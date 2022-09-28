賽事心得／蘇花馬拉松 跑出人生的態度
【路跑第六座凸台獎盃入手！】
2022蘇花馬路跑賽11K-質感信名次大躍進
男總排-第九名/886
男丁組-分排第三名(史上分排最佳名次)!
跑出人生的態度!!
台北蘇澳來回四小時的車程，一場領兩盃
覺得超值，以前跑馬都會想加購
由於今年最後一年在丁組我今年已經39歲
明年就要邁向死亡之組-丙組(路跑最快的組別)
所以我下半年目標是要贏得錄取名次
我要用贏來的，不加購~這感覺就是不一樣！
受到颱風季節影響，今天的宜蘭風雨交加
超級大非常不好跑~@@
加上又是上坡的路跑賽
我主要是去領30馬獎才順便報11K的比賽
其實我很不喜歡爬坡，因為速度會拖慢
就無法破PB，我盡量都專挑平地來跑
濕冷的天氣，其實很多前輩或高手
都會專挑里程少的去比，敘獎機會大
果然跑下來真的高手在民間
總排前八名幾乎都是有常在練跑的強者包辦
對我這種工作時間和課源不穩定的人來說(自由教練)
要規律訓練實在很不容易@@
路跑就是在訓練人的意志力和耐心
對於工作和生活的抗壓性挺有幫助的
它讓我很抒壓
那是我當下放空和專注訓練的時刻
沒有任何鳥毛事可以干擾我
今天下大雨不好跑
但就是活在當下，做自己好自在!!
雖然不是平地
但就是盡力衝速度拼出最佳成績
這就是質感信積極的態度！
享受刷別人卡的快感和爽感
就真的很有成就感
那港覺就是爽！
我本來被拉爆落後到15名了
一開始去程平均都在六分速
但回程都下坡就是我的優勢
第8K開始狂加速衝到420
開始刷卡超越之前領先我的乙組大哥們
他們真的很屌
50多歲還可以跑得比年輕人還快
第9K後再卯起來衝到400
再刷3個人的卡，一共贏過6個人
一路就這樣狂奔回終點
從15名爬到第9名
最後看成績，好險我分排還有錄取第三名
覺得蠻開心的
這是用錢也買不到的回憶和價值！
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