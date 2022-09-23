棲蘭林道越野百K殺出程咬金 陳在琮下坡開4分半猛追奪冠

擁有五年歷史的台灣棲蘭林道越野賽於 9 月 17 日五點正式在宜蘭的棲蘭山開跑，近千名跑者從 100 林道口與 160 林道口出賽開跑，共分為一百公里組、五十公里跑進三姊妹與跑出、二十五公里、林道體驗五公里等五組。最受矚目的一百公里組，最後由陳在琮以 10 小時 19 分 34 秒奪下優勝，女子部分則由葉霞琴以 11 小時 48 分 31 秒拿下優勝，而越野王子江晏慶則是以 4 小時 44 分 00 秒拿下50 公里三姐妹跑進組男子第一。

越野勇者陳在琮（右）在棲蘭林道越野賽奪下百 K 男子組第一；陳延宗（左）拿下第二。圖/陳延宗臉書

100 公里的組別會從林道管制口經過神木園、三姐妹神木、檜木園最後來到棲蘭山莊，其中越野路線佔了 89K ，柏油路面 14K，總爬升 2,230m，下降2,870m，限時要在 16 小時內完賽。起初陳在琮和小岡陳延宗競爭相當激烈，彼此互相咬著，沒想到卻突然殺出一位年輕人快速地超越他們，讓兩人相當意外，十分好奇這位素昧平生的年輕人，究竟是何方神聖。陳在琮表示：「開賽時小岡直接在 500m 內就跟我拉開了 50m-80m 的間距，讓我小驚一場，這可是連續 8K 的長上坡耶！還好在約 2K 後我慢慢追回他，接著就是彼此的廝殺時刻，在神木區時我利用下坡的路段與小岡拉出距離，還一度竊喜以為今日大局已定。」

圖/陳延宗臉書

沒想到陳在琮這良好的感覺並沒有維持很久，50K 組的選手經過時丟下的一句話，瞬間把陳在琮給打醒，他說：「後面有一個年輕人要追上來了！」當下陳在琮腦中一片黑人問號，結果才又隔不到 1K，他就聽到後方一陣輕快的腳步聲，一轉頭看到紅色號碼步，配速約 4 分半上下的年輕人誇張穩健的跳著，就這樣從他旁邊呼嘯而去。這一刻陳在琮整個人像被潑了冷水一般，再加上升溫的天氣搞得他有點心浮氣躁，更糟的是，此時他的腳也開始變重變硬，腦袋一片空白，沒有任何想法，只能專注在調整跑姿，盡量在有效持續前進跟乳酸堆積達到一個平衡。

不久後小岡和緊跟著的大仁哥也追上了，問一下小岡有關年輕人的來歷，他也是一頭霧水！年輕人不合理的競速跑姿，以配速計算完全不輸給越野一哥周青，這樣的人突然出現在野跑百 K 路上整個就是不合理，不過陳在琮想說：「算了，賽事進行不到 40K ，都還不到一半，好好調整自己就好。」

陳在琮參加棲蘭林道越野賽 100K 賽事奪得冠軍。圖/陳在琮臉書

跑到三姐妹折返時，眼前飆速的年輕人竟然只跟陳在琮和陳延宗差距不到 800m。雖然跑姿還是一樣具有威脅性，但陳在琮心裡早已經盤算好策略了，打算在 57K 折返點時開外掛甩開小岡，順便去超越上前方的年輕人。

陳在從（左三）陳延宗（左四）第三名葛正緯（左五）。圖/中華民國超級馬拉松運動協會

抵達折返點前 500 公尺，年輕人又再度以不到五分的速度一蹦一蹦的出現並越過陳在琮，不過陳在琮也沒有在退讓，於下坡開了 4 分半的配速，加速往前，在 62K 處吃了點補給，沒想到在 2 公里後的 64K 就看到年輕人的體力爆掉，只能一步一步的慢慢走著。

陳在琮跑出 10 小時 19 分 34 秒的成績突破個人 PB。圖/陳在琮臉書

此時陳在琮向前和年輕人打招呼給予鼓勵並告訴他：「你很有實力，未來潛力無限！」。在進入最後 14K 的公路段前，陳在琮看了看手錶才 9 小時初，一定能破 PB ，因此儘管身體很熱很累，他還是開了四分多速下坡抵達終點，跑出 10 小時 19 分 34 秒的成績，比他之前的個人最佳還要再快了整整 30 分鐘！陳延宗則以 10 小時 43 分 21 秒拿下百 K 男子組第二名。

2020-2022 棲蘭林道越野賽美美的獎牌。圖/陳在琮臉書

新聞來源：陳在琮臉書

責任編輯：Eulla

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