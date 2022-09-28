全中運不新增兩項中長跑 教練心疼選手努力 田協：將持續爭取

花蓮全中運（示意圖非當事人）。圖/SPORT TAIWAN

人說台上一分鐘，台下十年功，對運動員來說更是如此，為了一場比賽可能要沒日沒夜的在田徑場上拼命練習好幾回，才有可能在場上發光發熱。然而在近期，專注在 2000 公尺障礙和 3000 公尺的國中生卻接到了一個突如其來的壞消息，「112 年全中運這兩個項目將不會被新增到賽程上。」也就是說這些選手失去了一次登上全國賽的機會。於去年 11 月 1 日，中華民國田徑協會新增國中組 3000 公尺及 2000 公尺障礙項目，並表示會在未來 112 年的全中運上施行比賽，為此很多學校的教練開始啟動計畫，招募相關學生，進行為期近一年的辛勞訓練。

不過在今年的 9 月 21 日中華民國田徑協會卻在臉書社團發布訊息表示：「本會於今年 3 月發文相關單位希望 112 年全中運增加國中男、女子組 2000 公尺障礙、3000 公尺及國、高中組混合 4X400 公尺接力，在會議上亦提出相關資料極力爭取增列上述項目，很遺憾地最終決議僅增加國、高中組混合 4X400 公尺接力。本會將將繼續爭取於 113 年全中運納入。」看到這個消息對選手和教練來說宛如晴天霹靂，練習了這麼久，但卻沒有辦法登場比賽，甚至有些要靠體育競賽成績升學的國三學生也嚴重受到影響，教練心疼的在底下留言，希望中華民國田徑協會能夠再繼續幫忙爭取，盼有扭轉現況的機會。

花蓮全中運（示意圖非當事人）。圖/SPORT TAIWAN

有教練表示：「選手爲了這兩個項目努力了一年，終於有機會在全國比賽有好的表現，現在突然說不辦了，這對選手傷害有多大，而且 2000 公尺障礙也只限國三才能參賽，這是他們最後一年的全中運，請長官們能再次爲全國的選手努力爭取，感恩。」也有教練說：「去年說我們的項目因為比不到三場比賽所以不被列入比賽項目，但今年男女混合接力也才比幾場，結果卻比 2000 公尺障礙還有 3000 公尺這兩個項目還要早列入全中運！孩子們與教練努力了一年之久，眼看比賽在即，結果又演變成這樣，期待再次落空，是否能請協會持續努力爭取，讓國三的孩子不要再有遺憾了！花有重開日，但人無再少年。」

花蓮全中運（示意圖非當事人）。圖/SPORT TAIWAN

從詞句中可以明顯感受到教練非常心疼這些學生的努力，就怕他們受到這個嚴重打擊會影響到未來，而對此田協也特別出面給了回應。中華民國田徑協會競賽組組長王麗芳說明：「基本上所有的決定是在體育署召開的技術手冊審查會議的時候決議的，在今年三月時我們就已經行文給體育署，希望能夠增加這兩個項目，但體育署最後的決議是說要控制參加總人數，即使田協保證參賽人數絕對不會超過 2500 人，但是很遺憾的還是沒有被接受。」

王麗芳接著說：「我們聽到決議的當下真的覺得很失望，想說我們田協從去年 11 月開始加這兩個項目，每一場比賽我們也都要求要增加這兩項，我們覺得它們已經發展得很成熟了，推進全中運應該是沒有問題的，結果決議卻是如此。不過我們一定會持續爭取，畢竟世青、亞青運、青年奧運，包括世界中學生運動會都有這個項目，為了能夠跟國際接軌，我們一定會繼續努力的推進。」

圖片來源：SPORT TAIWAN

責任編輯：Eulla

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