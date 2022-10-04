賽事心得／烏來馬拉松 術後第一場半馬意義重大

久聞烏來馬風景優美補給豐富，但受疫情影響一延再延，一直到收到物資才發現是這周末。今年第一場半馬，賽前忐忑不安，深怕無法完賽，一夜難眠。 一早接駁車人潮眾多，但交通一路順暢，天還沒亮烏來停車場就人潮滿滿。

很明顯幾乎都是全馬跑友，半馬反而人潮稀少，大都是衝著全馬風景及烤山豬的名氣而來。但今天預知是秋老虎酷熱的天氣，全馬可預期是一場硬仗。還好小弟弱弱的只報了半馬，全馬的風景等下次擇日再尋。跑友簡單寒暄一下就準備出發。早上還有點清涼，但這是假象，等太陽出來一下溫度就急遽上升。很多人也是防曬有備而來。救護緊急設施不可少，全程都看到EMT 機巡沿路巡，不時回頭觀察跑者狀態。從這點上就感受到主辦單位的用心跟專業。

邵老師簡單的開場，這小而美的賽事，精緻又用心。

還有簡單千馬的頒獎典禮，真的是太威了。

特別請美女開場，歡樂滿滿。

巧遇真武山女總三顧老師，很難得的緣分今天又見面了。這小小的驚喜只是個開頭。

巧遇跑友真是開心。人生何處不相逢。

自己也開心紀錄一下，今年的第一場半馬。

最近跟員外 保羅哥特別有緣，小而巧賽事就是巧遇不斷。

全馬準備起跑，賽事的恢復宣告著生活逐漸返回正常。

等全馬出發就是半馬，一開跑綿延的上坡就沒再客氣地。

很快就來到補給站了，好康的在後面。

風景果然漂亮，但太陽也漸漸升起，慢慢感受到她的熱情。

聽著上周也參加蘇花馬的跑友，真的是迷霧暴雨的蘇花跟曝曬酷熱的烏來。果然大美必有大痛，大徹有大悟，但跑者的浪漫依然讓彼此奮不顧身，真的是跑過才知道。感謝攝影師美拍。

美景靠雙眼，美拍靠自己。難得帶手機跑，拍好拍滿。

一個小插曲，在內洞時竟撿到晶片，應該是前面的跑者遺落的，怕這位大哥沒有成績就再回去撿起來。一路看著全馬的號碼牌，竟然讓我找到了。

跑到全馬半馬10K/7K 合流時竟然又遇到初馬的秋菊姐跟眾跑友。真的是一場小賽事，驚奇不斷。

初馬加油。

還在跟陡坡奮戰，已經看到男總一折返了。這也太快了。

終於看到折返前的補給站，熱鬧滾滾。

突然全身有活血了。XD 這合照時間不能省阿。

聽說有跑友在這站就停了十分鐘。再往前400公尺中時折返了，換我下坡了。又遇到蔡大哥，在真武山時遇到。您的簽書會我會去的。

果然又遇到醫護人員丁丁跟老爺。從臺大加護病房到賽道重逢，這一步走了近10個月，感謝那段時間的陪伴跟關照，人生無限感恩。

巧遇員外跟保羅哥，紀錄開心的一刻。

回程雖是下坡但氣溫已高，路上跑者不多，基本上都自己獨跑。在瀑布吃到那傳說中的山豬肉，剩兩公里一路往下衝，但最後的老街怎麼這麼遙遠。

忽見終點前有一個眼熟的身影，果然不出所料是26年前當兵的同袍。一個熟悉的眼神，竟尋回25年前同袍。 這神奇的緣分是馬場賜予跑者的祝福。

想當初跑步是如此的不願意，而如今卻又是如此的心甘情願。望著泛黃的照片，致那一段青春，致我親愛的同袍，致歲月給我一切的改變。

巧遇東岳大哥，看您上周也在蘇花馬，辛苦了。

巧遇志玲姐姐上凸台，真的是太強大了。

賽後漫步於老街，看著跑者努力的身影，突然有份感動，在如此的太陽下，你們依然堅持的無怨無悔。是為了自己，還是那一份執著。所謂的美景與美食都是外在的，我想每一位跑者心裡都有一個追尋，不必言語，彼此都已了然。

感恩一切順利完賽，在美麗的陽光下我充滿感恩。術後第一場半馬，勉強守住2小時半。雖是半馬但這場對我意義重大。人生還能再次選擇，在陽光燦爛下，我默默下願望，人生必須有夢，而還有夢的時刻，都要能走出自己的故事。