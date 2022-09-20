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扶輪六大地區舉辦公益路跑 12000人參加

運動筆記／ Opcc Act

   

2022扶輪公益路跑於9月18日從總統府前凱達格蘭大道開跑至終點臺北市政府前廣場，距離五公里的路跑活動逾12,000名扶輪社友與跑友共襄盛舉。現場由臺北市政府民政局藍世聰局長、蔣萬安立法委員、國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委、國際扶輪3481、3482、 3490、3521、3522、3523六個地區總監共同鳴槍起跑！ 

           

臺北市民政局長藍世聰局長表示，經歷過疫情的層層關卡，今年的扶輪公益路跑逾萬名跑者參加，希望能藉此活動傳達社會互助的正向力量，也鼓勵民眾能多多走向戶外培養運動習慣。體育局長李再立表示此次路跑為休閒組5km，從凱達格蘭大道起跑到臺北市政府前廣場，沿途經過臺北市的林蔭大道仁愛路，路線平坦且筆直，非常適合初次跑步的民眾參加。

臺北市民政局 藍世聰局長 開跑前致詞 

     

國際扶輪3481地區邱文麗總監代表六個地區總監致詞表示，活動所募得的贊助金額結餘，各地區將捐贈給相關社福單位，像是財團法人婦女救援基金會、尼泊爾國際醫療服務、台北市北投區的大屯國小…等。今天現場也有50組視障選手熱情參與，由陪跑員陪伴每一位視障選手跑向終點完賽，此外前導車也打破一般賽事以汽車或機車前導的慣例，此次邀請50位身障手搖車選手帶領跑者由凱道出發，希望能以此連結扶輪社友的力量，共同努力多元、平等與包容，一起實踐想像扶輪的美好世界。

國際扶輪3481地區邱文麗總監代表六個地區總監致詞

活動會場有國際扶輪青少年交換計劃(RYE)共15個國家學生參加

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