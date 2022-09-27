賽事心得／蘇花馬拉松 浪漫雨中行

前年參加過第一屆的蘇花馬拉松，風景好，補給和志工服務都很好，但是跑完還是蠻累人的。今年水漾好友問要不要一起搭遊覽車？一查賽事是南方澳大橋通車，又是秋季普查，就再次報名，結果通車延期至12月，沒有碰上有點可惜。

起跑前小雨微涼，是個舒服跑步的好天氣。

因為之前有一起跑過了，今天就各自跑，跑不動時也比較沒有壓力。

彎延上了蘇花公路，視野愈來愈好。

跟上次的大好天氣比起來，霧中的南方澳海灣，也很漂亮。

一路爬坡，忘記上次到底爬了幾公里，幾位第一次跑的跑友問難度如何？為了不要打擊信心，就說還好，緩上坡不難，結果近９公里都是上坡。

起跑20分鐘就看到信利攝影師。

謝謝信利大師拍照

怕回來太晚，遇不到，趕緊再重新跑一次，自己都心虛笑了。也還好有多跑一次，回程雨太大，真的沒遇到了。

遇到久違的蔡大哥，今天領百馬獎。

台九線９Ｋ，謝謝玉萍拍照。

雨一陣陣的，拿出雨傘，在蘇花公路濃霧夾著細雨中慢跑，覺得蠻浪漫的。

志工貼心站在一旁請大家靠左跑，原來有落石。

9公里上坡，6公里下坡後，再來約11公里是較平坦的路面了。

往粉鳥林方向遇到李宗洲，跑在他後面一路追，佩服他的精神，今天也是領60馬獎。

謝謝尊亦拍照

粉鳥林海灘旁遇到的跑友們～

貓哥自拍，大家一直搶著入鏡。

開心遇到百馬貓嫂。

在折返點前後，巧遇三位跑馬大哥大。

粉鳥林碼頭折返囉。

上次沒有走上來的粉鳥林，玉萍說退潮後很漂亮，希望有機會再來造訪。

跟大粉鳥合照一下。

有粉鳥呢～粉鳥林是真的有粉鳥？好奇

粉鳥林回程這段路算是最平坦沒有積水的了，謝謝炳元拍照。

愛玩水的跑友？閃不過只好開心享受過程吧～

謝謝玉萍積水連拍。不是愛玩，是閃不過，只好苦中作樂一下。第一次還會怕鞋子溼，今天過了好幾關，所以黃博士說他穿拖鞋就對了～

跟炳元介紹一位是72歲的黃大姐，一位是900多馬的李大哥，馬場上令人驚訝的高手太多。

兩位令人敬佩的長者，一位是老公前老闆林大哥（老公離職20年後在賽道上看到他的名字，不敢相認，想說他的年紀怎麼可能？結果竟然凍齡，真是令人驚訝），一位是明志劉校長。

終於到了折返點。

折返點的兩側山景。

綠意盎然的美景，只有跑馬才有機會來到這裡。

這個應該是薑園吧，一片翠綠。

遠眺跑過的蘇花改，跑步讓我更深入瞭解地理環境。

東澳橋之後就是6公里多的上坡，先拍照留念一下。

上坡跑不動，遠眺粉鳥林再合照一下。

回程再看剛才跑過的粉島林，真是漂亮。

要一路上坡回蘇澳了。

謝謝謝醫師的私補，康貝特喝完，真的有幫助，只是大雨中，來回往返真是辛苦了，大大感恩。

謝謝謝醫師，補給＋拍照。

第一次在賽道上遇到蔡詩萍大哥，老公看了他的跑步心得都會分享給我，剛好藉上坡走路時，聊跑步心得。

賽道上遇到從台中徒步環島的帥哥，很有毅力。

還好在回收車前半個多小時通過這裡，心安不少。

老公早回來，遇到顧大哥賺到很多美照，可開心了，謝謝顧大哥。

去程時看到這位攝影大哥，還在研究他怎麼上去的，回來忍不住問了他，結果超乎我想像，真是佩服，也由衷感謝。

謝謝小簡大雨中在大傘下拍照，真是辛苦。

感謝辛苦的攝影師田哥，田嫂幫忙補給，大雨中格外不易啊。

相較於上次，今天最後９公里，一路衝下坡，很難得後段班的我，可以一路超車，這是全馬很少有的經驗，很有成就感，最開心看到拱門，踏上終點晶片區。下坡時大腿內側一直有摩擦的疼痛感，拉著褲子，忍著痛，一切辛苦都值得了。

謝謝讓我先回終點的炳元，合照留念。

和前後回來的水漾朋友合照留念。

謝謝老公冒著雨再來終點接我，感恩。

今天看到氣象局用＜不理性的異常降雨>來形容，我們竟然在現場深刻感受著。

會場的雨狂下，夾著閃電，好嚇人，積水愈來愈深，慶幸已經跑完，還在賽道上的跑友，辛苦了。

領到從初馬至今８年的成果。

留下的印記

本來很有成就感的，結果一看前年證書，時間竟然一樣，真是有趣的巧合。在回程上坡時，走的很厭世時，有位大哥喊著補啊補啊，我請教他是什麼意思？結果他說把吃苦當做吃補啊，很有趣的解讀，想想也是，過程有點苦，但是雖然兩年完賽時間一樣，今年感覺輕鬆一點，先享受整個賽道過程，最後認真跑回終點，完賽也是對自己的一種肯定。