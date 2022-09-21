賽事心得／鄉鎮之美馬拉松 連廁所都不必排的小賽事拿下女總一

第二次參加鄉鎮之美馬拉松系列，為了年底的兩場全馬遠征賽事(三重、太魯閣)，預計九月和十月各參加一場離家近半馬，雖然一條健達繽紛樂和一瓶水就可以在家附近跑半馬，偶爾也會想念參加比賽的感覺，因此，再度選擇離家近，不發紀念衫、獎牌、小而美的鄉鎮之美系列參加。這次是在彰化溪湖，講到溪湖，就想到羊肉爐，以前從來沒去過，這次一定要吃到傳說中的溪湖羊肉爐。比賽分為全馬、半馬、樂活組，一圈7公里的路線，樂活一圈，半馬三圈，全馬六圈，路線平坦，除了某些路段跑在馬路上旁邊車子都跟你裝熟(靠太近)，大部份都是步道有遮陽，補給方面就是水和運動飲料，回到起點有很多好吃的滷味小菜、甜湯(芋園)、鹹湯(芋頭)等等，每一圈回來就可以吃一下，因為是半馬，全部跑完再開吃就好。

我們剛到，全馬就起跑了(五點)，大約一百多人，半馬六點起跑，不到30人，加上樂活組50人，人數少少，但因為路線都一樣，賽道上面一直都有人，不怕迷路，當然也是有志工交管協助。一路上沒遇到牛爸，最後一趟要回終點的時候，牛爸跑來跟我一起跑，應該是來監視我有沒有混的，快到終點，牛爸先離開去車上換衣服，我則自己進終點。這時工作人員跟我說了這輩子理論上不會聽到的一句話:你是女總一，因為女總一沒來，我就是女總一了。

工作人員幫忙拍完賽照，在終點展開吃吃吃模式，芋園+冬瓜茶很好吃，然後去領取完賽禮(可樂果、蕎麥雪花片、餐盒)，牛爸也回來加入，沒想到他也拿到男總一，取得在FB唬親朋好友的獎牌2塊。

之後準備到同事推薦的楊家羊肉爐買外帶，羊肉爐9:30就開門，我們先去陳義發餅店買溪湖名產黑糖甘蔗餅，然後去網路上評分很高的超厲害無名蛋餅買早餐，真的超厲害，好大一份根本吃不完，然後去買羊肉爐。羊肉爐一份600，裡面只有肉片和湯，還好我媽家有很多料，自己加高麗菜、芋頭、香菇、麵線等等，變好大一鍋，中藥味很濃，湯真的很好喝。