3100英里跑挑戰賽 超馬老爹羅維銘已完成 1/3 排名第三

「超馬老爹」羅維銘赴美參賽世上最長距離馬拉松，達成 1100 英里里程碑。

台灣超馬好手羅維銘，今年二度獲邀赴美參加「超越自我 3100 英里跑挑戰賽」，賽事進行到第 17 天，羅維銘成績突破 1100 英里，在11名選手中暫居第三名，已經超越自己去年的進度，「超馬老爹」銳不可擋！「3100 英里」賽事今年邁入第 26 屆，羅維銘在開賽第一天，就以 136 公里的成績一馬當先。但今年強敵來勢洶洶，連續兩年獲得冠軍的義大利選手 Andrea Marcato ，還有參賽 9 次、得冠 3 次的芬蘭選手 Ashprihanal Aalto 陸續追過羅維銘，目前兩人暫居一、二名。

俗話說「遇強則強」，Andrea Marcato 這次不僅要突破自己去年 42 天完賽的紀錄，更鎖定歷屆大會最佳的 41 天成績；而 Ashprihanal Aalto 則是以驚人的耐力後來居上，兩人進入風險很高的拉鋸戰，可能逼出好成績，但也可能會受傷。羅維銘評估過後，認為目前不適合加入混戰，決定以自身能力安排配速，穩穩地跑。

今年共有 11 位超馬好手參賽，羅維銘（右）暫居第三名。

羅維銘日前透過影片說明，因為紐約正值開學季、人流激增，導致他在繞行校園周邊賽道時，必須小心閃過路上的行人；而比賽時間從早上 6 點持續到午夜 12 點，於早晚時能見度不佳，必須要更留意地板上可能出現的碎玻璃，因此他也改以跑鞋、Y拖輪替穿的方式來應戰。

長距離的賽事，就算是世界級的好手，還是會有疲乏的時候。選手們到了第 10天前後，下肢多多少少都出現腫脹不適等問題，而羅維銘的腳背更是摩擦破皮，幸好在請教專業人士之後進行調整，目前狀況逐漸獲得緩解。這次除了羅維銘，還有一位台灣選手「超馬女皇」楊皇蘭也獲邀參賽，因此陸續有些住在當地的台灣人，會撥空到現場發送物資、關心兩位跑者的狀況，甚至還會幫忙準備家鄉味的食物、解決突發的難題，令人相當感動。

羅維銘去年參賽以 48 天 11 小時 52 分鐘 1 秒完賽，拿下亞軍，也是賽事舉辦 25 年來首名完賽的亞洲選手；今年帶著「和平、光明、幸福、力量」的信念瞄準冠軍，期盼超越自我以 45 天完賽。

羅維銘秉持「和平、光明、幸福、力量」，期盼今年以 45 天完賽。

「超越自我 3100 英里跑挑戰賽」（Self-Transcendence3100 Mile Race），為世界上距離最長的超級馬拉松賽，規定選手必須在 52 天內跑完 3100 英里，比賽時間從早上 6 點持續到午夜 12 點，剩下的 6 個小時，為主辦單位規定的強制休息時間，要求選手們不得跑步過度。比賽的場地是位於紐約皇后區的愛迪生高中周邊，跑完一圈僅 883 公尺；也就是說，同樣的場地要重複跑完 5650 圈，才算是完成賽事，不只考驗選手的體力，更是一項和自己意志力的挑戰。

責任編輯：Eulla

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