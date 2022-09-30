賽事心得／舒跑杯路跑賽 報名費100塊、 超平坦賽道新手老手都合適

舒跑杯路跑賽，今年已經是第19屆，也是我不知道第幾次參加這場比賽，最大的原因就是那個佛心到不行的報名費啦啦啦啦啦啦！只要100塊錢！！！！！不跑都覺得對不起自己！！！喔喔喔喔我好興奮啊啊啊！！！光附贈的跑衣就不只100塊了，賽後還有完賽禮可以拿，更不用說整個賽事的花費，真的非常感謝維他露食品公司，長期支持運動賽事！！

舒跑杯的比賽總共有兩個組別，一個9公里一個3公里，路線都非常的平坦，從市政府出發，把仁愛路封起來給大家跑，路線非常的平坦，跑到中山南路後折返回北市府，可算是一個高速賽道，如果你是路跑新手，想參加看看路跑賽，卻不知道應該報名哪一場，那舒跑杯絕對是一個便宜又簡單的好選擇～如果你是老手，那更要來跑一下，便宜的報名費加上平緩的賽道，就算拿來當練習也是CP值非常的高，絕對是一次非常好的練習賽事！不過因為疫情的關係，我最最期待的舒跑車車沒有出現TwT之前都會有運水車裡面裝滿舒跑，可以自行拿容器去裝舒跑，把報名費裝回本就趁現在啦XDD希望疫情能夠趕快過去，在明年的舒跑杯中能再次體驗這個特殊的活動！