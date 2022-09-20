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賽事心得／GarminRun台北站 整場緊咬配速列車不放

運動筆記／ 小科

炙熱的夏天終於過去，緊接而來就是涼爽的秋季，同時也是各式各樣跑步比賽的季節，而這場Gramin Run就是這一個賽季我的第一場比賽，雖然只是小小的21公里半馬，不過強度拉上來也是讓人吃不消，前10公里真的跑得很舒服，完全不覺得疲累，彷彿可以一直跑下去的感覺，但是到了大約15公里之後，整個世界都不一樣了XDDDDD原本可以很輕鬆跟著的配速列車，彷彿刻意跟我保持距離，一直維持著大約10公尺左右的差距，就算很拼命的跟上了，一進水站或者上坡地形時，又會漸漸被拉開，就這樣一路死咬到最後，究竟有沒有達標半馬破百這個目標呢，還請各位觀眾到影片中觀看了喔~

整體來說Gramin Run這場比賽算是中規中矩的比賽，賽道風景跟補給豐富度部分都是最基本的等級，所以這場賽事其實主打的是，比賽前的豐富實體活動及免費課程，還有賽後各項超豐盛的Garmin各式手錶抽獎及優惠，如果只是單純想跑個半馬，這場比賽CP值可能就沒有這麼高，但是如果除了比賽外，也喜歡參加賽前活動，或者想拚個手氣，看能不能一抽入魂直接回本的跑友，Gramin Run絕對是一場非常有趣的賽事喔～！

#小科小小科 #GarminRun #跑步 #半馬破百

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