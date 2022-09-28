賽事心得／蘇花馬拉松 跑出人生的態度

【路跑第六座凸台獎盃入手！】

2022蘇花馬路跑賽11K-質感信名次大躍進

男總排-第九名/886

男丁組-分排第三名(史上分排最佳名次)!

跑出人生的態度!!

台北蘇澳來回四小時的車程，一場領兩盃

覺得超值，以前跑馬都會想加購

由於今年最後一年在丁組我今年已經39歲

明年就要邁向死亡之組-丙組(路跑最快的組別)

所以我下半年目標是要贏得錄取名次

我要用贏來的，不加購~這感覺就是不一樣！

受到颱風季節影響，今天的宜蘭風雨交加

超級大非常不好跑~@@

加上又是上坡的路跑賽

我主要是去領30馬獎才順便報11K的比賽

其實我很不喜歡爬坡，因為速度會拖慢

就無法破PB，我盡量都專挑平地來跑

濕冷的天氣，其實很多前輩或高手

都會專挑里程少的去比，敘獎機會大

果然跑下來真的高手在民間

總排前八名幾乎都是有常在練跑的強者包辦

對我這種工作時間和課源不穩定的人來說(自由教練)

要規律訓練實在很不容易@@

路跑就是在訓練人的意志力和耐心

對於工作和生活的抗壓性挺有幫助的

它讓我很抒壓

那是我當下放空和專注訓練的時刻

沒有任何鳥毛事可以干擾我

今天下大雨不好跑

但就是活在當下，做自己好自在!!

雖然不是平地

但就是盡力衝速度拼出最佳成績

這就是質感信積極的態度！

享受刷別人卡的快感和爽感

就真的很有成就感

那港覺就是爽！

我本來被拉爆落後到15名了

一開始去程平均都在六分速

但回程都下坡就是我的優勢

第8K開始狂加速衝到420

開始刷卡超越之前領先我的乙組大哥們

他們真的很屌

50多歲還可以跑得比年輕人還快

第9K後再卯起來衝到400

再刷3個人的卡，一共贏過6個人

一路就這樣狂奔回終點

從15名爬到第9名

最後看成績，好險我分排還有錄取第三名

覺得蠻開心的

這是用錢也買不到的回憶和價值！