

隔天晚上去NB旗艦店免費刻印獎牌時，在拿六星獎牌拍照時巧遇了史上第一位完成三個甜甜圈女神人跟我們借六星獎牌拍照留念。

   

被我們認出後立馬大合照一下，能夠完成三次六星肯定是對六大馬拉松愛到極度瘋狂，愛到無法想像，加上我們幾個總共有39顆星星絕對是愛到讓空氣中都瀰漫著波士頓龍蝦、德國豬腳、日本壽司的香味⋯⋯

   

現在總算是卸下了身後的大石，不，在這疫情攪局世界動盪不安的現狀下拿下最後的一🌟，根本就是卸下了背後的巨石陣呀！   

在這尷尬不如預期的時間點拿下，就當成是我3X歲的耶誕夜前夕的耶誕禮物🎁吧！

英國作家王爾德說：人生有兩種悲劇，「一種是沒有得到你想要的，」「一種是得到了你想要的。」這次我得到了我想要的獎牌，但還有好多沒完成的海外馬，於是乎我又有了出發的動機。

倫敦馬拉松 波士頓馬拉松

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