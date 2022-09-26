路跑／第19屆台北舒跑杯 萬人路跑RUN出正能量

新生代女星姚愛寗領跑3K簡單組 鼓勵大家運動讓身心更健康

因疫情睽違兩年全臺最多人參與、最具指標性的路跑賽事「臺北市第19屆舒跑杯」回來啦！今年以「跑出你的正能量」作為主題，疫情後社會氛圍與一般民眾身心，都希望透過運動讓身體更健康，社會回充正能量！9月25日上午萬名跑者在北市府廣場前熱情開跑!並有新生代女星姚愛寗，為3K簡單組領跑，與民眾一起活力出發！疫情後的路跑更屬難能可貴，今年主辦單位希望為跑者們留下特別的紀念，聘請專業攝影師，為跑著們拍下天空之鏡運動美照，活動後分享給大家運動的美好與快樂正能量！

今年吸引了1萬多名市民一起參與的台北舒跑杯，由維他露食品股份有限公司、維他露基金會與源興行銷股份有限公司共同舉辦，維持不分組別超值的報名費，就是希望提倡路跑運動，在疫情之下持續鼓勵大家維持運動的好習慣，使人忘卻這兩年緊張的疫情狀況及平時的工作壓力，藉此達到舒展身心的效果！舒跑杯是歷年來跑友們一致好評、CP值最高的路跑賽事。 除了為自己而跑，舒跑杯更鼓勵您帶著親朋好友一起參與，互相鼓勵、激勵讓路跑更有趣！一起運動健康更增進彼此的情誼！

選手完賽後，現場氣氛依然熱鬧非凡，主辦單位準備了豐富的完賽禮給選手們，有免費舒跑、茶飲、口罩及毛巾等。還有主舞台抽獎活動，筆電、ipad等多項大獎，讓運動完的選手獲得健康外，也將大獎領回家！

台北舒跑杯此次天空之鏡拍攝下載連結，將於活動當日9/25(日)18:00公布於『舒跑 運動你的道理』FB粉絲專頁，為期一周至10/2(日)下午18:00供民眾自行下載運動後的正能量美照！『舒跑 運動你的道理』FB

第19屆台北舒跑杯，萬人路跑RUN出正能量。 主辦單位提供

第19屆台北舒跑杯，萬人路跑RUN出正能量。 主辦單位提供