賽事心得／愛在台東關山好樂跑 合十聚念祈福日頭好

震後的傷痛總是讓人難以抹滅，但是過往美好的印記卻可撫慰人心。以下就是暑假在關山跑馬的紀實，雖已歷時一個月，但歷歷在目浮現腦海，一切就是那麼自然，那麼舒懷！祈願災區住民早日走出傷痛，回到以往慢樂活的快意生活。Final countdown：91th Marathon...2022台東關山好米馬拉松這是值得紀念的場次，跑了6年90場馬拉松之後，終於跨出台灣西部，遠征台灣東部的馬拉松，這是我的「東部初馬」，也是我初嚐「花東縱谷焚風」的場次，前半馬跑得好不悠哉，在昏暗的月光下(清晨5：00於關山親水公園起跑)，追跑日出曙光，放眼望去，滿山盡是翠綠華，不管是依著崖坡聳立的參天植樹，還是傍坡嬌開的茶花，抑或是滿山谷的搖曳稻栽，實不枉費我開了351KM的車程，花了5小時35分的氣力，值得啊！

不過只限前半馬，後半馬幾乎是在豔陽的焦烤下，焚風的肆虐中，無意識的跑走，真的是非常...非常...熱，這不是暑氣逼人，而是炙烤火辣摧殘下的酷刑！整場賽事的補給食品中最讓我驚艷的是「小飯丸」。在電光社區的補給站，由志工手捏關山的熟米，然後微沾酸甜梅子醬，再加條狀白煮肉，哇！真是人間美味啊！因為清晨5：00起跑，早餐沒吃，跑了10K後嚐了這美食，真的讓我停不下口，不好意思地問志工大姊：「可以續粒(就是繼續吃)嗎？」志工大姊回說：「盡量吃，不要讓我們把這些補給品帶回去，以減輕我們的負擔。」水啊！我不客氣的「吞」了5粒，旁邊的幾位跑友聽了志工大姊的回應，他們也好人做到底，拿了小塑膠袋「裝了」就走，幫忙減輕志工負擔，一手拿飯丸，一手拿飲料，走著走著，像是遠足健行般，快樂愜意，人說台灣最美的風景就是人，一點也不為過，志工歡喜，跑者也快樂，雙贏！

8月天跑馬，尤其是在花東烈日焚風下跑馬，著實是「烤」驗，還好已是馬場老馬，知所進退，因是43K賽事，7小時完賽，所以得以從容跑走，最終以淨時間6小時29分52秒完賽，第91馬安全下莊。賽道中巧遇80歲的跑者，超級馬拉松三項全國紀錄保持人翁竹雄先生，與其合照留念，並作為學習的對象，活到老，跑到老，健康跑走永不老。※昨日(9/18)在武陵農場跑首屆的武陵山水馬，回程在環山部落7-11購物並在店外用餐，居然遇到918地震，雖然在車內用餐感覺有搖晃，但不覺得是地震，以為是載運蔬果的大卡車經過所造成的搖晃，直到住戶走出門外說有地震才知道到搖晃的真相。將車子搖晃與地震連結，還真是恐怖！再者，或許在武陵這邊的震度是一般強度，民眾習以為常，所以看不到民眾驚慌失措奪門而出的景象，大家真是處變不驚啊！

▲賽道美拍1

▲四目對視，深情相望？

▲美女拍我，含情以對？

▲芭奈藝術團連拍之一

▲芭奈藝術團連拍之二

▲與超馬勇咖翁竹雄先生合影

▲與陳篤恭跑友合影

▲與鍾意鎮老師合影

▲賽道美拍2

▲賽道美拍3

▲賽道美拍4

▲賽道美拍5

▲賽道美拍6

▲賽道美拍7

▲賽道美拍8

▲賽道美拍9

▲芭奈藝術團

▲自助可口小飯團

▲可口小飯團沾醬

▲賽道自然景觀1

▲賽道自然景觀2

▲賽道自然景觀3

▲賽道自然景觀4

▲地方特色1

▲地方特色2

▲地方特色3

▲地方特色4