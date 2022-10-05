賽事心得／大肚山越野 好跑好玩的親子越野賽

超過1年半沒帶屁孩參加活動了，屁孩長越大越有自己的主見已經不是話走就走的階段了，這年來帶去跑步的次數屈指可數。在半拐半騙下終於報了這場親子越野活動(錡大的生日禮物…哈哈哈)，寶哥原本不願意參加的但最後還是來陪跑了。前一晚上就穿好參賽服裝，一睡醒兩屁孩萬般無奈的穿襪穿鞋就出門了；天氣大好，到了會場屁孩開始不受控的那摸摸這摸摸結屎面的不願面對即將開跑，想不到看到30K組出發又領了號碼布後屁孩變得躍躍欲試的說要去起跑線最前面衝刺…(幹!都是毛)。

到會場時人潮滿多的

也有帶汪星人來參加的

30k組的起跑

愛湊熱鬧硬要排最前面

一陣鼓聲後開跑，兩屁孩脫韁的野猴衝出，不到10秒吧，一個下坡…悲劇發生了錡大跌倒了…我心想靠!又是起跑跌倒時…錡大鬼魅般的瞬間彈起(啥形容…)繼續往前跑…幹!不到5步…又跌倒…要這麼戲劇化嗎?這次慢慢錡大爬起來，我心想不妙…屍變!情緒來了，轉頭看看寶哥…完全就是直衝跟著人家跑走了完全沒有兄弟情…唉…我教的不好。錡大開始啜泣(開跑不到3分鐘就要處理選手情緒…)，他說前面的人突然蹲下害他撞上跌倒，我看了下只有小擦傷，問他還有膝蓋痛嗎?他說沒有，於是…開始步兵(媽的，才開始不到一百公尺)，走了一小段後終於看到哥哥在路上等著(應該是三分鐘熱度到了上坡不想衝了)，很快的我們父子三人應該已經是最後的了。

寶哥不顧一切往前衝去

很快就陪公子哥散步緩和一下情緒

這賽道很適合親子路線

三催四請的才動起來

終於跑跳了

一個跑另一個就偷懶...

不久又遇到碎石坡屁孩下的小心翼翼，心中還是有跌倒的陰影，到了緩坡我試著叫錡大跑起來，他說不要，怕又跌倒了。就這樣快走著，兩屁孩漸漸玩起來那邊摸摸這邊摸摸，停下來檢石頭丟石頭的，搞的我整個火起來了，開始唸他倆也終於開始有加速的前進，然後又拿出酸梅作為獎勵，終於…有點進展了(我都想哭了)。我覺得這路線真的蠻適合親子路線，不會太難上下坡長度都不會過長。

一見上坡就腿軟

天氣越來越熱

喪屍出現了...

又跑了一會兒

裝瘋賣傻的跑法...

就這樣前後沒有其他跑者的狀況下跑著玩著，一直到了萬里長城步道這邊遇到主辦者在琮兄拿著布條走過來寒暄了一下之後，我說那叔叔是國手喔，錡大很訝異的說國手!那應該跟他要簽名的!寶哥在一旁對說:簽名?要簽誰的名?簽你的名還是他的名…(練瘋話)。也許是被國手鼓勵到了，心情總算平復了，終於有點進展的提了點速度，當然還是一直在抱怨補給站怎麼還沒到，只好拿出芭樂來伺候這兩位(林杯就是補給站啦!)。遊客漸多終於到了補給站兩屁孩先去洗手後就狂塞補給站的水果、沙士、運動飲料就跑去涼亭坐說要休息一下…。

又走了起來...

錡大最帥氣的一張

不知道哪個天才把階梯弄成陷阱步道

終於到了補給站兄弟倆開啟狂吃模式

開始階梯上坡地獄

兩個休息完後看到階梯上坡又是一陣鬼叫與無奈的表情，又進入步兵模式一路上30K組的總一跟總二經過了我們，也順道介紹了一下這兩位大神，兩屁孩不敢相信大神們怎麼跑這麼快。一陣催促前進後終於結束了階梯，到了最後3k的階段，由於大多是下坡，兩屁孩心情愉快地又玩起追逐遊戲，途中遇到30K的第三跟第四名經過，兩屁孩的跟在後面跑了一段，到了路段重疊部分兩個屁孩終於覺得快要結束心情大好，最後1k左右後面來了女總一的身影，我讓兩屁孩讓道時跟錡大說你去跟上阿姨！錡大爽快的說好就加速跟上去，我跟寶哥有點傻眼…幹!一整路裝死，現在是裝上金頂電池嗎?本想跟上去但是有個拖油瓶寶哥看到錡大飛奔後就開始擺爛了…。

即將崩潰...

還是抓住每個偷玩的機會

寶哥在這崩潰了...

階梯結束又活過來了

不一會兒，錡大跟女總一消失眼前…。我則是一邊等著寶哥一邊擔心錡大會不會又扑街了。就這樣督促著寶哥前進一路上沒看見錡大的身影，難道真的跟女總一跑回終點了?就在我跟寶哥快到終點時聽到錡大呼喊著，他坐在大石頭上獨自玩耍，我問他進終點打卡沒?他說沒有打卡…(無言)。於是父子三人一起過終點站，補完打卡後我問錡大是不是跟阿姨一起到終點(可惜沒跟拍到這段)，他說比阿姨晚一點，但是阿姨有邀他牽手進終點他說不要(不識相的傢伙拒絕女總一)…哈哈哈。

跟女總一尬最後1K的錡大...原來一路裝死

最偷懶的寶哥非常不要臉搶走衝線照...

賽後我猛喝綠豆湯，寶哥一直細唸累死了要回家(我才被你兩整累了)，錡大則瞪著賽後拿到的完賽獎學金500元沾沾自喜的說明年還要來(白眼)…。不知道在這場活動之後父子三人是不是會感情破裂，以後再也不跟我報名參加親子越野活動了。

暗爽的錡大與唉嚎的寶哥