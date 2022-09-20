跑步小品／不只是教練 徐國峰的跑步人生

（徐國峰是很多「教練的教練」 照片提供：徐國峰）

一個「十八歲以前除了讀書什麼都不會」的人，卻在大一加入游泳隊後從此一頭栽入體能訓練的世界，不僅練很大，還跑步環台、加入鐵人職業隊、出版三鐵專書…，二十八歲時因為東華大學鐵人隊教練離職，意外被找去接任教練而展開了教練生涯；他拼命看書、研究耐力運動相關知識，了解什麼是個人化/科學化訓練，漸漸地，他建立了一套KFCS教學系統，多年來的教學和研究也讓他更認識了自己，發現其實自己更適合作為「運動科學家和教練之間的角色」，定位自己是個「轉譯者」，如今的他，已經不只是教練。人生就跟馬拉松一樣，沿途景致讓人發現更多可能，不是嗎？來聽聽徐國峰的故事～

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心、體能、力量、技術 循環並進的訓練系統

東華鐵人隊教練之後，徐國峰被許多品牌邀約擔任活動和訓練營教練，但是「我後來真的比較清楚，教練真的不太適合我」。聽到徐國峰這麼說，我愣了好幾秒，「我的個性和我喜歡的比較像是運動科學家和教練之間『轉譯』的角色，我常跟學生解釋課表為什麼這樣開、該怎麼練，比較少陪在他們身邊練」。徐國峰一向喜歡研究，他發現自己擅長把運動科學家發現的知識轉化為教練可用的訓練理論和工具，讓教練知道如何設計課表、當學員動作做不到時該怎麼教。他發展出的KFCS - Kuo Feng Coaching System教學系統，著重「心」、「體能」、「力量」、「技術」，強調「科學化訓練要著重身心之間的平衡」，其間四大元素：心、體能、力量、技術是一個循環，運動表現需要在這四個元素之間不斷循環才會以螺旋式的方式向上提升，四個元素需要整合，各自也有不同的內涵，近年他致力於把這些內涵及方法論述清楚。「身體想進步、想變強，不能只有體能進步，也不能只有跑步技術，而是心也要變強。」

（徐國峰以圖示四元素之間的關係，所謂「反者，道之動」的意思是，中華傳統文化中的「道」有諸多意涵，其中一義是「自然」。「道之動」是指：自然的運動規律，最顯著的規律是「反」，或曰「返」，意思是返回到核心之處、本源之處。）

徐國峰舉例，課表訓練要考量到這四個元素，如果每週都開高強度課表，但練得痛苦，非用意志力否則練不下去，這就是超過負荷。目前，徐國峰以這套訓練系統開過線上游泳、自行車、跑步教練班，成為許多教練的教練。

（照片提供：徐國峰）

讓成績自然發生 享受跑步最重要！

徐國峰也有很多素人學員，他們多是全職工作者，但仍能規律練習，「那種規律會互相感染，很多人很好學、追根究柢，我的知識很多都是被問出來的！」「我形容自己像研究所老師，不會管你，但你有問題我一定會回答。學員如果沒有把課表練好，一定是有其他外務，我不會逼你一定要怎樣，因為我們都是業餘，都是以工作、家庭為重，先把這部分處理好，享受跑步比較重要！」徐國峰認為科學化訓練只是工具，任何知識和學問的目標仍是享受跑步。「我自己以前也曾經迷失，以成績為導向 失去最初練習的初衷，因為當時加入一個鐵人職業隊，太想回饋隊長，失去了運動的本質。」他現在想告訴學生的是：工具不是目標，成績也不是目標，只是幫助你更享受、更認識這項運動，當你更認識這項運動，你體會到的樂趣會更豐富！跑步之中有很多細節，就是因為有這麼多細節、才有這麼多樂趣！

（照片提供：徐國峰）

身為教練，深知成績對學員很重要、也希望學生上場時能拿好成績，他的教法是盡可能在訓練時，不要引導學生去想成績，讓它自然發生。「老子說『順其自然』，如何透過教練的課程安排和引導，讓學生專注在練習的各種細節，最後成績出來時–––哇，好開心！」訪談中，讓我印象最深刻的是，徐國峰說成績是表面上的東西，「最重要的是：在鐵人三項的世界裡有我所要追尋的『美』」。

（照片提供：徐國峰）

運動之美的三層境界 你在哪一層？

第一層：自找的痛苦所帶來的滿足與快樂

徐國峰說，長距離或耐力訓練會將人的慾望降到很低，低到你滿足生理需求就覺得很幸福。如跑全馬時，會一直問自己終點什麼時候才到？好想停、好痛苦！但當抵達終點，光停下來喝個水、吃個西瓜就覺得好幸福！

第二層：進入到心理學家米哈里的「心流」FLOW

覺得跑得好順，特別輕鬆，跑著跑著完全不想停、不覺得累，似乎進入「自駕」的狀態…。跑到最後一看錶，原來兩小時已經過去了！徐國峰說：「這不是隨隨便便就可以達到，是一種偶然、也必須專注，不是初跑者能體會，跑力必須到某種程度才能進入這樣的境界」。

第三層：一般人極難進入、難以言語形容的「入神」或「神馳」ZONE

「用宗教性的語言來講的話，像在跟神溝通，聖靈充滿，非常喜樂的境界！它的基礎是心流，在心流狀態下達到『神馳』，許多球類運動員自傳都描寫自己入神後甚至會有預知能力，知道對方會發什麼球、下一個動作是什麼…。至於跑者，心中會非常喜樂、像在高點看自己，一切都是隨心所欲…。」徐國峰的這番描述真令人神往！

（攝影：仙輩）

跑步如水流？ 研究中文的運動教練這麼說…

徐國峰與其他教練的最大不同就是中文碩士背景對於他的影響。他的碩論《先秦儒家水意象析論》當年在老師的鼓勵下出版成書，《先秦儒家水意象析論》主要在討論孔子說的「逝者如斯夫」這句話，當時孔子帶著弟子看河水，有感而發，故而言「逝者如斯夫，不捨晝夜」，孔子這番話影響了後世的孟子和荀子對於水的意象的詮釋，而他的論文就是將先秦時代的孔孟老莊荀子的相關思想做一番討論。

「逝者如斯夫，不捨晝夜」有兩種解讀：一是認為河水流逝如時間的流逝，是種感嘆的心情；二則認為我們就是要像水一樣，不斷向前精進，屬於讚嘆的心情。孔子當下的心情究竟是哪一種呢？徐國峰從《論語》的脈絡研究，認為是第二種。他以河水意象解讀運動：「河水也可以代表跑步與人生，向前流的過程中如果碰到坑洞，會將坑洞填滿再往前流，有如跑步碰到阻礙，就慢慢來、先填滿；若碰到絕壁，無法前進，就繞過去、再繼續繞。碰到其他平靜的河水匯流時，會慢慢地流，若遇到艱險，則奮勇向前進…」。

各位看倌，這是不是很像馬拉松呢？「活水才能源遠流長，不會流動的是死水，無法長久」。這讓徐國峰對於所從事的寫作和翻譯，也體悟到要樂於和人分享，自己才能進步。攻讀碩士時期所唸的哲學，讓他了解到哲學其實不難，是人把哲學想難了，只要把名詞定義清楚即可。因此，從事運動科學研究時，他也致力把其中的名詞定義清楚：如「技術」、「力量」的本質是什麼？將關鍵名詞定義清楚，並找出其中的關聯性。「這讓我在做學問時很有脈絡可循」，這也是很多教練喜歡上徐國峰課程的原因。

當學生提出直白的問題，如「教練，怎麼跑才能不受傷？」他會先了解學生真正的問題為何，問學生是哪裡不舒服？哪一次跑之後不舒服？再分析可能的解方。目前住在花蓮，做自己想做的事，時間完全掌握在自己手中，「我非常滿足！耐力訓練是我的志業，沒有遲疑，我還有很多事情要做，兩輩子也做不完，就照自己的步調慢慢做下去，有一種很篤定的感覺…」。聽完徐國峰分享一路走來的心得與訓練哲學，想想自己跑步的初衷，能認識自己、做自己想做的事，真好！現在就帶著跑步的初心，出門跑步去！🏃‍♀️🏃🏻🏃‍♀️🏃🏻‍♂️

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