馬拉松聖殿的召喚 ~ 2023波士頓馬拉松報名心路歷程

當9月30晚上打開信箱看到波士頓體育協會(B.A.A.)寄來的email，知道我通過了2023波士頓馬拉松的成績審查，確定了被錄取參賽，頓時心中感到無比的欣喜與感動。

為了實現跑馬拉松的最終夢想，在台灣新冠疫情高峰下仍堅持紀律操練了半年多，總算在5/15國道馬拉松，幾乎是最後一場認證的賽事，拼到了達標BQ的成績，完成了前進夢想的第一步。BQ之後我就開始在網路上蒐集所有關於波士頓馬拉松報名的資訊及跑者心得分享，雖然離九月分報名期間還有好幾個月，除了收集波馬相關資訊做重點筆記外，我一直密切關注著最新報名日期的公告。

6/24我第一次從團跑群組裡看到有人分享2023波馬報名時間表是美東時間9/12上午10:00到9/16下午5:00，55-59歲的BQ的門檻仍舊是預期的3小時35分，確認了我確實有報名的資格，這訊息讓我的夢想又前進了一小步。由於2022年BQ的cut off time是意料之外的 0分0秒，其實因為全球新冠疫情仍持續延燒，我就推測2023波馬的錄取標準應該不會太嚴格才對，推判我的成績只比BQ快3分35秒，應該錄取的機會很大，所以在跑完國道馬拉松後我只休息了一天，之後就繼續每天持續練跑及鍛練，依舊不敢怠慢。

等待報名日期之前，我真是做足了功課，收集過去幾年有關波馬報名的程序及資訊，就是深怕錯過報名的機會，沒想到這樣用功竟然差點害了我錯過報名時機，險些造成莫大的遺憾。在整理了過去幾年波士頓馬拉松報名的流程，我知道會是一個依照成績快慢分階段報名的過程，其中有一篇2016對岸的文章 『想憑實力跑波馬，你得達到真實的那個「BQ」才行』 ，以下一段內文跟表格說明得很詳細。

每年波士頓馬拉松的報名流程大體是：公布BQ門檻，最近很多年都沒變過；然後按照你超過BQ的時間，按照比BQ快20分鐘/10分鐘/5分鐘……依次開始報名，最後報名結束會公布個真實的BQ——就是實際你能報名來年波馬的成績。

報名之前我上B.A.A.官網看到的報名資訊如下，剛好揭示的報名日期也是從9/12起 到9/16。

但是這英文的報名資訊，對我傳達的理解卻暗藏了一個玄機。由於過去幾年都是輪番階段報名的制度已經烙印在腦海，又官網報名資訊裡沒有提及報名做法跟過去不同，我也沒有在官網裡找到任何表列分段報名的日程。又剛好這9/12開始報名的日期跟上面提及2016年開始報名日期也在9/12，我的理解是前三梯次9/12 ~ 9/16第一階段報名完後，通常不會額滿，然後會再開放第二階段讓達標5分鐘內的人報名，所以我也沒懷疑的推定我的成績可以報名的日期應該是在9/19。

然而等到9/12晚上10點B.A.A.官網開始開放報名時，我因為是第一次報名國外賽事，也很好奇波馬報名的程序是如何，想說就進去Athlete’s Village去體驗一下報名的過程，但我心裡想，我的成績不夠快20分鐘，應該會在中途被卡關無法報名，但是一路填好相關資料包括我送審的全馬成績，我竟然都沒有被攔下或卡關，反而最後看到了一個我已完成註冊的畫面，還獲得了一個Reference ID#，而且手機還馬上傳來了信用卡扣款7262元的訊息，我換算了一下，差不多就是剛填表的報名費美金235，我非常驚訝，也一臉疑惑，怎麼我就這麼順利完成了報名登記，然後就說讓我等候通知acceptance or non-acceptance最後看到我已完成註冊的畫面。

之後我在團跑群組發訊問有沒有人要去跑2023波馬，沒想到竟然沒人要去。在沒有同行跑友可以解答我報名結果的疑慮下，9/15我忍不住又在群組裡發出我報名後的困惑，我想知道我沒照成績順序的報名究竟算不算報名成功。還好團裡終於有位跑過波馬的Kevin回覆了，說 波馬已經不再採用輪番制報名了，所以所有BQ的人都可以在報名時間內進行登記，等登記完畢後，B.A.A.會依據所有報名者的速度依次錄取，直到額滿，然後就知道cut off time。

收到這資訊後我總算放下心中大石，再回看當時B.A.A.官網報名資訊，確實就是跟Kevin傳達的訊息一樣。但不久後回想，如果我就傻傻的依照腦海裡想的，等到9/19才輪到我上網報名，那我真的會後悔莫及，因為官網有寫9/16報名結束之後不會再重開報名窗口，我當時還誤以為只是關閉第一階段的報名，之後還會再開放第二階段報名說。還好我就在開報當時一個試試看體驗報名流程的念頭讓我歪打正著報名完成，真是老天有保佑。

另外，9/15得知報名流程真相也已經是截止報名的倒數第二天，群組裡的及時回應是我的second chance，如果當時覺悟還來得及。假使沒有這兩次神助好運，我想真的會難過至極，都已經58歲了，我實在沒有信心再拼一次BQ了。報名截止後5天，9/21 B.A.A.官網公告了在報名期間內總共有23267位報名參賽，比去年多331人，其中有13315位男性，9930位女性，22位中性選手(non-binary athlete)，之中有624位選手完成最少連續10次波馬。並說明接下來將進行所有報名者提供的資料確認及審查，並在未來幾周內發出正式通知給通過審查的選手。之後，9/29晚上10:26 B.A.A.的通知信就已經寄到信箱了，我晚了24小時才看到這份喜訊。從2017年開始有拼BQ跑波馬的夢想，這五年一路走來真的付出了很多汗水跟訓練的煎熬，謝謝老天的庇佑，終於要讓我跑馬的夢想成真了。波士頓馬拉松終點，我們明年4月17日見。