跑步小品／跑馬時 我胡思亂想的還真多呢！

《跑馬者五十道光影》

001.⟨跑馬時，我胡亂想的還真多呢！⟩

跑完一場馬，我常常在回想時，腦海中，一片光與影。

凌晨備裝，燈影照映。

晨光初透，人影動晃。

哨聲響起，千頭鑽動。

我跑著，追著前面的身影，聽著自己的呼吸聲。

轉過幾個彎道後，前後距離拉開，你進入自己跟自己賽跑的境界。

陽光耀眼，路旁樹影，道上人影，天空雲影，因為光，有了交錯的變換。

那是天氣好，若陰天，雨天，影子的幻化就不那麼鮮明了，而是潑墨般一片片的，霧濛濛，雨茫茫，人在雨中，視界模糊，自己的呼吸都攙著水氣，吸進去，冰涼涼，吐出來，熱呼呼。光不那麼強烈，影也隨之含蓄。

但無論如何，跑者對光與影的變化，是敏感的。

跑馬，論距離，都死板板，半馬21公里，全馬42公里（嚴格講42.195公里），到哪裡跑都一樣，除非偶然出包，跑者會在跑步軟體上發現「咦，奇怪，怎麼超過42公里呢？」這時，主辦單位才會說抱歉啊「加料不加價，抱歉喔」，原來你不小心跑了43或44、45公里了。

但無論如何，距離是死的數字，而跑場則每個地方不一樣，同一個跑場，去年你來，今年再來，天候則不可能一樣。去年大晴天，今年下大雨，42公里全馬，今年去年兩樣情，去年曬得要死，今年洗得超爽，連成績亦跟著陰晴，寫下你自己的不同紀錄。

跑馬好玩，好玩在同一個跑場，你連年去，挑戰自己的進步與否。會枯燥嗎？不致於，天候變化，讓你年年際遇不同。就算天氣年年差不多，你也不必擔心，因為你跟著年輪變化，自己跑在同一賽道上，心境體力也跟著變化了。

而變化，是人不致於無聊，最好的挑戰。

很多人愛問：歐買尬，42公里吔，那麼長時間，你在想什麼？！

我在想什麼呢？

我在想什麼呢？

說真的，我想的還真多呢！

想我那美麗的妻子，此刻「念此際你已靜靜入睡。/留我們未完的一切，留給這世界，/這世界，我仍體切的踏著，/而已是你底夢境了....」

別鬧了，醒醒吧，那是鄭愁予的詩句啦！你才跑了十公里呢，就夢囈啦！

沒錯，你妻子是在夢境中，因為你清晨四點悄悄出門，她還在夢裡，此刻你已經踏上全馬的單行道，十公里之後，她還在夢裡，你還在征途，那是兩條平行線，別胡思亂想了。

可是跑馬如我者，後段班的人，若不靠胡思亂想，怎麼撐完42公里呢！天啊！

2500年前，雅典與波斯的馬拉松戰役，那位傳捷報的雅典戰士菲迪皮德斯，一個人孤獨的，穿山越嶺，跑過河流，踏過平野，他喘息，他望著遠方，力氣漸盡，體力不支，但他沒有停下來，他肩負一個使命：要讓雅典同胞知道，「我們打贏波斯帝國啦！」「我們打贏波斯帝國啦！」

他肯定沿途一直「唸唸有詞」，不靠這個信念，他跑不完四十二公里的。多麼孤獨的跑者啊，沿途沒有人加油，沿路沒有補給站，他孤獨的跑著，念天地之悠悠，獨愴然而涕下，前無古人，後無來者，他就是「馬拉松精神」！

他倒下前，吐出唸唸有詞的那句話時，心底閃耀著怎樣的光影呢？！

他的雙親？

他的妻小？

他的隔壁從小暗戀的女子？

他對雅典的愛？

他了無遺憾了嗎？

閉上雙眼前，他會後悔跑這一趟不歸路嗎？

他在天之靈，知道後世年年，處處，有一堆人，傻乎乎的，追逐42公里的馬拉松嗎？

他不知道自己寫下了歷史，但他應該知道無意間他鼓舞了許多許多像我一樣，在人生的跑馬道上，由於馬拉松，我們的生命有了光，有了影，有了自己的色彩。

啊，這樣算胡思亂想嗎？

我跑著，過了半馬了，真艱苦，陽光直射，刺眼奪目；雨水灑落，宛如落湯。跑半馬的，都陸續抵達終點了，而我，全馬的歸程仍正長！

我要繼續胡思亂想。

我必須繼續胡思亂想。

從半馬跑者，轉型到全馬跑者，我付出的代價是，充分體認到自己的極限。

我的半馬，快可在兩小時左右完賽，慢則在兩個半小時，並不差，成績可列在中前段。

但轉型到全馬後，每每過了三十公里多，便是不斷身體撞牆。

撞一次也便罷了，但幾公里撞一次，接連撞到終點線，那真是苦不堪言的撞擊，有好幾場，我確實放棄了，坐在路邊，等回收車接我，有一次我竟然落淚了！

其實也不知道自己到底為何悲從中來，反正，我看著一堆人從我眼前跑過，我眼淚就不爭氣的漱漱而下，也許，我應該再撐一下吧！

但我的腳趾真的很痛，我的意念已被炙熱的陽光烤得發昏，我多想念躺在草地上喝一罐冰啤酒的耍廢啊，天啊！我多對不起菲迪皮德斯啊！

跑馬一如人生，一如我們有時勇敢，有時怯懦的人生。

一如人生啊，有時晴有時雨，你要怎麼辦？！

菲迪皮德斯若沒跑到終點，傳遞獲勝的訊息，雅典人可能會驚慌失措，不知道該怎麼辦！

他做到了，倒下去前，他仰望天空，白雲蒼狗，他不知道他寫下了「馬拉松精神」，千古萬世，年年，處處，有很多人在等著哨聲響起，衝出起跑點，迎向他們自己的人生。

那是我們生命的光與影，在跑道上，熠熠生輝。