快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

賽事心得／鄉鎮之美馬拉松 連廁所都不必排的小賽事拿下女總一

運動筆記／ I-Ching Lai

第二次參加鄉鎮之美馬拉松系列，為了年底的兩場全馬遠征賽事(三重、太魯閣)，預計九月和十月各參加一場離家近半馬，雖然一條健達繽紛樂和一瓶水就可以在家附近跑半馬，偶爾也會想念參加比賽的感覺，因此，再度選擇離家近，不發紀念衫、獎牌、小而美的鄉鎮之美系列參加。這次是在彰化溪湖，講到溪湖，就想到羊肉爐，以前從來沒去過，這次一定要吃到傳說中的溪湖羊肉爐。比賽分為全馬、半馬、樂活組，一圈7公里的路線，樂活一圈，半馬三圈，全馬六圈，路線平坦，除了某些路段跑在馬路上旁邊車子都跟你裝熟(靠太近)，大部份都是步道有遮陽，補給方面就是水和運動飲料，回到起點有很多好吃的滷味小菜、甜湯(芋園)、鹹湯(芋頭)等等，每一圈回來就可以吃一下，因為是半馬，全部跑完再開吃就好。

我們剛到，全馬就起跑了(五點)，大約一百多人，半馬六點起跑，不到30人，加上樂活組50人，人數少少，但因為路線都一樣，賽道上面一直都有人，不怕迷路，當然也是有志工交管協助。一路上沒遇到牛爸，最後一趟要回終點的時候，牛爸跑來跟我一起跑，應該是來監視我有沒有混的，快到終點，牛爸先離開去車上換衣服，我則自己進終點。這時工作人員跟我說了這輩子理論上不會聽到的一句話:你是女總一，因為女總一沒來，我就是女總一了。

工作人員幫忙拍完賽照，在終點展開吃吃吃模式，芋園+冬瓜茶很好吃，然後去領取完賽禮(可樂果、蕎麥雪花片、餐盒)，牛爸也回來加入，沒想到他也拿到男總一，取得在FB唬親朋好友的獎牌2塊。

之後準備到同事推薦的楊家羊肉爐買外帶，羊肉爐9:30就開門，我們先去陳義發餅店買溪湖名產黑糖甘蔗餅，然後去網路上評分很高的超厲害無名蛋餅買早餐，真的超厲害，好大一份根本吃不完，然後去買羊肉爐。羊肉爐一份600，裡面只有肉片和湯，還好我媽家有很多料，自己加高麗菜、芋頭、香菇、麵線等等，變好大一鍋，中藥味很濃，湯真的很好喝。

相關新聞

賽事心得／線上環台挑戰賽 西口悍將-從鬼月跑到嫦娥奔月

由2021田中馬線上跑的西口國小一家蛻變成2022線上環台挑戰賽烈嶼盡力跑西口悍將。8月開始的賽事，因為適逢夏季最熱的時候，而且還是暑假，沒有小孩可以操（不是啦～是無法帶著孩子們一起奔跑）。而且，有些

賽事心得／鄉鎮之美馬拉松 連廁所都不必排的小賽事拿下女總一

第二次參加鄉鎮之美馬拉松系列，為了年底的兩場全馬遠征賽事(三重、太魯閣)，預計九月和十月各參加一場離家近半馬，雖然一條健達繽紛樂和一瓶水就可以在家附近跑半馬，偶爾也會想念參加比賽的感覺，因此，再度選擇

賽事心得／愛在台東關山好樂跑 合十聚念祈福日頭好

震後的傷痛總是讓人難以抹滅，但是過往美好的印記卻可撫慰人心。以下就是暑假在關山跑馬的紀實，雖已歷時一個月，但歷歷在目浮現腦海，一切就是那麼自然，那麼舒懷！祈願災區住民早日走出傷痛，回到以往慢樂活的快意

跑步小品／不只是教練 徐國峰的跑步人生

（徐國峰是很多「教練的教練」 照片提供：徐國峰） 一個「十八歲以前除了讀書什麼都不會」的人，卻在大一加入游泳隊後從此一頭栽入體能訓練的世界，不僅練很大，還跑步環台、加入鐵人職業隊、出版三鐵專書…

賽事心得／GarminRun台北站 整場緊咬配速列車不放

炙熱的夏天終於過去，緊接而來就是涼爽的秋季，同時也是各式各樣跑步比賽的季節，而這場Gramin Run就是這一個賽季我的第一場比賽，雖然只是小小的21公里半馬，不過強度拉上來也是讓人吃不消，前10公里

扶輪六大地區舉辦公益路跑 12000人參加

2022扶輪公益路跑於9月18日從總統府前凱達格蘭大道開跑至終點臺北市政府前廣場，距離五公里的路跑活動逾12,000名扶輪社友與跑友共襄盛舉。現場由臺北市政府民政局藍世聰局長、蔣萬安立法委員、國際扶輪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。