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上健身房練跑竟帶到「這一罐」 網友笑爛：成年人的白開水

運動筆記／ Eulla

跑友上健身房練跑，結果拿到米酒糗大了。圖/翻攝自爆廢公社二館

下了班儘管身體相當疲憊，也要逼迫自己出門運動，在這種情況下，你是否也曾經出糗，抓錯裝備出門呢！？有一名女跑者在臉書社群分享，表示自己趕著去健身房跑步，隨便從冰箱抓了一瓶水就出門，上了跑步機才發現原來自己「帶錯罐」，當下真的是糗大了！跑者在爆廢公社二館貼出一張照片，從圖中可以看到她在跑步機上面拿著一罐瓶身冰涼透明的寶特瓶，遠看就和礦泉水沒什麼兩樣，不過仔細一看，包裝上的名稱竟然寫著「料理米酒」，讓跑者當下超傻眼，不知道到底是該哭還是該笑。

貼文一出後立刻引來數千人按讚，網友也紛紛搞笑留言說，「沒事！喝了再上」、「成年人的“白開水”而且還有鹹味，剛好補充電解質」、「媽媽在廚房找不到很火大」、「結果媽媽拿白開水去煮麻油雞」、「讓我想到以前上學帶水....阿嬤裝了兩瓶米酒到我便當袋裡，然後他就來學校跟老師解釋了」、「酒精路跑促近代謝」、「喝了不用熱身，直接緊繃催到底」，甚至還有網友表示自己也是同路人：「原本想拿水，結果不小心抓到米酒坐上駕駛座，口渴也只能用看的⋯⋯」。

網友表示自己也是同路人，出門帶到料理米酒。圖/翻攝自爆廢公社二館

看到這個米酒事件，屬於迷糊派的小編我也想來分享，有一次下了班全身筋疲力盡，但早已和朋友約好練跑，也只能硬著頭皮去了，返家換了套運動服，隨手抓了藍牙耳機、手機和水就匆忙出門，正準備打開耳機盒子，戴上耳機，沉浸在音樂之中時 ，登勒⋯⋯啊我手上拿的⋯⋯怎麼是牙線盒，心裡只想問自己：「哈囉！你累了嗎？」跑友們出門跑步時，是否也曾經發生過類似的糗事呢！？歡迎在底下留言和小編分享喔，至少讓我不要糗的這麼孤單（喂～

責任編輯：Eulla

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