運動筆記第三屆線上環台賽 時刻潮跑跑出你的「潮」能量

2022運動筆記線上環台賽，圓滿落幕

運動筆記第三屆線上環台賽於8月12日正式開跑，為期一個月的線上路跑活動讓遠在各地的跑友們能隨時隨地、無時無刻在線「潮」跑！運筆主辦的線上環台賽已邁入第三年，今年以「時刻潮跑」做為賽事主軸，鼓勵跑友們在後疫情時代跑出戶外，展現最「潮」的自己。本屆強大的贊助陣容與紀念品吸引了58隊跑團報名參加，其中還有永悅集團、早安健康、筆記網路、莎美娜實業、明台產物保險股份有限公司、台灣萊雅、台灣防特網、台灣日立江森自控股份有限公司等企業為促進員工養成運動習慣，落實員工健康政策，組成跑團和大家一起同樂。

本屆賽事的隊伍來自北中南東及離島跑友，藉由全台跑友共同努力，一共跑出241,328.08公里，相當於環台201圈的驚人跑量！經過一個月的共同不懈努力和競爭，最終由「RUN希望」以團隊跑量20591.76公里奪得第一！

全台網友，一起環台趣！

我出錢你出力，筆記攜手做公益！第三屆環台賽首次結合公益活動，與「等家寶寶社會福利協會」合作，凡每支超過20人的隊伍跑滿1,200公里即捐贈1,200元，透過等家寶寶向小農購買蔬果，給孩子們充足的蔬果飲食，能夠營養健康長大；邊跑步邊做公益，本次運動筆記藉由跑友們的力量，共有37隊達成環台1200公里的目標，運動筆記將捐出NT$44,400元，一同為社會出一分力！

環台跑友送愛心，環台捐款助幼苗 （圖／等家寶寶社會福利協會）

線上環台賽全面解放跑友的路跑魂，不論時間、地點，只要穿上跑鞋開啟紀錄，賽場即刻展開！除了隨意奔跑的爽感外，豐富的紀念品當然也少不了！除了專為「2124挑戰版」的選手提供2124.Fit AERODRY 機能背心及2124.Fit V2 小腿套外，夏季必備的理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液、運動後的【BIJI】HOSÉ!抑菌除臭運動機能衣物洗劑和提供給全跑友補給必備的悅氏鎂日補給運動機能水一樣都不少，從跑前到跑後為你打理妥妥當當！不僅如此，專為環台賽設計的客製化紀念獎牌也成為本次紀念品亮點，「2124挑戰版」選手更能享有刻上姓名和團隊里程數的客製化獎牌。

賽事能夠圓滿落幕，最需要感謝的就是本屆優質的贊助廠商。2124.Fit推出的AERODRY 機能背心及V2 小腿套，透過專利設計和專業機能讓跑友們以低調時尚的穿搭跑出自己的「潮」感；理膚寶水推出的理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液，讓跑友們安心跑出健康也保護皮膚健康；悅氏提供的鎂日補給運動機能水專為運動族群所打造，每瓶擁有80毫克的鎂，有助於身體代謝和肌肉功能，幫助跑前補水、跑時補給、跑後修復一瓶搞定；Garmin 新推出中高階跑錶Garmin Fourerunner 255也成為本次賽事的獨家首獎！強大續航及精準定位絕對能為跑者帶來更加的「潮」跑體驗！

再次感謝跑友們的熱情參與和贊助廠商，一同為團隊而跑、為等家寶寶而跑、為自己而跑。相信這一個月創造的跑量與回憶將永存於你我心裡，賽後相關活動會持續進行，詳情可關注環台賽社團公告。運動筆記第三屆線上環台賽正式落幕，我們明年見！