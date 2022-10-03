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訓練心得／田中馬訓練營 基礎期與進展期

運動筆記／ Eve Liao

運動從來不是我的強項，不要說有時會同手同腳，就是平地無洞走路也跌倒，好像只有瑜珈適合筋骨軟、耐力夠的我，故運動這件事教練怎麼說，課表怎麼排，照著來準沒錯。剛開始執行課表因不熟悉熱身動作，18分鐘跟練影片，在暫停、倒退來來回回下，快30分鐘才做完，第一週真的非常想跳過熱身直接跑主課表，每每念頭起，就會告訴自己，別忘了先修課時教練反覆強調做好熱身比主課表重要，每次好好熱身就一定會進步。後來，漸漸習慣漸漸喜歡，熱身時，反而可以閉眼把腦袋放空，心裡雜念放掉，耳朵專心聽影片裏教練的指令動作，全心準備等等的主課表。

前四週基礎期，目標在打造優秀的有氧體能，比較不解的是課表居然有原地跑，教練說：多練習原地跑，因為原地跑就是腳會落在臀部下方，記得原地跑的感覺，「好的跑姿是像原地跑一樣的向前」，除了很多長跑還有2天的功能性訓練，這兩天課表一開始是滾筒按摩，我最喜歡的訓練項目，利用滾筒查覺身體有哪些地方不適，也能利用滾筒按摩舒緩酸痛點，接著訓練的是身體核心、肌力、耐力，透過肌力訓練，可以在長跑的過程中避免肌肉疲勞，全部1小時就能結束課表，跑步日都要1.5-2小時(含熱身、跑後緩和)。

第一次團練跑的里里拉拉，跑前教練一直一直一直強調不要超速，長跑不只在練有氧，也在增進身體的彈性，速度不重要，重要的是有節奏舒服的跑。許是因為團體練習一起跑，無形的壓力存在，看著同學們一個一個從身邊跑過，心裏開始有點急，腳下步伐不自覺加快，才20分鐘便氣喘吁吁，覺得很熱又口渴，同時心率不斷升高，之後的50分鐘跑跑走走算很勉強的完成，回家後認真思考下週怎麼跑才能更好，如何能達到測驗要求-跑90分鐘不停且配速1.5區間，心跳飄移不能超出10%，第二、三週團跑時，不斷提醒自己，每個人能力不同要量力而為，我照我的配速專注跑就好，教練也說能無傷無痛有餘力的完成課表最重要，就這樣慢慢了解、學會控制配速穩定心率等等。

第四週有氧基礎檢驗週，許是緊張前一晚很難入睡，也睡不好，到高鐵站後大風大雨，嘴上一直跟同學說做完熱身雨就停了啦！心裡卻想，老天爺...要這樣考驗我們嗎？幸運的是，真到測驗時，雨居然停了，且因為有下過雨反而涼爽好跑，心率不易升高，天助我也。起跑後，反而放鬆穩穩維持配速，偶爾跟同配速同學聊二句，90分鐘沒任何不適跑完，結束後還有些不捨想繼續跑。進訓練營之前，從不知道跑步可以是舒服、享受讓人上癮，這週期訓練結果讓我對跑步喜愛增進好幾個級數，同時也非常期待進展期訓練課表。

進入進展期，沒我想的開心，間歇跑成了訓練大魔王，短短3分鐘就讓人喘不過氣，心率直線飆升，習慣配速1區舒適圈，配速5區令人害怕，怕的不是配速5區的速度，而是超速不自覺，到難受不舒服才驚覺超速，往往起跑太衝後面沒力，太衝致使整趟練習太喘太累恢復時間久，練了三週還是無法穩穩控制配速，有點擔心第8週的測驗，除了努力練習，只能洗腦自己教練說過，測驗不是結果，是為了讓我們更了解自己，只要吸取教訓讓下次更好就很棒。

大家愈來愈放得開，大合照_裝鬼臉

田中馬

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