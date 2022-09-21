賽事心得／線上環台挑戰賽 西口悍將-從鬼月跑到嫦娥奔月

由2021田中馬線上跑的西口國小一家蛻變成2022線上環台挑戰賽烈嶼盡力跑西口悍將。8月開始的賽事，因為適逢夏季最熱的時候，而且還是暑假，沒有小孩可以操（不是啦～是無法帶著孩子們一起奔跑）。而且，有些老師暑假是沒有上班的、大部分同事是住在大金門，還有一些同事職務異動，已經離開學校，最遠還有調去澎湖的。這意味著我們是要各自獨跑的，要報名不報名實在很掙扎，在經過與學校幾位老師討論之後，大家都覺得有個目標才能讓自己動起來。於是，狠下心離開風雞超跑的懷抱，跟學校一起組隊並娶了一個響亮的隊名-西口悍將，就這樣參賽了！

一開始招募隊員並沒有很順利，因為這次環台賽不同於田中馬的西口國小一家親人數不限，正因為有人數限制，大家擔心成為團隊的絆腳石，遲遲不敢報名，還有家長因為鬼月晚上不能帶孩子出門拼里程，報名不如預期，後來還從風雞超跑裡挖了一些角來，無論如何，最後終究還是滿招了。在與老師及風雞超跑紅紅團長討論後，決定共同成立一個環台賽LINE群組「風雞起飛烈嶼大會師」，群裡一起互相加油打氣，內鬥自相殘殺，也一起吐槽喇豬屎。雖然大部分都是在看風雞喇，畢竟大家也知道，「雞」本來就比較聒噪，但在群組裡也徹徹底底感受到風雞的瘋(我絕對不會說，其實是紅紅團長離不開她的小秘書。)

好不容易滿招了，中間又好幾位隊友也陸續有些狀況，但是還是有很多團員默默努力盡自己最大努力堅持著。慢慢的，水泡一顆顆長出來了、足底開始破皮了、腰痠了、腿疼了⋯⋯什麼症頭都來了。但是，人的慾望真的是無窮的，原本想說大家就盡力跑就好，慢慢地～名次上來了，靜靜的超越一隊又一隊，看著遙不可及的妹子順順跑，想說應該最好的成績就是12名，我們只要不要鬆懈維持住就好，沒想到我們靜靜的、默默的，追到妹子，來到第二頁的第一名（11名啦，硬要說第一），這真的是我們始料未及的成績，那晚，我們好興奮。雖然知道妹子不好追，很有可能只是曇花一現，但，我們不在乎天長地久😂😂😂，不過，妹子似乎有意承讓，讓我們佔據11名好幾天呢!但差距始終在100-200間拉不開，這差距對歷經過去年環台賽折磨的我來說，深知這是一夜之間就會逆轉的局面，一步一腳印的我們，是時時刻刻都不敢掉以輕心。只能在大金門、小金門、澎湖、台灣各自努力著。

賽程進行到一半，日進40K的超級戰將阿姨提早休兵了，於是團長又再精神喊話了，每個人每天要再增加1-2K才能把差額補上，跑著跑著終於也盼到開學了，有孩子們的陪跑，整個精神士氣都來了。學校的晨跑、午跑、健走是日常。

日夜與風雞不分彼此的團練亦是日常

但悍將絕對不能落單，會被雞群圍攻

有人遠在澎湖拚里程

有人頂著大太陽也在拚

有人帶著小孩跑

有人帶著老婆跑

有人自己揹著補給跑

有人穿拖鞋來操場

與凱西的相遇是另一個美好

總有不同的遇見

就說妹子不好追，果不其然，連假的第一天，妹子幹點大事，就一舉超越悍將了。最後幾天的戰報～～看到大家的努力了，是的，我們都堅持下來了，最後3天秋節連假真的很煎熬、很考驗人性，跑到哪裡都有烤肉味～～戰到最後，不輕易發言的強哥說:「以烈嶼為名，以里程數而言，風雞己經繞了780幾圈了，悍將也繞了400圈了，不可思議吧，這個月大家真的都很努力了。今晚，最後一哩路了，再堅持一下吧」環台賽是一種使命感、一種團結力量。

敬每一位

說只當人頭卻努力貢獻里程

說怕拖累大家所以非常努力

說盡力卻拼命

說是臥底但比誰都認真

說被老公唸還是勇往直前

說抱著娃兒一直走來走去

還有一路夫唱婦隨的夫妻檔

中間遇到困境卻仍堅持到底的夥伴

前後任校長

很忙很忙但還是是努力巡視校園

下了班之後撐著傘追著騎腳踏車的女兒跑

還有人

從一開始說非必要不要找他

中間說

謝謝你把我拉進來

讓我可以持續運動

最後說明年千萬不要再找他

有人說

每次不想拼里程的時候

都想著買在撐著

實在捨不得

只好繼續向前走

有人說

已停跑半年

因為環台賽又跑起來

很享受整個過程（我心中充滿疑問）

有人說：對不起，這次沒有盡力瘋

還有很多低調默默努力的你.你.你

相信每個人都有每個人的難

也相信每個人都努力過了

自己的精彩只有自己知道

感謝風雞超跑每一位夥伴，總是一直鼓勵著西口悍將

也讓我們一直在雞窩裡混著

恭喜風雞大獲全勝

恭喜悍將突破極限

在風雞的身上看到團結力量大

不到最後關頭絕不放棄

西口小小將的加油打氣

以西口為名參賽

哪怕影響只有少數幾個家庭

那也是動力

感謝每個盡全力的你

願永遠永遠只記得生命中的美好

最後戰報紀錄決戰之夜，敬每一位一步一腳印，堅持到最後的夥伴