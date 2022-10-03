訓練心得／田中馬訓練營 痛苦與滋長

每週日早上8點大家團聚練跑的時刻 (照片來源 : 田中馬運動熱區 )

2022年田中馬拉松初半馬訓練營， 訓練期程 8月開始到11/13賽前一週，為期13週的課程，分為三個週期階段的訓練，現階段已經進入第二週期階段，即將邁向第三週期的跑前衝刺訓練。

在8、9月兩個月的跑訓過程，身體和心靈皆有痛苦，但也有滋長與進步。

✪ 身體的痛苦 — 錯誤的跑步姿勢，導致受傷

第一個痛苦是身體上的痛苦，還沒加入訓練營時，我一直是用自己的跑步方式，慣用小腿出力，長期下來導致小腿脛後肌緊繃受傷，士登教練更點出我在跑步時，腳在離地前會往地面用力，這些原因是受傷的因素。

✪心靈的痛苦 — 棄捨習慣，歸零學習

第二個痛苦是心靈上的痛苦，「改變雖痛苦，不改變就會更痛苦」，為了改善身體的痛苦，必須將自己重新歸零，棄捨過往的習慣，重新練習雙腿放鬆與正確的跑步姿勢，為了是將來能跑得更遠更久，於是我開始努力的記住教練教的關鍵跑姿，跟著課表操作，每週日團練不缺席，即使沒有慧根也要「會跟」。除了按照表操課，我也諮詢物理治療師，做了復健調整，更換了一雙跑鞋，在9月中旬後，感受到小腿的痠痛開始漸漸好轉 !蛻變的每一個過程，都是成長的里程碑。

✪ 身體的滋長 — 新陳代謝up up，體態緊實皮膚水水

在兩個月的訓練，發現我穿起運動衣看起來漸漸像個運動員的樣子！體力變好，連睡眠品質也提升，以前中午都不太愛午睡，現在好喜歡睡覺，皮膚也比從前來的光滑與紅潤，(當然也曬黑了)，我想我們這團也算是水水營吧!(笑)

✪ 心靈的成長 — 「看見」自己 ，傾聽身心的聲音

我學會了要好好維繫想要跑步的心，士登教練提到「如果今天狀況不好，不想跑沒關係，不要勉強。」以前的我會強迫自己再累再心煩意亂還是必須做完訓練，最後完成的身心是相當差的。現在跟課表，我會選擇自己狀況好的時候訓練，(我沒偷懶喔～)維持喜愛跑步的心情與體力。

每週最期待的是週日和教練、同學一起練跑 (照片來源 : 田中馬運動熱區 )

這兩個月來，我印象最深刻的是軒嵐諾颱風那週週日的團練課，清晨下著豪大雨，原本想請假不想出門，但心裡想到教練、助教還有住在更遠的同學都會參加，心裡那顆想怠惰的心力即刻被拉上來了，「我也要跟上大家!」 就算是騎車逆著風，強勁的雨水刺刺地打在臉上，想要跟著大家一起跑步的那顆心是非常熱切的!還好暖完身就放天晴了! 可能是老天爺有聽到大家想要跑步的心念，所以當我們要跑步的時候，太陽就出來幫我們開路了

暖身完畢 雨過天晴 (照片來源 : 田中馬運動熱區 )

下雨天跑步的獎勵 米信封一包 (╹ڡ╹ ) (照片來源 : 田中馬運動熱區 )

10/2 這天是營隊的測驗日也是心得分享日，感謝小品班長十分用心規劃場地與活動細流，士登教練回饋我們是認真好學的一屆學生，並且分享他成為教練與參與賽事的心路歷程，小瑋教練告訴我們他在跑田中馬拉松時的小撇步，將里程分為5、10、15K，每經過一個里程，就拍拍胸脯告訴自己：你很棒，再繼續往前，離目標不遠了，聽起來好熱血好勵志阿！同學們也分享各自的報名初衷與訓練後身心的改變，有人因為曾經受過傷所以想知道如何不受傷的完賽；有人因為參加訓練後，健檢報告讓醫生舉起大拇指；有人是陪著先生跑，自己也認真跑起來了，也有同學因為職業的關係，想更了解跑步的方式；今年2022田中馬拉松初半馬訓練營的每位學員，在這天都帶著滿面笑容愉快地講述自己的改變成長，距離賽事還有一個月的時間，我們再加把勁，離目標不遠了！

10月心得分享 大合照 (照片來源: 唐志清拍攝)