賽事心得／台南秋季馬拉松 收穫滿滿的開學馬

繼上一次四月全馬後，到現在才再度參賽全馬。今年夏天期間，特別密集的大坪頂群組團練以及自主練習很多，跑量增加突破250K，來到260K，尤其暑假時間較多，更是破天荒加入30k長距離練跑，但還是不敵「賽前調整不佳」的魔咒，雖說未達目標破4不要找理由，但還是想抒發一下.......

今日起跑就繞烏山頭水庫內圈一趟，明明坡度遠輸大坪頂魔王坡，但我卻無法加速快跑，因為起跑後下腹以及鼠蹊部的緊繃感，話說本周三練跑跑到鼠蹊部快要抽筋，經過休息3天，此問題今天仍然出現，天啊~~~都還沒跑幾K耶，頭痛了！第一次遇到這樣的狀況，看來也只能慢慢跑，能不能跑完，心裡多了幾分焦慮。

跑出了水庫已達近10K，緊繃感越來越明顯，只好左邊多撐一點，以免右邊抽筋起來，還有距離完賽還有好長一段路，只能跑一步算一步了，小步伐前進著，後面的人開始超過我了，離賽前預訂目標越來越遠了，後來12K左右，開始服藥仙丹─鎂粉，希望藉此緩解些。

來到15K緊繃感有比較好一點，繼續緩步的跑，一路上遇到好多人，追也追不上，即使幾步之遙我也超不過，因為下腹的緊繃一直困擾著我，根本無法邁開前進，小步伐的緩跑著。一路糾纏著以前的跑友添興大哥，一會兒我超過他，一會兒他越過我，直到後來緊繃感加深，我放棄纏鬥，只求跑完啊！

其實賽道上，有坡我不太擔心，跑得上去，但只有下坡才是痛苦的開始，會讓下腹緊繃感更嚴重，幾度都覺得是不是腹部抽筋了！

直到接近21K時，才驚覺太陽這麼大，好熱啊~~現在也只能慢慢跑，每10K算一次，把它跑完，我心裡是這樣想的，跑完就算成功了，我的對手就是自己的肌肉，想辦法對抗它的緊繃。

撐著、撐著來到30K了，終於準備加速嗎？不是，是剩最後的12K了，快結束了，肌肉的緊繃感已經延伸至上背、臀、腿後側等多處，雖然感覺下腹部沒那麼嚴重，但腿的緊繃感，在35K之時也來到極限，一個大邁步，突然電流般的抽筋感出現，著實嚇了我一大跳，只能速度放得更慢了，來到37K，我已經在倒數最後的公里數，真的很虐心，想快也快不了，當時熾熱的豔陽還不時侵襲著我，幾度在補給站前就走起來了，跑走跑走下，終於來到最後2K，真的要結束了，但左腿的肌肉之前已經負擔過大，現在隨時都會抽筋罷工，我開始祈禱全馬大神，保佑我跑完最後，一切到終點後再說。

當我看到最後1K的牌子時，再激動也無法邁開來跑，此時右腿拖著幾乎罷工的左腿跑，最後跑進終點，雖然不像以前進終點那樣喘，但跟肌肉一路的對抗，折騰得身體難受。

回想起來，身體肌肉緊繃、惡毒的豔陽造成曬傷，以及左腳水泡，鼠蹊部的燒襠，真的是印象深刻，但也不全然是痛苦的，美好的回憶是賽道上服務周到的志工以及滿桌的補給，給人收穫滿滿的感覺。

結束後跑友正陽哥的午餐招待，以及台南四處晃晃，更讓今天的行程充實許多，當然還有一項不能不提，就是紅螞蟻跑友們跑後的閒聊，一路上說說笑笑，簡直就是滿載而歸。