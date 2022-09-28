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「走路趣尋寶 全臺齊步走」50 萬獎品等你來挑戰

運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

依據 110 年度國民健康署辦理結合科技運動及健康大調查結果顯示，辦理線上身體活動，國人最想參加的身體活動項目以「手機或穿戴裝置結合健走或慢跑活動」(49%)的比例最高。

再者，根據世界衛生組織建議，充足的身體活動可以降低罹患心血管疾病的風險，還能促進心理健康，強化肌力及肌耐力。為了鼓勵國人養成活動的習慣，國民健康署攜手台灣第一數位健康公司「H2U永悅健康」與旗下全台最大的運動社群「運動筆記」，共同推出「走路趣尋寶，全臺齊步走」的全民線上身體活動競賽；並於 25 日上午於雲林縣古坑綠色隧道舉行「走路趣尋寶，全臺齊步走」由出身雲林在地的國民健康署吳昭軍署長主持啟動記者會，並邀請藝人 Yuri 陳怡叡帶領現場民眾進行暖身操示範，期望透過線上 APP 結合戶外活動的方式，吸引更多民眾開始健走，不僅增加運動量養成良好運動規律習慣也能享受線上尋寶樂趣。

「健」一步走向戶外，「行」一步活力體壯

衛生福利部國民健康署於今（111）年 9 月 25 日起至 12 月 3 日推出「走路趣尋寶，全臺齊步走」系列健走活動。H2U 永悅健康長期透過數位服務系統照顧員工健康，近期逐漸專注於數位健康服務與運動科技服務平台打造，另外也逐步拓展包含以建構數位健促與體適能、線上線下運動健康社群等與生活上息息相關的運動健康數據生態圈，今年度更是攜手國民健康署透過「健行筆記 App」，邀請全民共同揪團作伙參與線上身體活動競賽。

本次活動是線下實體健走與身體活動結合線上以「虛擬尋寶」路線為出發，設定階段性挑戰目標與獎勵機制，以「#Go Active」為活動口號，鼓勵不同族群的民眾走向戶外。此外，藉由使用者以及沿途撿取虛擬回收物品亦可提醒民眾的環保意識「垃圾不落地」並兼顧提升全民身體活動意識之目的。

目前「健行筆記 App」已於全臺及離島地區設置35條尋寶路線，並串聯 22 縣市共同加入，期待創造出萬人響應的大型活動競賽。只要完成挑戰活動即可參加抽獎，總共有高達 50 萬元的多種好禮等您來抽喔！

為期十週 3 大數位身體活動競賽 x 50萬好禮獎品 等你來挑戰

一、自訂路線輕鬆走走：適合剛開始運動的朋友，選擇安全方便的地點健走 500 公尺，於活動 APP 上傳健走紀錄，並於相關路線輸入關鍵字選擇「走路趣尋寶」路線，即可完成任務參加抽獎。二、指定路線尋寶任務：選擇全台縣市指定 35 條步道的路線，完成虛擬回收物收集任務即可參加抽獎，完成越多次，獲得抽獎次數就越多。三、團體揮汗挑戰賽：適合親子家庭以及親朋好友一起同樂，於活動網頁報名，累計團體虛擬回收物個數進行排名，前3名的團體可獲得超值獎品。

責任編輯：Eulla

＊活動資訊，盡在運動筆記

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