跑步小品／大家一起來UTB！

你UTB了嗎？這可能會成為一句專屬跑者的流行語！每逢週六日，Under the Bridge，在福和橋下奔跑，是北部跑者不必約定就實現的美好默契～ 揮灑汗水，以最好的自己、一趟又一趟跑在屬於我們的伸展台，跑它千遍也不厭倦…

10月30日，「UTB福和橋跑者節」–台灣第一個專屬跑者的節日將在福和橋下誕生！這是你我的嘉年華，讓我們一起跑步、一起共創台灣跑者文化！ #橋下見 這集〈肉腳的跑步人蔘〉podcast就邀請活動發起人之一–「新店木村拓哉」Johnny來聊聊「UTB福和橋跑者節」這個點子是怎麼來的！（掌聲尖叫聲～～～🤩🤩🤩👏👏👏🎉🎉🎉

（留著一頭波浪捲髮的新店木村拓哉Johnny，你應該在河濱看過他奔跑的身影？他喜歡邊跑邊唱，自稱「福和橋歌王」，也喜歡騎自行車喔～😄😄😄）

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UTB 是什麼？先下音樂 來首Under The Bridge

看外型就知道，Johnny有個70年代搖滾歌手魂，他不但喜歡在福和橋下邊跑邊唱，還開放跑友看到他時隨時點歌😄；Johnny以前喜歡騎自行車，現在愛上跑步，覺得跑步非常親民、隨行可以行動，更可以成為台灣的全民運動，但可惜的是，除了大型馬拉松會在賽前舉辦以採購商品為主的博覽會之外，總覺得缺了個專屬跑者的節日，在他不羈的想像中，那會是場輕鬆的嘉年華，結合跳蚤市場、音樂節…，讓跑友輕鬆寫意地來玩，也可以展現更多元的自己。於是，他和幾位喜歡跑步的夥伴動腦，想從今年起，試著透過舉辦活動，把屬於跑者的文化建立起來。由於大夥兒都是週六日在福和橋河濱練跑的跑者，每逢週休二日，跑者不約而同來此地練習，早已默默形成一種「一定要去」的週末日常，何不就選在這兒舉辦一個Runner’s Day？

至於UTB的靈感則來自於「嗆辣紅椒樂團」Red Hot Chili Peppers於1991年發表的Under The Bridge這首歌。這首soft rock 歌詞是主唱在遇見困難時所寫，呈現某種孤獨的心境，而孤獨，不正是馬拉松跑者的寫照？不論正式比賽或練習，身邊雖有跑友，但跑步終究是一個人的武林，會遇上瓶頸，也必須獨自完成，我們孤獨但不孤單，因為身邊總有人和我們一樣，正在專注而全心地想完成這一次的目標…下音樂～

港覺很適合LSD啊～～～🏃‍♀️🏃🏻‍♂️🏃‍♀️🏃

10月30日（日）9am-3pm 大家一起來！#在橋下「UTB福和橋跑者節」活動就這樣成形了：

時間：10月30日（日）9am-3pm

地點：公館水岸廣場（猴子鐘）

活動：音樂、美食、跑友才藝表演、義賣…（跑者自行發起）

目前跑團響應得非常熱烈，包括Akebono曙光跑團、DVTT醫聲論壇三項鐵人隊、長榮航空路跑社、GOAL團、IR、耕跑團、瘋騎雲泳、台大EMBA門外社、北大長跑、R2R夜跑團、妹子陪跑團、社團法人中華視障路跑運動協會、卓越鐵人…（還在陸續增加中）

Johnny特別透露，長榮空姐們和二胡美女跑者珊珊將有精采表演，請跑友們鎖定「UTB福和橋跑者節」最新訊息發布。

福和橋河濱跑者之道遠近馳名 非跑不可

說起福和橋河濱，之所以受到跑者喜愛，因為那兒實在太適合練跑了！從福和橋到北新橋這一段2.6公里左右的路段，幾乎曬不到太陽，路線平坦，只有些微起伏，來回一趟5K多剛剛好，可以停下來喝口水，或繼續來個兩三趟，10K、15K…，一不小心就可以來個自主半馬，或乾脆來個全馬也OK！疫情期間就有不少跑者在這兒自主完成了被取消的實體賽事。若跑到北新橋不過癮，可以繼續往前，到5K處有個飲水機，非常方便跑者補個水再上路。雙北市的河濱自行車道建制得相當完整，我也喜歡跑另一個方向：從福和橋往古亭方向跑，沿途綠樹和可愛的裝置藝術伴隨，隨時可以來個自拍留念。肉腳雖然跑不快，但可以跑很遠，曾經從台大跑到寶藏巖下福和橋河濱，再一路跑向淡水，全程二十多公里，晨跑這個方向有許多路段會曬到太陽，跑得非常累也非常快樂難忘！只要雙腿OK，想跑多遠就跑多遠，就算不行了也可以出河濱去搭捷運，只是身上一定要記得帶悠遊卡喔😄

仙輩大哥美照加持 河濱成為跑者的伸展台

近來，福和橋河濱已經成為中南部跑者心中嚮往的跑步勝地，因為攝影大哥仙輩經常週六日一早就不辭辛勞地在此為跑友拍照，俊帥美力的男女跑友在仙輩的鏡頭下，化身魅力爆錶的魔豆，張張美照忠實呈現大夥兒的汗水和笑容、努力與執著，在福和橋河濱跑步真是太棒啦！

在這兒，你可以看到男女百傑、知名跑者、網紅、運動員…，當然也有許多歡樂輕鬆跑者，跑什麼速度都行！木村拓哉特別分享了他剛開始想博取仙輩哥鏡頭的趣事：當時，他才剛開始到福和橋河濱跑步，知道有攝影師，特別盛裝打扮了一番，髮型也set過，自認帥到不行！自以為跑得很好的他，跑到一半碰到了超馬好手游明樺，但木村拓哉傻傻分不清游明樺有多會跑，還特別提醒「前面有攝影師，我們要分開，我讓你先跑，你要跑慢一點，這樣攝影師才會拍到你比較多照片喔…！」當時，只見游明樺斜睨了他一眼，笑笑揮揮手說：｢沒關係，你先跑！」於是木村拓哉就不客氣了，帥跑過仙輩哥的前方，想說一定被拍到好多照片，結果回到家後上尋寶網，從第一頁一直找到最後一頁…，只看到好多好多游明樺的照片，自己只是旁。邊。的。一。個。小。點。。。。。

（勤跑還是會有收獲，新店木村拓哉後來終於獲得仙輩哥的青睞，被拍到帥照啦！）

跑者節聯誼交流 看見跑者更多面向

國外，有2009年發起於美國的Global Running Day，每年六月第一個星期三舉辦，是行之有年的活動。台灣「UTB福和橋跑者節」今年是創舉，歡迎各地跑者一起來，你將會看到平常在FB、IG出現的跑友本尊，大夥兒交流跑步心得，了解欣賞彼此的才華，Johnny希望未來這個活動能延長為整個周末兩天的嘉年華，甚至形塑為台灣的跑者節日，讓全世界跑者都嚮往來台參加，更認識台灣的跑步文化！

👉 https://fb.me/e/3ZiOaKk2G

10月30日（日）9am-3pm，我們一起UTB！ #在橋下 公館水岸廣場（猴子鐘）見！

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