賽事心得／蘇花馬拉松 花甲之年60馬獎盃腳到擒來

這是棄賽文！這是棄賽文！這是棄賽文！很重要所以要說三次……

9月19日確診居隔解除後，對於9月25日的蘇花馬拉松參賽與否，一時之間舉棋不定，心想走走跑跑……7小時應該可以混完。But，「生命有數、身體要顧啊」，而且馬拉松這高強度的運動，在大病初癒的現狀下，我們實不宜貿然有此激烈的操作，心念至此，還是糾結了好久……好久……，最後阿伯與大嬸戰勝了執念，毅然而然決定棄賽，畢竟馬場永遠都在，等準確好了，隨時再上即可。

是日，細雨飄搖中，為了獎盃，我們輕車簡從來到了蘇澳港遊客中心，阿伯(60馬)與大嬸(10馬)撐著傘，衣著休閒一付亂入賽場的港覺……。

阿伯：我們去領完賽禮

大嬸：都棄賽了！還領……我沒臉領，要領你去問！？

阿伯：拿出號碼布(一臉蹭吃蹭喝樣)，厚著臉問工作人員，我們可以領嗎？

工作人員：可以啊，全馬喔！不過飯盒9點半才會來喔

就這樣完賽禮口到手到並且拿到，飯盒還換成了餐包，呵呵呵……接著逛到臺灣馬拉松普查的攤位，來到10馬獎的牌牌前

大嬸&阿伯：我們要領獎

工作人員(看了一眼衣著普普的大嬸)：!@#$%^&*......

大嬸(領獎有很奇怪嗎！) &阿伯：我馬拉松普查網的ID是34006

工作人員：啥毁……，並看著10馬獎的牌牌說道：這是全馬才有的喔

可能看到大嬸就像是亂入的鄰家大姐模樣吧，完全沒看出那練家子的訊息來，真是有眼不識……咱家大嬸啊！

大嬸&阿伯：我們知道啊，所以她要領10馬獎

工作人員：那這場賽事的號碼布，借我們核實一下。

工作人員：(看啊看查啊查)有喔，「李佳芸」在第10箱，稍等一下領完10馬獎，接著往60馬的牌牌前移動

阿伯&大嬸：這是我的號碼布

工作人員：好的，稍等……。獎盃給你，檢查一下名字有無錯誤

阿伯&大嬸：沒錯，謝謝工作人員：要不要小額捐款，給我們鼓勵一下

阿伯&大嬸：沒問題，剛退完晶片的200元，捐了。馬拉松普查這吃力不討好的非營利組織，值得鼓勵！！！

各位看倌，您看看……這比較像網美！還是像跑者？領完獎，會場快閃，接著到頭城的網紅景點喝咖啡。

再到礁溪去吃個早午餐。

然後趕在雪隧塞車前離開宜蘭，回到家午休時刻，還稍為補了一下眠。為了腳到擒來的60馬獎，棄賽文還有心得可寫，奇哉怪哉，呵呵呵……。