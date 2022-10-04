越野10日挑戰中央山脈 周青和古明政只花2天就完成北一北二段

周青和古明政的中央山脈十日挑戰進入第三天。資料照/周青提供

台灣越野一哥周青和古明政大哥，10/1 凌晨 00:00 分一到便開啟了「越野十日挑戰中央山脈」的任務，目前進入第三天，預計將會從奇萊北峰開始出發，行經奇萊主峰、南華山、能高主峰等，抵達屯鹿池，路程約有 47 公里，預計會花費 20 個小時，讓我們一起來看看他們這三天的故事吧！在出發前周青表示：「當你真心渴望某件事，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。經歷這兩年多的籌備時間，從發起計畫、決定細節、籌組團隊，到逐步實行。沒想到時間過得這麼快，轉眼之間已經在倒數計時了，心中總是覺得哪裡還沒準備好，說心平氣和是騙人的，實際上是有點焦慮，不過又有點興奮。」

由於最近颱風外圍帶來了豐沛雨水，加上地震頻繁發生，更增加許多這趟冒險的風險與不確定性。不過看到團隊們仍然非常積極地運作和協調，周青敬佩的說：「能夠和這群優秀的夥伴一起合作，真是人生難能可貴的經驗，現在已準備得差不多，剩下的變數就是看天氣了！希望計畫順利，全員平安下山，大家的支持就是我們心中的力量。」

古明政大哥。圖/赤心巔峰-越野十日挑戰中央山脈

古明政大哥出發前同樣也是擔心天氣變數：「這二年我全心將這次縱走挑戰擺在所有活動的第一位，經常上山積極勘察佈建清楚路徑，其它賽事活動盡量排開。近幾個月還煩請各站補給團隊實際上山，配合正式進出時間演練，覺得信心十足樂觀以對，心情上期待驗收快到來。但9/18.19地震後，山區路徑是否受損狀況不明，就開始有些擔心，希望全體人員及我們兩位跑者都『不受傷』。」

本次挑戰周青攜帶的裝備。圖/JH Wang

為了做好萬全的準備，這次周青攜帶的配件包含水袋包、頭盔、眼鏡、手錶、腰包兩個、登山杖、頭燈以及迫降用的垃圾袋；水資源上帶了濾水器以及兩公升的水；保暖上則是運動短Ｔ、中層化纖衣褲、雨衣褲、手套襪子、頭巾和毛帽，並放入一些食物和急救用品，最後再帶上手機、行動電源及 inreach 衛星追蹤系統。

1 日的 00:00 那刻，旅途正式出發，周青和古明政從勝光起登，一路行經南湖大山、巴巴南稜，中央尖東風、中央尖山等，最後抵達大石頭營地，總長約 36K。兩人第一天的狀況都很好，速度也很穩定，甚至還超越原先的預定，提早了一個小時抵達營地休息。簡單補眠之後，凌晨 1 點兩人再度出發，這天將挑戰 35 公里，沿途行經甘薯峰、無明山、鈴鳴山、大禹嶺、合歡東峰等再到滑雪山莊，由於鈴鳴山那段困難度較高，花費了一點時間，導致第二天比預計晚了約一小時才抵達大禹嶺，不過兩人已經相當厲害了，因為北一段加北二段一般人約要花 9-12 天才能完成，周青和古明政只花了兩天就已經抵達。

第三天迎來的北三段是一段很硬需要高度專注力的路程，會經過惡名昭彰的「卡羅樓斷崖」，裸岩、碎石充滿挑戰的地型，每一步都必須謹慎小心，偏偏又要追求速度，真是難度很高。兩人從深夜 11 點起登，預計要走 47 公里，花費 20 個小時，讓我們持續關注兩人的動態，並為他們加油打氣，接下來還剩下 7 天希望能夠平安順利完成挑戰！

責任編輯：Eulla

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