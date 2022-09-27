跑步小品／可以出國跑馬了嗎？

話說，各位跑友幾年沒出國跑馬了呢？自2019芝加哥馬後，我已近三年沒有出國；今年四月，不少跑友去跑了波馬，隨著疫情成為日常，周遭跑友們更是呈現一種蠢蠢欲動的狀態，於是我邀請了旅跑達人–專業領隊小布希到〈肉腳的跑步人蔘〉，在FB直播對談，結果一聊腳更癢了啦！

雖然腳暫時還沒有出國，就先讓我們的心到一場場有趣的海外馬溜溜吧！🏃‍♀️🏃🏻‍♂️🏃‍♀️🏃

（肉腳我的人生第一次FB直播，感覺還不賴！身上是最難忘的2019巴黎馬完賽衣，小布希穿著延期三次的2022波馬完賽衣）

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小布希，本名蕭育正，但大概沒人知道他原來叫甚麼名字😅，旅行社專業領隊，16歲開始自助旅行，帶團時每天比客人早起兩個小時，大約清晨4、5點就出門，把當天行程會去的點全部先用雙腳跑一遍；2015年，因為總經理在臉書徵召會喝紅酒、說法文、又能跑全馬的年輕男生去帶法國紅酒馬，「這不就是我嗎？」

於是自告奮勇地舉手，總經理要求他先去跑柏林馬，從此連續跑了五年柏林馬，至今手上還掛著2018年的原味柏林馬手環！目前總計已跑過500個城市、46馬。現在世界各國幾乎都解封，尤其歐美更把新冠疫情視為日常，根本沒在怕的！小布希馬上也要出國跑馬，各位跑友看了千萬別激動，他接下來要跑的是：

✨✨✨10/2 倫敦馬（這將是第三次跑…）

✨✨✨10/16 法國香檳馬（因為看到南部有紅酒馬，於是香檳產區也要來辦一場，香檳喝到飽啊…）

✨✨✨10/30 德國法蘭克福馬（德國第二大馬拉松 https://www.frankfurt-marathon.com/）

✨✨✨11/27 西班牙聖塞巴斯丁馬 https://worldsmarathons.com/marathon/zurich-san-sebastian

啊啊啊～能帶上我嗎？聽到這裡腦袋已經有好多好多美麗的歐洲畫面啦🤩🤩🤩

手工計時 怕被搶而破PB的摩洛哥菲斯馬拉松

談起最令他難忘的馬拉松，一是在1300多年歷史古城跑的摩洛哥菲斯馬拉松，參加全馬者大約只有200人，跑者的速度飛快，一起跑就以3分速衝到不見人影，只剩他一人在賽道上，沿途只有駱駝和牛羊陪伴😂，這一場最特別的是計時方式，沒有晶片，每隔5到10公里就有人以碼錶和紙筆計時，拿著手機的小布希見到加油群眾深怕手機被搶，於是加快腳步，結果就在這一場破了PB，以4:13完賽！

一圈僅60公尺的天台自主馬拉松

受到新冠疫情影響，當時住在摩洛哥的小布希，因為長達半年沒有班機而被困在當地動彈不得，摩洛哥的封城規定更是嚴格，只能在離家500公尺範圍活動，當時小布希為了完成第123屆波士頓馬拉松，只好在住家的天台上，頂著攝氏36度的高溫，繞著60公尺的天台範圍708圈，以6:58完成自主波馬，這也是終生難忘！😂

空中有蒼蠅 地上有黃金的澳洲烏嚕嚕馬拉松

小布希曾帶著一群台灣跑者參加澳洲嗚嚕嚕馬拉松 https://australianoutbackmarathon.com/，烏嚕嚕是全世界最大單體巨岩，一圈十公里，有「世界肚臍」之稱，也是日劇「在世界的中心呼喚愛」的景點，這場馬拉松可特別了，因為當地畜牧業發達，牛羊特多，空中無時無刻都是蒼蠅，只要你跑在5分速以下，蒼蠅就會停在你的臉上…🙄🙄🙄。至於為什麼有那麼多蒼蠅呢？因為地上有很多牛羊的「黃金」啊，所以，停在臉上的蒼蠅，可能都是沾過「黃金」的啊啊啊～🤪🤪🤪

（小布希背後就是一圈十公里的全世界最大單體巨岩烏嚕嚕 Ayers Rock 照片提供：小布希）

行經60座酒莊 補給超級豐盛的法國紅酒馬

許多跑友都嚮往的法國紅酒馬 https://www.marathondumedoc.com/，是跑在世界最多一級酒莊的波爾多產區，賽道地圖上標示了60座酒莊，沿途補給的水很少，大多為紅酒，很多法國人跑時手上都拿著玻璃酒杯，因為法國人認為用塑膠杯裝的都是次級紅酒，哈哈！😆😆😆

也有很多法國跑者是拿著一整瓶紅酒邊跑邊喝！至於豪華的補給，小布希扳著指頭說，最精彩的是最後五公里：「37K有牛排、38K有生蠔、39K有冰淇淋、40K…，每個人都在狂吃！」紅酒馬的賽道路面包括柏油、土路、碎石、草地…等，腳感軟硬度不同，要慎防抽筋喔！若吃喝得過頭無法完賽，視路段可能沒有回收車服務，就得走回終點…@@

小布希：出國跑馬確診率幾乎100% 跑者要有心理準備

值得跑的海外馬太多了，此時已經有不少跑友在為2023波馬訂票訂房，也有跑團準備集體參加2023首爾馬，現在就開始規劃出國旅跑吧，只不過，小布希提醒，出國跑馬絕對可行，但確診的機率幾乎百分百，目前定居在法國的他，已經確診了4次！因此，想出國的跑友對確診還是要有心理準備。想以海外馬為初馬的跑者，小布希歡迎大夥兒找他帶路，他非常有信心為初馬跑者配速，「我有兩次都是在4:59:58把跑者帶回終點！」

更多有趣好玩的海外馬：美不勝收巴黎馬、年年都搶不到名額的蘇格蘭威士忌馬、值得一跑的威尼斯馬…，收聽這一集〈肉腳的跑步人蔘〉podcast完整介紹，包你心動啊！🤩🤩🤩

**〈肉腳的跑步人蔘〉

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康