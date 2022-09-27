賽事心得／三義慢城公益路跑 姐妹共漫半程的約會

我和姐姐平常會相約練跑，這一次，為了想要用雙腳跑去勝興車站和龍騰斷橋，一起報名了三義慢城公益路跑，共漫這一段半程馬拉松的約會❤

賽事當天，恰巧碰上生理虛弱的日子，但我沒有放棄自己期待已久的第六場半馬，一早家人就送我們到會場，這天的天氣舒服，是很適合跑步的氣候👍

叫練一如往常的叮嚀我，安全第一，身體真的不行就慢慢走，這場就是慢城的概念嘛！🤣

起跑了，一路就是不斷緩上坡，一段又一段。

看到攝影師，還好我還笑的出來，步伐也持續前進著直到勝興車站，喝了杯水，工作人員很開心跟我說：妳，女生第三喔！🤣🤣

接下來，往前就開始一路更陡的往上一直到下龍騰斷橋的三叉路口，好樣的，大下坡來了一路陡下下下……雙腳不斷剎車……來到龍騰斷橋折返點，拿了信物回頭看著上坡，我目光瞬間移到斷橋上，都跑來了，我要看看很有感覺的斷橋呀！上坡……等一下再面對😆

調適一下心情後，好，準備爬回去啦！跑不動就走回去，自己跑來的，自己努力跑回去😆😆

就這樣走跑著，然後聽熱情的其他跑者不斷跟我說：妳現在女總幾喔！好感謝大家怎麼這麼認真在算呀！爬完好漢坡上去，義交大哥打趣的說：最高點到了，沒有更高啦！下坡可以開始跑步了🤣🤣🤣

就此我開始一路加速回程，雖然肚子悶悶的痛，我仍欣賞著這條路線的優美風景，在可以範圍內就一路往前，暫時轉移身體不舒服感，我也不想到底總幾，那已經不重要，我和姐姐的目標就是“完賽”，平安回到終點就好。

終於來到終點前，看見家人對我揮手，聽著大會報告：21公里女子組總5回來了!再次感受衝終點布條的感覺，耶，我跑回來了😊😊

隨後不久，姐姐也順利平安回到終點啦！好開心！我們都做到了🥰

我和姐姐都第一次站上半馬的凸台，真是份意外，卻也是我們認認真真一步一腳印的努力，不是贏過別人，而是突破了自己。

這次的獎座好特別，是一份很有在地特色的龍騰斷橋木雕，完全感受到大會的用心呀！也開心自己有幸收集到😄😄

在慢城裡，我們姐妹漫程了這場路跑賽事這次的姐妹約會真的好硬好健康😆😆

來年有機會，可以再來一次喔！謝謝所有大會的工作人員，你們的熱情與溫暖很感動，一直要我吃補給，我只能以一句“冇法度喔”感謝你們了🥰🥰🥰

我的第六場半馬～三義慢城半程馬，完記💖💖